Ефимов: Москва выделила свыше 550 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов

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«С 2021 года город выделил инвесторам и застройщикам более 250 земельных участков общей площадью около 550 гектаров. На них возводят предприятия, детские сады, школы, спорткомплексы, многофункциональные центры и другие объекты», - рассказал он.

Предприниматели начали получать от столицы земельные участки без проведения торгов с 2016 года. Предпочтение отдают инновационным центрам, современному производству, высоким технологиям и социальной инфраструктуре.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с начала 2024 года оформили 30 договоров аренды земельных участков. Их общая площадь составила практически 140 гектаров.

«На них построят общественно-деловые центры, спорткомплексы, образовательные объекты и производственные предприятия - всего свыше 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости», - отметил он.

Например, с благотворительным фондом заключили договор аренды земельного участка в Раменках для строительства центра дополнительного образования. Общая площадь участка составила 0,46 гектара. В Ново-Переделкине 0,63 гектара земли предоставили для расширения спортивного кластера, что позволит привлечь еще больше москвичей к массовым занятиям спортом.