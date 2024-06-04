04 июня 2024, 09:12

Ефимов: Москва выделила свыше 550 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов

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Москва предоставила в аренду более 250 земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2021 года город выделил инвесторам и застройщикам более 250 земельных участков общей площадью около 550 гектаров. На них возводят предприятия, детские сады, школы, спорткомплексы, многофункциональные центры и другие объекты», - рассказал он.

Предприниматели начали получать от столицы земельные участки без проведения торгов с 2016 года. Предпочтение отдают инновационным центрам, современному производству, высоким технологиям и социальной инфраструктуре.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с начала 2024 года оформили 30 договоров аренды земельных участков. Их общая площадь составила практически 140 гектаров.

«На них построят общественно-деловые центры, спорткомплексы, образовательные объекты и производственные предприятия - всего свыше 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости», - отметил он.

Например, с благотворительным фондом заключили договор аренды земельного участка в Раменках для строительства центра дополнительного образования. Общая площадь участка составила 0,46 гектара. В Ново-Переделкине 0,63 гектара земли предоставили для расширения спортивного кластера, что позволит привлечь еще больше москвичей к массовым занятиям спортом.

Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва
31 мая 2024, 17:37
Предприятия Москвы привлекли 12 млрд рублей инвестиций благодаря помощи города
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Шесть предприятий отрасли микроэлектроники и приборостроения в 2023 году привлекли инвестиции более чем на 12 миллиардов рублей благодаря московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Деньги направят на расширение производств и покупку нового оборудования, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что город системно поддерживает промпредприятия в соответствии с поручениями мэра Сергея Собянина.

«Один из инструментов - льготные инвестиционные кредиты. Они позволяют привлекать дополнительные средства для расширения производств: покупки или строительства необходимой инфраструктуры и приобретения нового оборудования», - пояснил Ликсутов.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, благодаря фонду промпредприятия могут получить инвестиционный кредит под 3% на три миллиарда рублей на срок до трех лет.

«За 2023 год более 40 компаний воспользовались данной мерой поддержки, приобрели свыше 700 единиц оборудования, а также создадут минимум 15 тысяч рабочих мест», - отметил Овчинский.

Среди компаний, которым удалось привлечь инвестиции, - производители электронных компонентов для автомобилей, измерительных приборов, оборудования для автоспецтехники. Предприятие, выпускающее высокоскоростные оптические трансиверы на ОЭЗ «Технополис Москва», вложило почти три миллиарда рублей в закупку оборудования для расширения производства и создания тестировочного стенда. Еще одна компания привлекла почти такую же сумму для запуска линии производства IT-оборудования.

В Москве создаются комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Для предпринимателей разработали антикризисные инструменты, действует более 20 системных мер поддержки от города. В частности, они могут получить целевые займы и субсидии. В столице работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, каждый год открываются до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых.

Инвестиции Кредиты Бизнес Москва
31 мая 2024, 16:42
Вода для смельчаков. Москвичей призвали не купаться в столичных водоемах в ближайшие дни
Freepik
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В Москве установилась теплая погода, среднесуточные показатели которой не всегда бывают в июле. Однако купаться в водоемах пока не стоит, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости» , что столичные водоемы прогреются до 21-22 градусов. Эта температура выше, чем на черноморском побережье, где вода сейчас 19.

Как отметил Шувалов, водоемы Москвы действительно могут прогреться до таких значений. Однако скорее речь идет о мелководных озерах или прудах. Среднесуточная температура 22-23 градуса - такое не часто бывает даже в июле.

«Вода в Москве-реке погрелась до 17 градусов. Наверно, только смельчаки полезут при такой температуре», - отметил он.

Шувалов рекомендовал подождать минимум три-четыре дня, чтобы на мелководье устоялась вполне комфортная температура. И уже в следующие выходные вода, вероятно, будет более приятная для окунания, резюмировал он.

Погода Погода в Москве Москва Водоемы
31 мая 2024, 09:22
Воздух в Москве впервые за год прогрелся до +30 градусов
РИА «Новости»
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Температура воздуха в столице 30 мая достигла аномально высокой планки в +30 градусов, что произошло в 2024 году впервые. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в столице 30 мая достигла аномально высокой планки в 30 градусов, что произошло в 2024 году впервые. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что рекордный показатель засекли на метеостанции Балчуг в центре Москвы.

«Максимальный термометр впервые в этом году превысил 30-градусную высоту - на метеостанции Балчуг воздух прогрелся до аномальных 30,1 [градуса]», - указал он.

На базовой метеостанции ВДНХ тоже зафиксировали высокую температуру, но она составила только 28,5 градуса. Тишковец подчеркнул, что 31 мая в столице тоже ожидается аномальная жара, а столбики термометров снова попытаются «штурмовать 30-градусную высоту».

Ранее синоптик предположил, что 1 и 2 июня в Москве пройдут грозы , сопровождаемые шквалистым ветром. На выходных в столице также ожидаются «мозаичный град». По словам специалиста, такая теплая погода бывает в Москве исключительно редко - примерно раз в пять лет.

Погода Погода в Москве ВДНХ Москва
31 мая 2024, 09:16
Синоптик не исключил «мозаичный град» в Москве на выходных
Unsplash
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На выходных в Москве пройдут грозовые дожди. Они будут сопровождаться мозаичным градом, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист предположил, что 1 и 2 июня в Москве может выпасть мозаичный град диаметром до 2-3 миллиметров. Также в городе пройдут грозы, сопровождаемые шквалистым ветром. По его словам, воздух на выходных в ночное время прогреется до 14... 17 градусов. Днем столбик термометра повысится до 26... 29 градусов. Тишковец добавил, что эти показатели на 6-7 градусов превышают климатическую норму.

«Так тепло в столице лето стартует не чаще одного раза в пять лет», - заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что аномально жаркая погода в Москве установилась из-за «пропекающих лучей». В качестве второй причины он указал антициклон, пришедший в Россию из Туркмении и Центральной Азии.

Погода Погода в Москве Москва

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