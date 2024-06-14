Ефимов: Москва в мае опубликовала 7 проектов решений о КРТ

Он уточнил, что планируется строительство недвижимости общей площадью свыше 800 тысяч «квадратов». Участки располагаются в Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Восточном, Южном и Западном административных округах.

«Инвестиции в проекты оцениваются почти в 199 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации - в 1,8 миллиарда рублей. В результате будет создано около 4,5 тысячи рабочих мест», - подчеркнул Ефимов.

Правообладателям площадок и расположенных в их границах объектов недвижимости направили предложения о заключении договоров о комплексном развитии территорий (КРТ). Когда истечет установленный срок получения ответа, город примет решение о способе реорганизации участков.

«Проектами решений предусмотрено строительство на участках свыше 692 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, в том числе более 176 тысяч квадратных метров жилья для целей программы реновации и других городских нужд», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На площадках также возведут более 108 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения: образовательные комплексы, офисы, магазины, кафе, рестораны, отделения банков, спортивные, торгово-развлекательные, медицинские объекты, фитнес-центры и помещения для бытовых сервисов.

Самый крупный из опубликованных в мае проектов - участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе (около 14 гектаров). Там возведут современный жилой квартал, где появятся более 508 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе объекты социальной инфраструктуры. Самая маленькая площадка - участок в 0,24 гектара в районе Фили-Давыдково. Его планируют благоустроить, разместить там парковочные места и спортплощадки.

В Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ. Проекты прорабатываются по поручению мэра Сергея Собянина.