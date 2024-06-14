14 июня 2024, 09:10

Ефимов: Москва в мае опубликовала 7 проектов решений о КРТ

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В мае в столице опубликовали семь проектов решений о реорганизации участков общей площадью около 30 гектаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что планируется строительство недвижимости общей площадью свыше 800 тысяч «квадратов». Участки располагаются в Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Восточном, Южном и Западном административных округах.

«Инвестиции в проекты оцениваются почти в 199 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации - в 1,8 миллиарда рублей. В результате будет создано около 4,5 тысячи рабочих мест», - подчеркнул Ефимов.

Правообладателям площадок и расположенных в их границах объектов недвижимости направили предложения о заключении договоров о комплексном развитии территорий (КРТ). Когда истечет установленный срок получения ответа, город примет решение о способе реорганизации участков.

«Проектами решений предусмотрено строительство на участках свыше 692 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, в том числе более 176 тысяч квадратных метров жилья для целей программы реновации и других городских нужд», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На площадках также возведут более 108 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения: образовательные комплексы, офисы, магазины, кафе, рестораны, отделения банков, спортивные, торгово-развлекательные, медицинские объекты, фитнес-центры и помещения для бытовых сервисов.

Самый крупный из опубликованных в мае проектов - участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе (около 14 гектаров). Там возведут современный жилой квартал, где появятся более 508 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе объекты социальной инфраструктуры. Самая маленькая площадка - участок в 0,24 гектара в районе Фили-Давыдково. Его планируют благоустроить, разместить там парковочные места и спортплощадки.

В Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ. Проекты прорабатываются по поручению мэра Сергея Собянина.

Строительство Недвижимость Сергей Собянин Москва
13 июня 2024, 19:30
Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО
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Предприятие по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в Зеленоградском административном округе Москвы благодаря городской программе. Производство локализуют в технопарке «Алабушево», построенном по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Директор по правовым вопросам, член правления Capital Group, Владимир Галактионов рассказал, что компания одной из первых оценила преимущества программы МПТ как для девелоперов, так и для городской инфраструктуры и для жителей.

«„Алабушево“ пользуется большим спросом со стороны арендаторов, в технопарке организуют производства предприятия, которые занимаются реальным импортозамещением в передовых и бюджетообразующих областях российской промышленности», - заметил Галактионов.

Арендное соглашение с Capital Group заключила компания AGV Compressor Solutions (АО «АГВ»). Производитель планирует выпускать около 25 тысяч деталей в год.

«Новая производственная площадка АО „АГВ“ является стратегически важным для компании проектом и вносит вклад в обеспечение бесперебойной работы промышленности, технологический суверенитет и энергетическую безопасность», - подчеркнул управляющий AGV Compressor Solutions Никита Лебедев.

По его словам, реализация проекта способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений, повышению технологического уровня промышленности и увеличению независимости от импорта.

Завершить строительство технопарка «Алабушево» планируют завершить в 2026 году. Проект позволит создать более 2,5 тысячи рабочих мест.

Строительство первой очереди технопарка «Алабушево» завершилось в первом квартале 2024 года. Компания по выпуску комплектующих для поршневых компрессоров и газопоршневых двигателей стала одним из арендаторов.

«Резиденты технопарка могут претендовать на льготы особой экономической зоны „Технополис Москва“: сниженное налогообложение, 0% пошлины на импорт товаров и другие преференции. Площади на территории технопарка рассматривают для размещения производства компании из секторов медицины, микроэлектроники, высокотехнологичного производства, технико-внедренческих предприятий», - отметил Овчинский.

Благодаря появлению очередного резидента в технопарке создадут около 120 высококвалифицированных рабочих мест.

Каждый этап строительства трех производственных корпусов с КПП общей площадью 53,6 тысячи «квадратов» проходил под надзором специалистов, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Наши инспекторы организовали 20 выездных контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденному проекту, а после этого, в январе 2024 года, выдано разрешение на ввод зданий в эксплуатацию», - пояснил он.

Новый резидент арендовал под производство около четырех тысяч квадратных метров площадей, уточнили в компании Capital Group, реализующей проект технопарка «Алабушево».

Строительство Рабочие места Заводы Промышленность Москва
13 июня 2024, 12:15
Гендир Качапин: завод «Вторалюминпродукт» извлекает 98% металлов из электроники
Pxhere
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Столичные промышленники стали наращивать производство из вторсырья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Один из городских перерабатывающих комплексов — «Вторалюминпродукт». Генеральный директор предприятия Илья Качапин рассказал, что завод извлекает 98% металлов из переработанного лома и электроники.

Столичные промышленники стали наращивать производство из вторсырья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Один из городских перерабатывающих комплексов - «Вторалюминпродукт». Генеральный директор предприятия Илья Качапин рассказал, что завод извлекает 98% металлов из переработанного лома и электроники.

«Это позволяет эффективно повторно использовать материалы и создавать готовую продукцию, сокращая объем отходов. Годовой объем заготовки лома черных, цветных металлов и электроники на нашей производственной площадке свыше 455 тысяч тонн», - отметил он.

Компания активно развивает производство полимерпесчаной продукции и листового пластика в рамках экономики замкнутого цикла. Качапин подчеркнул, что современные технологии рециклинга играют важную роль в сохранении ресурсов и охране окружающей среды.

Собянин уточнил, что из вторсырья создают отделочные материалы, мебель, детали для автомобилей, продукцию для ЖКХ, упаковку и другие товары. Сегодня в столице работают больше 4,2 тысячи промышленных площадок, на них трудятся 725 тысяч человек.

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, сегодня городские компании все активнее реализуют различные инициативы и проекты по сбережению природных ресурсов. В частности, внедряют энергоэффективные технологии и используют вторсырье в производстве, из которого изготавливают широкий спектр продукции для многих отраслей экономики.

ЖКХ Сергей Собянин Экономика Технологии Москва Металлы
13 июня 2024, 09:24
«Технополис Москва» возглавила рейтинг ОЭЗ и индустриальных парков России
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Особая экономическая зона «Технополис Москва» вновь возглавила рейтинг российских индустриальных парков и ОЭЗ по версии аналитического центра «Эксперт». Она лидировала четвертый год подряд, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что в начале 2023 года в ОЭЗ запустили шестую площадку - индустриальный парк «Руднево». Там уже возвели более 214 тысяч квадратных метров промышленных площадей, а статус резидента получили девять из 20 предприятий.

«Компании наладили выпуск медицинских изделий, электронных компонентов, отечественных банкоматов, беспилотных авиасистем, вложив в свои проекты около 1,4 миллиарда рублей. К 2025 году здесь будет создано около шести тысяч рабочих мест», - уточнил Овчинский.

Он уточнил, что «Технополис Москва» стала безоговорочным победителем среди 40 особых экономических зон и 104 индустриальных парков.

«ОЭЗ Москвы получила наивысшие оценки по уровню клиентоориентированности за счет широкого спектра сервисов. Также эксперты отметили ее инвестиционный потенциал», - пояснил Ликсутов.

Только в 2023 году резиденты столичной ОЭЗ инвестировали в экономику города около 50 миллиардов рублей - в полтора раза больше, чем годом ранее, и в 5,6 раза больше, чем в 2020 году, когда московская ОЭЗ возглавила рейтинг впервые.

«Технополис Москва» активно расширяет свои территории, создает благоустроенную инфраструктуру под ключ и предлагает широкий спектр услуг.

На базе особой экономической зоны сформировали четыре московских кластера: микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотных авиасистем. Кластерный подход позволяет эффективно использовать комплексные меры господдержки, создавать максимально комфортные условия для компаний и налаживать кооперационные цепочки.

По словам гендиректора «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, число резидентов этой ОЭЗ постоянно растет. В 2023 году статус получили 16 компаний, которые вложат в экономику столицы около 14,5 миллиарда рублей и создадут более трех тысяч рабочих мест.

Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон формируется в восьмой раз. Эксперты анализируют клиентоориентированность менеджмента и потенциал для инвестиций. Учитываются также стоимость минимально необходимого набора ресурсов для осуществления производственной деятельности и информационная политику управляющей компании.

Рейтинги Экономика Москва
13 июня 2024, 08:33
Очередная порция ливней с грозами обрушится на Москву
РИА «Новости»
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Москвичей и гостей столицы 13 июня ожидает преимущественно облачная погода. Местами пройдут ливни с грозами, а столбики термометров покажут до +23 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погода в столице будет определяться тыловой прохладной частью уходящего на северо-восток волнового циклона», - сообщил синоптик.

В Москве температура воздуха будет варьироваться от 21 до 23 градусов, в области - 19… 24 градуса. Ветер подует с севера со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах он станет порывистым.

Дожди идут в столице уже несколько дней подряд. Накануне в городе разбушевалась непогода, несколько деревьев обрушились на людей. В Подмосковье отломившаяся часть ствола насмерть придавила дедушку и его девятилетнего внука, когда те укрывались от ливня.

Москвичей и гостей столицы 13 июня ожидает преимущественно облачная погода. Местами пройдут ливни с грозами, а столбики термометров покажут до 23 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода Москва

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