06 февраля 2024, 14:14

Ефимов: Москва в 2023 году предоставила около 28 гектаров земли под МФЦ

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В 2023 году столица выделила компаниям почти 28 гектаров земли для возведения многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов. Новые объекты появятся в восьми административных округах города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город заключил с инвесторами 17 договоров аренды земли общей площадью 27,8 гектара для строительства многофункциональных центров. В результате появятся торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы», - рассказал Ефимов.

По его словам, площадь этой коммерческой недвижимости составит более 400 тысяч квадратных метров.

Столица предоставляет земельные участки под масштабные инвестиционные проекты с 2016 года. На статус МаИП могут претендовать объекты, помогающие развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места. Предпочтение отдают новым производствам, спортивным комплексам и социальным объектам.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что инвесторам предоставили землю в аренду без торгов на пять лет. За этот срок компании обязаны построить объекты и ввести их в эксплуатацию, уточнил Гаман.

По его словам, самый большой объем коммерческой недвижимости появится в центре столицы, где возведут около 96 тысяч квадратных метров.

«Там появятся административно-коммуникационный центр, культурно-развлекательный комплекс и офисное здание», - сказал министр правительства Москвы.

Еще один объект, торговый центр с гостиницей и паркингом площадью 51,3 тысячи квадратных метров, инвестор построит возле станции метро «Авиамоторная». Также в Бирюлеве Восточном появится семейный досуговый комплекс площадью 5,3 тысячи квадратных метров.

Недвижимость Москва
06 февраля 2024, 14:57
Москву накроют интенсивные снегопады в среду
РИА «Новости»
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В течение суток в Москву придет стремительный циклон, который принесет с собой интенсивный снегопад, шквальный ветер и снежные бури. Об этом РБК рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Циклон очень быстрый, он за предстоящие сутки пройдет 1400 километров», - рассказал он.

По словам синоптика, сильный снегопад будет кратковременным. Он начнется после полудня 7 февраля и закончится в ночь на 8 февраля. За это время в городе выпадет от шести до 11 миллиметров осадков, около четверти месячной нормы.

Грядущие снегопады могут побить рекорд 29-летней давности, когда осадкомеры попало 9,5 миллиметра.

При этом в Минэкологии сообщили, что зимы в Подмосковье стали более теплыми за последние 30 лет. Резкие колебания температуры зимой стали привычным явлением.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 14:15
Общежитие класса «люкс» для студентов «Бауманки» почти достроили в Москве
РИА «Новости»
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Строительство общежития для студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве вышло на финишную прямую. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Реализуемый объект - совершенно уникальный формат проживания для будущих ученых. Фактически, студенты будут размещаться в объекте класса „люкс“ в центре столицы», - отметил заммэра.

Два корпуса общежития будут включать 620 жилых блоков. Готовность корпусов «Спектр» и «Стрела» оценили в 99% и 75% соответственно. Параллельно идет благоустройство территории кампуса.

Помещения площадью приблизительно 40 квадратных метров с высокими потолками в 2,7 метра и современным панорамным остеклением рассчитаны на четырех человек. Жилые блоки оснастят отдельной кухней. Из окон некоторых комнат будет виден Лефортовский парк, а с верхних этажей второго корпуса - Центральный кластер и другие участки кампуса.

Инновационный дизайн объекта уже отметили Архитектурной премией Москвы в прошлом году.

Осенью мэр столицы Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана : многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий.

Строительство Студенты Андрей Бочкарев Москва
06 февраля 2024, 14:02
Пересадочные станции метро в Москве оснастят новой напольной навигацией
РИА «Новости»
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В московском метро на пересадочных станциях разместят новую напольную навигацию. Ее оформят в стиле столичной подземки с уже знакомыми пассажирам символами и пиктограммами, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

«Навигационные указатели начали появляться в 2014 году. Ориентироваться по ним удобно и просто, их легко заметить, даже когда спешишь. Сейчас мы проектируем новые элементы, пассажиры скоро смогут их увидеть», - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Напольную навигацию дополнят пересадками на Московские центральные диаметры.

Ликсутов добавил, что в 2024-м указатели маршрутов будут производить из специального термопластика, который нанесут на напольное покрытие. До этого рабочие вынимали плитку и меняли ее на другую - навигационную.

Благодаря новой технологии специалисты сохранят отделку станции метро и быстрее нанесут навигационные фрагменты. Несколько указателей разместят на полу за один ночной перерыв.

Рабочие также приступили к реставрации путевых стен на станции «Красносельская» Сокольнической линии метро. Они вернут утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки.

Метро Максим Ликсутов Москва
06 февраля 2024, 13:28
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет
РИА «Новости»
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В Тверском суде Москвы приговорили журналистку Марию Баронову к штрафу в 45 тысяч рублей за дискредитацию армии. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Баронову признали виновной по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

РИА «Новости» уточнило, что суд также обязал журналистку выплатить 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга.

По данным издания, поводом для составления протокола послужил выход Бароновой на пикет на Красную Площадь с сумкой, на которой была изображена антивоенная надпись.

Ранее в Москве заочно арестовали на два месяца писателя Григория Чхартишвили*, который печатался под псевдонимом Борис Акунин*. Его обвинили в публичном распространении фейков об армии и призывах к терроризму.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Штрафы Суд Армия Москва

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