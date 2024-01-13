13 января 2024, 12:09

Ефимов: Москва продлила сроки подачи заявок на развитие бывших промзон «Малино» и «Медведково»

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Столица продлила сроки приема заявок от желающих принять участие в аукционах на право заключения договоров о комплексном развитии бывших промзон «Медведково» и «Малино». По этим соглашениям инвесторы смогут реорганизовать участки общей площадью более 44 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Окончание приема заявок на право реорганизации участков бывшей промзоны „Медведково“ назначено на 22 февраля, а участка бывшей промзоны „Малино“ - на 29 февраля. В рамках двух проектов комплексного развития территорий победители аукционов смогут построить свыше миллиона квадратных метров недвижимости», - отметил замглавы столицы.

По словам Ефимова, общие инвестиции в проекты должны превысить 173 миллиарда рублей. Редевелопмент в районах Крюково и Северное Медведково позволит создать около 17 тысяч новых рабочих мест, добавил заместитель мэра Москвы.

Цена договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Малино» стартует с 89,73 миллиона рублей. Для территорий в бывшей промзоне «Медведково» цена договора начинается с 336,37 миллиона рублей.

В процессе редевелопмента участков на месте устаревших объектов появятся новые многофункциональные кварталы со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, проекты предусматривают строительство около 420 тысяч квадратных метров жилья. Примерно 42 тысячи из них собираются использовать в рамках программы реновации.

«Также предусмотрено возведение свыше 206 тысяч квадратных метров высокотехнологичных производств и более 426 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости, в том числе детских садов для 400 воспитанников, школ для 1,1 тысячи учащихся, физкультурно-оздоровительных комплексов, технопарков, торговых и офисных центров, кафе, ресторанов и отделений банков», - рассказал Гаман.

Программа комплексного развития территорий позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру.

На текущий момент в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ. Их общая площадь составляет около 2,45 тысячи гектаров.

Экономика Москва
13 января 2024, 12:15
Москвичи смогут бесплатно посетить более 30 музеев и галерей в январе
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В Москве с предстоящего понедельника стартует музейная неделя. Жители и гости мегаполиса смогут бесплатно побывать более чем в 30 музеях, галереях и выставочных залах до 21 января, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетить выставку «Абиссинские песни. Рождество» можно будет 15 января в Старом Английском дворе - в белокаменном подклете. Экспозиция расскажет о традициях празднования Рождества Христова в Эфиопии. Музей-панорама «Бородинская битва» приглашает в понедельник на выставку «Второе дыхание». Гости ознакомятся с работой реставраторов и воссозданием экспонатов из металла, фарфора, дерева.

Московский музей современного искусства 16 января приглашает на большую ретроспективу Дмитрия Налбандяна в честь 30-летия создания музея-мастерской народного художника СССР. Выставка Марии Тимофеевой «Память заменяет мне вид из окна» будет работать до 21 января. Ее основным сюжетом стала девятиэтажка. Она напоминает художнице Воркуту, где она проживала три года.

С полным списком музеев, участвующих в акции, можно ознакомиться на странице акции.

На ВДНХ в Москве также заработала выставка «Асканию-Нова считаю своим университетом» , приуроченная ко дню рождения ученого-эндокринолога Бориса Завадовского. Экспозиция будет открыта до 24 марта.

Выставки Музеи Москва
13 января 2024, 11:43
Более 100 школьников и студентов из Москвы победили во всероссийских конкурсах «Движения первых»
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В минувшем году во всероссийских конкурсах «Движения первых» одержали победу 110 московских школьников и студентов колледжей. Победителями также стали и педагоги, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Весь 2023 год ребята участвовали и показывали лучшие результаты в соревнованиях различной направленности», - отметил он.

Глава города уточнил, что столичные подростки победили в конкурсе «Большая перемена» и проекте «МедиаПритяжение». Москвичи стали лидерами на фестивале «Российская школьная весна» и в фиджитал-турнире «Игры первых».

Мэр добавил, что среди победителей «Движения первых» - семь столичных преподавателей. Пятеро из них завоевали золото в конкурсе профессионального мастерства «Лига вожатых», еще двое - в конкурсе «Лидер XXI века».

В Москве также стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады. В нем примут участие примерно 30 тысяч местных школьников, которые продемонстрировали хорошие знания на муниципальном уровне, а также победители и призеры 2023 года.

Школьники Студенты Сергей Собянин конкурсы Москва
13 января 2024, 11:29
Итоги модернизации системы здравоохранения за 2023 год подвели в Москве
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В Москве за прошлый год открыли четыре флагманских центра и провели первый этап программы обновления амбулаторного звена. Шесть клиник перевели практически полностью на цифровой формат работы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В 2023 году заработали медучреждения нового формата в четырех стационарах - при ГКБ имени Вересаева, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ № 15 имени Филатова и ГКБ имени Боткина. Сейчас создают флагманы при больнице Буянова и № 1 Пирогова.

Новый стандарт экстренной помощи и открытие флагманских центров при больницах позволил на 25% увеличить количество проводимых экстренных хирургических операций. Центры оснащены гибридными операционными, в которых проводят одновременно несколько хирургических вмешательств.

Нейросети помогли медикам изучить результаты 11 миллионов лучевых исследований за три года. Рентгенологи с помощью ИИ выявляют на медснимках заболевания по 29 клиническим направлениям. Это позволило повысить скорость и точность лучевой диагностики.

В поликлиниках установили современное оборудование, обустроили комфортные зоны ожидания и сделали удобную навигацию. Расширили штат врачей наиболее востребованных специальностей. Второй этап модернизации амбулаторного звена в столице завершат к концу 2025-го. В программу вошли еще 140 поликлиник. Во многих из них приступили к ремонту.

Детско-взрослая поликлиника также появится на юго-востоке Москвы. В здании обустроят травматологические пункты и отделение стоматологии.

Здравоохранение Больницы Поликлиники Медицина Москва
13 января 2024, 10:36
Выставку в честь ученого-эндокринолога Завадовского открыли на ВДНХ в Москве
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В павильоне № 31 «Геология» на ВДНХ в Москве заработала выставка «Асканию-Нова считаю своим университетом», приуроченная ко дню рождения ученого-эндокринолога Бориса Завадовского. Экспозиция будет работать до 24 марта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетители узнают о начале научного пути ученого-эндокринолога, академика Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, основателя и директора Государственного биологического музея имени Тимирязева Бориса Завадовского.

В раннем детстве он заинтересовался естествознанием, а в 1913 году поступил на естественно-историческое отделение физико-математического факультета Московского государственного университета по специальности «Физиология животных». Вместе с тем будущий ученый принял участие в двухлетнем зоологическом практикуме в лаборатории экспериментальной биологии профессора Николая Кольцова при университете Шанявского.

Весной 1919 года Завадовский отправился в научно-учебную экспедицию в заповедник «Аскания-Нова». Там он впервые начал свои эксперименты по изучению функций желез внутренней секреции.

В экспозицию вошла история создания заповедника, его научно-практическая и природоохранная работа.

Москвичи и туристы ходили в музеи ВДНХ на четверть чаще в 2023-м , чем годом раньше. Всего за прошедшие 12 месяцев выставочные павильоны посетили более 2,5 миллиона человек.

Выставки ВДНХ Москва

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