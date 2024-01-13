Ефимов: Москва продлила сроки подачи заявок на развитие бывших промзон «Малино» и «Медведково»

«Окончание приема заявок на право реорганизации участков бывшей промзоны „Медведково“ назначено на 22 февраля, а участка бывшей промзоны „Малино“ - на 29 февраля. В рамках двух проектов комплексного развития территорий победители аукционов смогут построить свыше миллиона квадратных метров недвижимости», - отметил замглавы столицы.

По словам Ефимова, общие инвестиции в проекты должны превысить 173 миллиарда рублей. Редевелопмент в районах Крюково и Северное Медведково позволит создать около 17 тысяч новых рабочих мест, добавил заместитель мэра Москвы.

Цена договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Малино» стартует с 89,73 миллиона рублей. Для территорий в бывшей промзоне «Медведково» цена договора начинается с 336,37 миллиона рублей.

В процессе редевелопмента участков на месте устаревших объектов появятся новые многофункциональные кварталы со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, проекты предусматривают строительство около 420 тысяч квадратных метров жилья. Примерно 42 тысячи из них собираются использовать в рамках программы реновации.

«Также предусмотрено возведение свыше 206 тысяч квадратных метров высокотехнологичных производств и более 426 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости, в том числе детских садов для 400 воспитанников, школ для 1,1 тысячи учащихся, физкультурно-оздоровительных комплексов, технопарков, торговых и офисных центров, кафе, ресторанов и отделений банков», - рассказал Гаман.

Программа комплексного развития территорий позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру.

На текущий момент в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ. Их общая площадь составляет около 2,45 тысячи гектаров.