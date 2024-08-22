22 августа 2024, 09:12

Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ части бывшей промзоны Хапиловка

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Территорию бывшей промзоны Хапиловка на востоке столицы преобразят и благоустроят. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что город уже назначил оператора. Площадь участка, который обновят, составляет 4,8 гектара.

Благодаря проекту появятся более 250 рабочих мест. Редевелопментом участка займется Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства».

Прилегающую территорию не только реконструируют, но и проведут там улично-дорожную сеть, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий в Москве на месте бывших промышленных зон возводят многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем и необходимой инфраструктурой. Сейчас на разных стадиях развития - 236 проектов.

Рубль Строительство Рабочие места Правительство Москвы Москва Максим Гаман
09 августа 2024, 11:10
Фестиваль «Москва 2030». «Лужники» пригласили детей познакомиться с профессией строителя
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На полях форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» Градостроительный комплекс столицы вместе с партнерами начал проводить мастер-классы игры для детей. Обучающие мероприятия проходят на детской площадке «Сам себе строитель», которая находится в «Лужниках».

Робототехника и будущее Все мастер-классы готовили, учитывая особенности возраста каждой детской группы. События имеют информационно-развлекательный и просветительский характер.

Например, 9 августа в 12:15 пройдет мастер-класс по робототехнике. Туда позвали детей от 10 лет и старше. На мероприятии маленьким гостям расскажут, из чего создают роботов и как они могут повлиять на наше будущее. Во время урока ребята смогут запрограммировать робомобиль, распознающий препятствия на пути, а потом запустить его.

Новые профессии - новые возможности На следующий день, в 12:15, в «Лужниках» пройдет еще один мастер-класс - «100 детских вопросов о работе строителя». Дети больше узнают о сфере строительства и актуальных специальностях этой отрасли. Им предложат пройти тест «Какой ты строитель?» и расскажут, за какими профессиями стоит будущее строительной сферы.

Игровая сессия для детей от трех до 13 лет будет работать в «Лужниках» до 8 сентября. Там открыли интерактивные станции, благодаря которым можно погрузиться в архитектурный и строительный мир. Юные гости смогут творить, экспериментировать и развивать творческое мышление с помощью возведения объектов из крупных материалов: трапов, лестниц, кубов и бочек.

Домашний флорариум Также 13 августа в 12:00 в «Лужниках» проведут мастер-класс «Создай свой флорариум». На него пригласили детей от 10 лет. Ребята научатся делать закрытые экосистемы в стеклянных колбах. Каждый гость заберет получившийся флорариум домой.

На площадке «Сам себе строитель» дети увидят реалистичный строительный кран высотой в восемь метров, различные горки и другие зоны для игр. Особенно среди юных посетителей популярны «Вышибалы», «Горячая картошка», «Игры нашего двора», «Олимпиада», «Горелки».

Дети Роботы Строительство Фестивали Москва
09 августа 2024, 09:10
Ефимов: ЖК для программы реновации возведут на западе столицы по проекту КРТ
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Четыре неэффективно используемых земельных участка площадью 3,16 гектара реорганизуют в Можайском районе столицы. Проект решения опубликовали на сайте правительства Москвы, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам замглавы города, четыре участка на западе столицы входят в один проект комплексного развития территорий (КРТ). Более трех гектаров земли отведут для строительства - там возведут дома в рамках программы реновации.

«Вложения в проект оцениваются почти в 29 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 148 миллионов рублей. В итоге будет создано более 300 рабочих мест», - уточнил Владимир Ефимов.

Пока что на территории - магазины, офисные и складские помещения, автосервис. Речь идет об участках у Можайского шоссе - недалеко находятся станции «Сетунь», «Рабочий Поселок» и «Кунцевская» МЦД-1.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман объяснил, что проект подразумевает строительство современны комплексов для целей программы реновации и других нужд. Эти комплексы заменят существующие, устаревшие объекты.

«Площадь жилья превысит 83 тысячи квадратных метров. На первых этажах новостроек разместят кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса», - добавил Гаман.

Он рассказал, что там проведут работы по благоустройству и озеленению, добавят площадки для занятия спортом и физкультурой, а также построят новые дороги. По программе КРТ на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создают многофункциональные городские кварталы. Власти Москвы реализуют 236 подобных проектов - в общей сложности они занимают более 3,1 тысячи гектаров. Работы ведут по поручению мэра Сергея Собянина.

Строительство Москва
08 августа 2024, 09:11
В Москве запустят три веломаршрута по площадкам в рамках КРТ
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Музей Москвы и Комплекс градостроительной политики и строительства столицы запускают новый совместный проект в рамках комплексного развития территорий. Три веломаршрута, разработанные научными сотрудниками музея, пройдут по бывшим промышленным зонам, попавшим под программу редевелопмента.

Еще один веломаршрут протянулся по северу Москвы, он познакомит экскурсантов с Дворцом спорта «Динамо», Головинским каналом и постройками Окружной железной дороги начала ХХ века.

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» москвичи и гости города узнают главные инновации и достижения во всех сферах столицы. Он проходит с 1 августа и продлится до 8 сентября.

Веломаршруты разрабатывали специально для форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Заезды состоятся 11, 18, 24, 31 августа и 7 сентября в 12:00, 16 августа в 17:00.

Проект охватит районы бывших промзон, складов и устаревших построек, которые в рамках проекта КТР преобразуют в жилые и бизнес-кварталы. Веломаршруты включают три экскурсии: «Промышленное наследие и новая жизнь набережных Яузы», «Эпохи жилого строительства от Тульской до Академической» и «Север за МЦК. Велопрогулка от Ховрино до Лихобор».

Первый маршрут познакомит с местностью от Большой Семеновской улицы до Сыромятников, примечательной тем, что там до XVIII века селились кожевники. Экскурсантам покажут бывшие завод «Кристалл» и Московский газовый завод («Арма»), а также ЦСИ Винзавод.

Второй маршрут пролегает от Серпуховской Заставы до станции метро «Академическая», экскурсанты увидят Дом атомщиков на Тульской, дом-коммуну Текстильного института на Орджоникидзе и Дом нового быта на улице Шверника, переименованный в Дом аспиранта и стажера МГУ. Участники велозабега заглянут в девятый квартал Новых Черемушек, прародину всех «хрущевок».

Экскурсии Музеи Строительство Дороги Заводы Москва
08 августа 2024, 09:10
Ефимов: более 12 километров дорог построили в Москве с начала 2024 года
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С начала года в Москве построили 12,3 километра дорог, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Всего с 2011 года в столице возвели свыше 1372 километров трасс.

По словам Ефимова, масштабные работы выполнили в рамках формирования нового транспортного каркаса.

«Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений - с начала текущего года. Их количество выросло на 65%. Кроме того, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов», - уточнил он.

Одни из самых значимых объектов стали пешеходный мост, соединяющий стрелку острова Балчуг (Болотную набережную) с Крымской и Якиманской набережными, а также транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Кроме того, в марте 2024 года открыли путепровод примерно на 24–25-м километре Ленинградского шоссе.

До конца этого года собираются ввести в эксплуатацию несколько важных объектов, среди них есть транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе и трасса, которая свяжет Московский скоростной диаметр с дорогой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Также откроют участок этой дороги от станции метро «Новомосковская» до улицы Поляны и дублер Калужского шоссе С начала года в Москве построили 12,3 километра дорог, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего с 2011 года в столице возвели свыше 1372 километров трасс.

Строительство Дороги Москва

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