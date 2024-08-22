Ефимов: Москва назначила оператора для КРТ части бывшей промзоны Хапиловка

На полях форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» Градостроительный комплекс столицы вместе с партнерами начал проводить мастер-классы игры для детей. Обучающие мероприятия проходят на детской площадке «Сам себе строитель», которая находится в «Лужниках».

Робототехника и будущее Все мастер-классы готовили, учитывая особенности возраста каждой детской группы. События имеют информационно-развлекательный и просветительский характер.

Например, 9 августа в 12:15 пройдет мастер-класс по робототехнике. Туда позвали детей от 10 лет и старше. На мероприятии маленьким гостям расскажут, из чего создают роботов и как они могут повлиять на наше будущее. Во время урока ребята смогут запрограммировать робомобиль, распознающий препятствия на пути, а потом запустить его.

Новые профессии - новые возможности На следующий день, в 12:15, в «Лужниках» пройдет еще один мастер-класс - «100 детских вопросов о работе строителя». Дети больше узнают о сфере строительства и актуальных специальностях этой отрасли. Им предложат пройти тест «Какой ты строитель?» и расскажут, за какими профессиями стоит будущее строительной сферы.

Игровая сессия для детей от трех до 13 лет будет работать в «Лужниках» до 8 сентября. Там открыли интерактивные станции, благодаря которым можно погрузиться в архитектурный и строительный мир. Юные гости смогут творить, экспериментировать и развивать творческое мышление с помощью возведения объектов из крупных материалов: трапов, лестниц, кубов и бочек.

Домашний флорариум Также 13 августа в 12:00 в «Лужниках» проведут мастер-класс «Создай свой флорариум». На него пригласили детей от 10 лет. Ребята научатся делать закрытые экосистемы в стеклянных колбах. Каждый гость заберет получившийся флорариум домой.

На площадке «Сам себе строитель» дети увидят реалистичный строительный кран высотой в восемь метров, различные горки и другие зоны для игр. Особенно среди юных посетителей популярны «Вышибалы», «Горячая картошка», «Игры нашего двора», «Олимпиада», «Горелки».