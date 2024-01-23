Ефимов: московские компании смогут получить статус соответствия Целям устойчивого развития

Генассамблея ООН разработала Цели устойчивого развития в 2015 году. ЦУР призваны помочь в решении глобальных вопросов, среди которых бедность, неравенство, климатические изменения, экономический рост и защита окружающей среды. Всего закрепили 17 целей и 169 задач, для их достижения определили соответствующие показатели.

Ефимов отметил, что Москва активно вовлечена в ESG-повестку. Столица полностью выполняет показатели по шести ЦУР, сообщил заместитель мэра Москвы. По его словам, этого результата помог достичь ряд инструментов, включающий программу стимулирования создания мест приложения труда, зеленый коридор и государственно-частное партнерство, в том числе офсетные контракты.

«Присвоение ESG-статуса конкретным организациям станет еще одним инструментом для привлечения инвестиций в экономику столицы и выполнения показателей ЦУР. В числе преимуществ - формирование имиджа ответственной и устойчивой компании, выход на новых поставщиков и создание логистических цепочек, облегченный доступ к зарубежным рынкам и дополнительные возможности продвижения на них с учетом глобального тренда на устойчивое развитие», - рассказал Ефимов.

Правительство Москвы утвердило порядок, согласно которому деятельность организаций оценят почти по 90 показателям, чтобы определить соответствие ЦУР. Рассматривать будут несколько направлений: деловая репутация, влияние на окружающую среду и экологию, социальный и управленческий аспекты.

«Компаниям, прошедшим проверку соответствия деятельности ЦУР, в зависимости от набранных баллов присвоят один из ESG-статусов: ESG-A, ESG-B и ESG-C либо „Кандидат“. Они подлежат обязательному ежегодному подтверждению. ESG-статус „Кандидат“ присваивается сроком на один год, остальные - на три», - пояснил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Свидетельство о присвоении статуса ESG-A получают компании, набравшие во время проверки 75 и более баллов. ESG-статус уровня ESG-B присваивают предприятиям, набравшим от 50 до 74 баллов. Чтобы получить статус ESG-C, нужно набрать в сумме от 25 до 49 баллов. Если результат компании составил 24 балла и менее, ей присваивают статус «Кандидат».

Оценивать предприятия на соответствие Целям устойчивого развития будет ГБУ «Городское агентство управления инвестициями». Решение о присвоении, подтверждении и прекращении ESG-статуса будет принимать Межведомственная комиссия. Заявки на получение статуса принимают на инвестиционном портале Москвы.