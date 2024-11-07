07 ноября 2024, 22:16

Ефимов: монтаж светильников начали на строящейся станции «ЗИЛ» московского метро

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На платформе станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро начали устанавливать архитектурное освещение. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительную готовность станции он оценил в 76%. Кроме того, рабочие уже полностью выполнили основные конструкции платформы.

«Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции „ЗИЛ“ на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников. Они произведены отечественным предприятием», - уточнил он.

В пассажирских зонах - в первую очередь на платформе - решили использовать различные светодиодные приборы. Они экономичны, обеспечивают близкий к природному спектр освещения и неприхотливы в обслуживании.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что продолжается устройство и других инженерных систем. Специалисты укладывают силовые и слаботочные линии, монтируют оборудование, в том числе тягово-понизительной подстанции.

«На станции „ЗИЛ“ смонтировали больше половины трубопроводов, вентиляционных установок и насосного оборудования. Внутренние системы водоснабжения, водоотведения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля готовы более чем на 80%», - подчеркнул он.

По проекту, на станции «ЗИЛ» будет две пересадки с Троицкой линии метро на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии. Вместе они создадут современный столичный вокзал. После открытия новой станции транспортное обслуживание более 100 тысяч жителей Даниловского района города станет лучше. Речь идет о людях, которые проживают в зоне притяжения станции.

Строительство объектов метрополитена на всех этапах производственного цикла контролирует Мосгосстройнадзор. Инспекторы комитета провели на площадке станции «ЗИЛ» восемь контрольно-надзорных мероприятий.

К ним привлекли и специалистов подведомственного Центра экспертиз. Они оценивали ход строительства, качество используемых материалов и их соответствие утвержденному проекту.

Новую Троицкую линию протянут от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка. Длина ветки составит более 43 километров, на ней будет 17 станций. Линия станет одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена и самой большой за МКАД. В ее зоне притяжения живут более полутора миллиона человек.

Ранее о строительстве станции «ЗИЛ» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство Метро Сергей Собянин Метро Москвы МЦК
05 ноября 2024, 11:25
Зима отменяется? Москвичей предупредили о потеплении
РИА «Новости»
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В Москву на короткой рабочей неделе придет теплая погода. Об этом 360.ru рассказал синоптик, метеоролог Александр Ильин.

«Ожидаются достаточно теплые деньки. <…> Со вторника на среду от -6 до -4 ночью, может подморозить. А уже в ночь на четверг от нуля до 5 градусов», - сказал он.

По его словам, со среды в дневные часы столбик термометра в Москве поднимется до четырех градусов тепла. Ночью также не будет минусовых температур. Ближе к выходным ожидается до 9, а местами и до 10 градусов. В ночные часы, по его словам, ожидается 2… 7 градусов.

«Так что пока с середины этой недели ждем повышения температуры. Период тепла тепла достаточно продолжительный, то есть не менее недели будет. Да и температуры достаточно высокие, поэтому вполне возможно, что на открытой местности снег подтает», - подчеркнул синоптик.

По его словам, в городе вероятнее всего снег растает. В лесных и парковых массивах снежные массы могут остаться.

Погода Погода в Москве Москва
02 ноября 2024, 10:09
Небывалое за всю историю метеонаблюдений количество осадков выпало в Москве за сутки
Global Look Press
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Рекордное количество осадков выпало в Москве за сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«За минувшие сутки в Центральной России выпало небывалое за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября количество осадков», - написал синоптик.

По его словам, на опорной московской метеостанции ВДНХ за последние 24 часа в осадкомер попало 18 миллиметров. В центре столицы - 23 миллиметра, в Бутове - 29 миллиметров. Это составляет 55% от всей ноябрьской нормы или три ведра дождевой воды на квадратный метр улиц.

Больше всего осадков зафиксировали в Новгородской области на метеостанции Холм. Там выпало 45 миллиметров. После дождей начнется арктическое вторжение, отметил Тишковец.

Ранее москвичей предупредили о формировании снежного покрова до пяти сантиметров 4 ноября. Ветреная погода с мокрым снегом установится в столице в утренние часы.

Погода Погода в Москве Москва
26 октября 2024, 15:59
Ржавую мину обнаружили на тротуаре в центре Москвы
РИА «Новости»
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Ржавую мину времен Второй мировой войны обнаружили во время ремонта тротуара в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Старый снаряд нашли в земле на улице Ольховской. Рабочие достали его при ремонте тротуара, сообщил источник.

На место происшествия выехала полиция, территорию оцепили. К месту обнаружения снаряда направили саперов.

Вторая мировая война Полиция Москва
26 октября 2024, 12:27
В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли цех по ремонту промышленного станочного оборудования
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На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» начал работу цех по ремонту высокоточных и высокопроизводительных шпиндельных узлов для металла, стекла, пластика и дерева, а также фрезерных голов отечественного производства. Об этом рассказал министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он указал на динамичное развитие отечественной промышленности и напомнил, что одно из условий достижения Россией технологического суверенитета - обеспечение качественной и бесперебойной работы станков.

«На площадке „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“ открылся цех общей площадью 377 квадратных метров, где осуществляют замену и восстановление изношенных деталей, ремонт механизма зажима инструмента, а также систем охлаждения и подачи смазочно-охлаждающей жидкости», - отметил Гарбузов.

В проект, добавил министр, инвестировали более 50 миллионов рублей.

Между предприятиями внутри ОЭЗ «Технополис Москва» существует кооперация, которая помогает реализовывать совместные проекты. Они минимизируют издержки в логистике и повышают уровень локализации производимой продукции.

Например, компания «Гудвин», которая разрабатывает и производит промышленные системы радиосвязи, выполняет заказы по контрактной сборке электронных модулей сразу для нескольких компаний ОЭЗ - «Медплант», «Профотек», «Хирана », «СКТБ ПР», «Диагностика-М», «ТЗМОИ».

Успешным примером сотрудничества также стала работа компаний-резидентов «Аддитивный инжиниринг» и «Хирана ». Последняя специализируется на производстве медицинского оборудования. Детали, которые произвели с использованием аддитивных технологий, применяют в наркозно-дыхательном аппарате «Венар Либера».

Благодаря размещению на территории особой экономической зоны цеха по ремонту станочного оборудования развивается и партнерство компаний Москвы с региональным бизнесом. Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что многим предприятиям важно иметь возможность отправить в ремонт шпиндельные узлы с различными типами конусов и приводами, как с низкой, так и с высокой частотой вращения. Такие детали требуют тщательной балансировки.

«В настоящее время компания ведет работы по ремонту оборудования машиностроительных предприятий из Московской и Ивановской областей, Пермского и Краснодарского краев, а также из Башкирии», - сказал он.

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» действует особый юридический статус, а для инвесторов предусмотрели льготный режим предпринимательской деятельности. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны размещаются на площади более 280 гектаров.

ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингах.

У компании «Шпиндель LAB» есть опыт ремонта тихоходных и высокоскоростных прецизионных шпинделей от многоцелевых обрабатывающих центров. Специалисты предприятия в том числе ремонтировали фрезеровальное, токарное, гравировальное и шлифовальное оборудование различных классов.

При качественном ремонте шпинделя срок службы станка становится дольше, у него повышается производительность, растет и качество выпускаемой продукции.

За первые два месяца работы цеха компания отремонтировала восемь шпиндельных узлов. Гендиректор «Шпиндель LAB» Ровшан Керимов рассказал, что при проектировании цеха брали ориентир на самые высокие стандарты организации ремонта шпиндельных узлов и фрезерных голов.

Особое внимание обратили на оснащение производственной площадки: в распоряжении специалистов предприятия - свыше 150 единиц специализированного прецизионного измерительного инструмента и оснастки, свыше 20 узкоспециализированных приборов для диагностики и ремонта шпиндельных узлов.

«Специалисты предприятия проводят полноценные выходные испытания шпинделей на специализированном стенде с балансировкой, анализируя тепловые, токовые и вибрационные характеристики», - поделился Керимов.

Инвестиции Промышленность Технологии Правительство Москвы Москва

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