31 октября 2023, 09:10

Ефимов: миллион автомобилей проехал по проспекту Багратиона в Москве с момента открытия

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Один миллион автомобилей проехал по проспекту Багратиона в столице за полтора месяца, прошедших с момента открытия дороги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проспект Багратиона стал первой платной скоростной автодорогой в столице, построенной в рамках концессионного соглашения. Северный дублер Кутузовского проспекта, протянувшийся от делового центра «Москва-Сити» до Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД, запустили 9 сентября. Платная магистраль продолжила автодорогу Северный обход города Одинцово.

Концессионное соглашение, по которому построили проспект Багратиона, подписали в декабре 2014 года на 40 лет, отметил Ефимов. Он назвал эту концессию самой крупной в Москве - инвестиции в проект достигли почти 68 миллиардов рублей.

«Магистраль пользуется большой популярностью: за полтора месяца по ней проехал один миллион автомобилей. Суточный трафик составил более 25 тысяч проездов», - сказал заместитель мэра Москвы.

Новую автодорогу построили, чтобы улучшить транспортную ситуацию в городе, разгрузив Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Теперь москвичи, живущие неподалеку от Кутузовского проспекта, Можайского шоссе, проспекта Маршала Жукова, Звенигородского шоссе, а также в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово смогут добираться до центра столицы намного быстрее, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«По данным аналитиков Центра организации дорожного движения, в утренний час пик уменьшилось время в пути на 25% на участке МКАД от трассы М-1 до Можайского шоссе», - отметил Овчинский.

Он добавил, что время в пути от Северо-Западной хорды до Третьего транспортного кольца по Звенигородскому шоссе при утренней загруженности дорог сократилось на 15%. Кроме того, на 5% снизилось время проезда от Аминьевского шоссе до ТТК по проспекту Генерала Дорохова.

Реализацией концессии занимается АО «Новая концессионная компания». Общая протяженность дороги превышает 20 километров. Сюда входят съезды и основной ход длиной около 10 километров.

Благодаря удобным развязкам проспект Багратиона соединяется с городской дорожной сетью. Стоимость проезда по скоростной автодороге зависит от габаритов автомобиля и наличия транспондера.

Машины Москва 2023
31 октября 2023, 11:07
Октябрь в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет
РИА «Новости»
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Октябрь 2023 года в Москве стал одним из десяти самых «мокрых» за последние 140 лет. Об этом рассказала в Telegram-канале  главный специалист «ИА Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, сумма осадков превысила 113,6 миллиметра. При этом их количество превысило отметку в 100 миллиметров в четвертый раз в XXI веке.

«Причиной столь сырой погоды стали атлантические циклоны, которые с завидным постоянством атакуют Европейскую Россию», - отметила Позднякова.

Она добавила, что в течение месяца столица увидела всевозможные виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег.

Однако месяц завершится комфортной погодой без осадков. Москвичам пообещали прекращение дождей во вторник, 31 октября.

Также, по данным синоптиков, жителей столицы будет ждать рекордно теплое 1 ноября.

Октябрь 2023 года в Москве стал одним из десяти самых «мокрых» за последние 140 лет. Об этом рассказала в Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова.

Погода Погода в Москве
31 октября 2023, 11:03
Свыше 80 заявок подали на конкурс «Московская реставрация»
Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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Организаторы конкурса «Московская реставрация» получили больше 80 заявок на участие. Мероприятие проводят уже в 13-й раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что с 2011 года лауреатами конкурса стали 453 человека и организации.

В этом году в перечень претендентов на участие вошли Театр Эстрады, Хлебозавод № 5 с открывшимся центром конструктивизма «Зотов», павильон № 51 «Мясная промышленность» на ВДНХ, дом Пантелеева, расположенный на улице Земляной Вал и Козина палата - детский приют Ансамбля Рогожской старообрядческой общины.

Победителей выберут члены жюри, а также москвичи, которые проголосуют на портале «Активный гражданин».

Глава города добавил, что за 13 лет в Москве провели реставрацию более двух тысяч объектов культурного наследия.

Ранее власти Москвы выставили на торги дом купца Крупенникова. Старинное здание - объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенное в центре города, восстановит инвестор.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023
31 октября 2023, 10:35
Инвестор восстановит дом 1912 года постройки в центре Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Власти Москвы выставили на торги дом купца Крупенникова. Старинное здание — объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенное в центре города, восстановит инвестор, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Власти Москвы выставили на торги дом купца Крупенникова. Старинное здание - объект культурного наследия 1912 года постройки, расположенное в центре города, восстановит инвестор, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Инвесторов приглашают на аукцион по продаже двухэтажного деревянного здания площадью 702 квадратных метра в Басманном районе столицы», - уточнил он.

Щербаков отметил, что дом имеет статус памятника архитектуры регионального значения. По этой причине будущий владелец должен отреставрировать его и приспособить для современного использования.

Кроме того, здание, расположенное в Денисовском переулке, внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Победителю аукциона после оформления договора купли-продажи выдадут соответствующее охранное обязательство.

Старинный дом сегодня никак не используют. Специалистам нужно провести инженерно-техническое обследование его фундамента, устранить трещины и заменить коммуникации. Кроме того, реставраторам предстоит восстановить краску фасадов и сохранить внешний декор здания.

Желающим принять участие в аукционе необходимо подать заявку до 7 ноября, а также зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Торги проведут в онлайн-режиме 17 ноября.

Ранее «Сказочное» панно отреставрировали в Московском дворце пионеров. В рамках первого этапа работ специалисты очистили штукатурный слой.

Аукционы Реставрация Москва 2023
31 октября 2023, 09:53
Москвичи пережили теплую «майскую» ночь
Сайт мэра и правительства Москвы
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В ночь на 31 октября в Москве было по-майски тепло — почти +8 градусов. Такая же погода порадует горожан и предстоящей ночью, сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже 7,8 градуса», - уточнил он.

По словам синоптика, высокая температура в темное время суток соответствовала климатической норме мая. Он напомнил, что в 1967 году ночью 31 октября воздух прогрелся до 10,7 градуса, в 1962 году - 8,2 градуса.

Метеоролог добавил, что ночью 1 ноября в столице будет еще теплее - 6… 8 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 31 октября из-за тумана. Видимость составит 200-700 метров, уточнили в Гидрометцентре.

В ночь на 31 октября в Москве было по-майски тепло - почти 8 градусов. Такая же погода порадует горожан и предстоящей ночью, сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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