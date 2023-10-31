Ефимов: миллион автомобилей проехал по проспекту Багратиона в Москве с момента открытия

Проспект Багратиона стал первой платной скоростной автодорогой в столице, построенной в рамках концессионного соглашения. Северный дублер Кутузовского проспекта, протянувшийся от делового центра «Москва-Сити» до Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД, запустили 9 сентября. Платная магистраль продолжила автодорогу Северный обход города Одинцово.

Концессионное соглашение, по которому построили проспект Багратиона, подписали в декабре 2014 года на 40 лет, отметил Ефимов. Он назвал эту концессию самой крупной в Москве - инвестиции в проект достигли почти 68 миллиардов рублей.

«Магистраль пользуется большой популярностью: за полтора месяца по ней проехал один миллион автомобилей. Суточный трафик составил более 25 тысяч проездов», - сказал заместитель мэра Москвы.

Новую автодорогу построили, чтобы улучшить транспортную ситуацию в городе, разгрузив Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Теперь москвичи, живущие неподалеку от Кутузовского проспекта, Можайского шоссе, проспекта Маршала Жукова, Звенигородского шоссе, а также в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово смогут добираться до центра столицы намного быстрее, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«По данным аналитиков Центра организации дорожного движения, в утренний час пик уменьшилось время в пути на 25% на участке МКАД от трассы М-1 до Можайского шоссе», - отметил Овчинский.

Он добавил, что время в пути от Северо-Западной хорды до Третьего транспортного кольца по Звенигородскому шоссе при утренней загруженности дорог сократилось на 15%. Кроме того, на 5% снизилось время проезда от Аминьевского шоссе до ТТК по проспекту Генерала Дорохова.

Реализацией концессии занимается АО «Новая концессионная компания». Общая протяженность дороги превышает 20 километров. Сюда входят съезды и основной ход длиной около 10 километров.

Благодаря удобным развязкам проспект Багратиона соединяется с городской дорожной сетью. Стоимость проезда по скоростной автодороге зависит от габаритов автомобиля и наличия транспондера.