Ефимов: международная выставка архитектуры и дизайна пройдет в Гостином Дворе

«В этом году посетителей ждет свыше 200 стендов - на 12% больше, чем в 2023-м. Среди них - 13 кураторских спецпроектов, в работе над которыми принимают участие архитекторы разных поколений: от студентов до признанных мастеров», - рассказал Ефимов.

На восьми дискуссионных площадках свыше тысячи спикеров проведут более 200 мероприятий, в том числе мастер-классы и круглые столы.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов рассказал, что главной темой этого года будет «Польза». Участникам предстоит ответить на вопрос: «Что такое польза в современном проекте, здании, городской среде, управленческих решениях, как сделать город максимально красивым и полезным для человека?» «Среди ключевых проектов выставки - экспозиция Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, посвященная образованию. Стенд „Кампус - поле возможностей“ будет оформлен как открытое совмещенное с городской жизнью научное пространство», - отметил Кузнецов.

На стенде представлена информация о трех университетских проектах мирового уровня, реализованных в российской столице.

Организатором выставки-форума выступает «ЭКСПО-ПАРК - Выставочные проекты». Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте.