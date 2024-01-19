19 января 2024, 09:07

Ефимов: логистический комплекс построят в Михайлово-Ярцевском по программе стимулирования создания рабочих мест

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Новый логистический комплекс возведут в ТиНАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания „Гранель“ возведет в поселении Михайлово-Ярцевском вблизи деревни Терехово комплекс по оказанию логистических услуг. Площадь объекта составит около 105 тысяч квадратных метров. Благодаря проекту в ТиНАО появится 5,9 тысячи рабочих мест. Инвестор планирует завершить работы по объекту в 2027 году», - рассказал замглавы столицы.

В общей сложности по программе стимулирования рабочих мест уже заключили более 70 соглашений с инвесторами, добавил Ефимов. По ним в городе создадут около 120 тысяч рабочих мест, отметил заместитель мэра Москвы.

Программа МПТ реализуется четыре года. За это время удалось охватить почти все районы столицы.

«По соглашениям инвесторы построят в Москве свыше трех миллионов квадратных метров нежилой недвижимости. Совокупно на развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено около одного триллиона рублей», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Цель городской программы стимулирования создания мест приложения труда - обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка, на котором строится жилье. Для этого застройщик должен дополнительно вложиться в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально по программе можно было возводить только промышленные объекты и офисы, но затем список заметно расширили. На сегодняшний день инвесторы могут получить льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры. Также в перечень входят объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг, гостиницы, предприятия общепита, торгово-развлекательные центры и другие многофункциональные проекты.

Изменения, внесенные в программу стимулирования создания МПТ, позволяют увеличивать объем преференций. Инвестор, взявший на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки, получит повышенную льготу. Если снизить время создания мест приложения труда на 6–12 месяцев, она повысится на 5%, свыше одного года - на 10%.

Стать участниками программы могут не только девелоперы, планирующие реализацию проекта, но и компании, которые уже строят жилье в Москве. Земельные участки под жилые дома и под создание МПТ могут находиться в разных районах. Заявку на участие в программе можно подать онлайн на Инвестиционном портале Москвы.

Строительство Недвижимость Москва
18 января 2024, 23:45
Москву засыпало снегом. На уборку отправили максимальное количество техники
Telegram
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Мощный снегопад обрушился на Москву. На борьбу с последствиями стихии вышла снегоуборочная техника. Столичные власти задействовали максимальное количество людей и техники в уборке снега. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

По данным службы, за вечер 18 января сугробы в Москве выросли на восемь сантиметров. Сейчас снегоуборочная техника прометает улицы, дороги и тротуары. После этого их обработают противогололедными средствами. За ночь коммунальщики планируют дважды повторить этот цикл работ.

«В уборке снега задействовано максимальное количество снегоуборочной техники и бригад ручной уборки», - сообщили в комплексе.

Московские власти предупредили, что интенсивные осадки продолжатся всю ночь и попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию и не мешать работе спецтехники.

Порывы ветра в Москве достигают скорости 18 метров в секунду. В связи с этим столичные власти попросили горожан в целях безопасности не стоять и не парковать машины под деревьями.

Ранее сообщалось, что на уборку снега в Подмосковье вышли свыше 16 тысячи коммунальщиков и более 200 машин.

Дороги Работа Машины Снегопад Москва
18 января 2024, 18:38
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности до утра субботы, 20 января, из-за гололедицы. Метеопредупреждение появилось на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения - до 11:00 20 января. Гололедица, временами сильная», - сообщили синоптики.

Также в Московском регионе до 19 января сохранится предупреждение о порывах ветра до 20 метров в секунду, а также о метели и мокром снеге. Кроме того, автомобилистов предупредили о заносах на дорогах.

Ранее синоптик Александр Шувалов пообещал москвичам аномальное тепло в крещенскую ночь. Осадки будут идти вечером и ночью, а к утру ожидается мокрый снег.

Погода Погода в Москве Москва
18 января 2024, 15:09
Специалисты заменили 70 задвижек на московском водопроводе за год
РИА «Новости»
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АО «Мосводоканал» заменил 70 задвижек большого диаметра на московском водопроводе в 2023 году. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

В комплексе городского хозяйства Москвы пояснили, что задвижки помогают распределять потоки по направлениям, регулировать давление и контролировать расход ресурсов. Как правило, ее диаметр составляет 600–1400 миллиметров, а масса может доходить до трех тонн.

Сотрудники Мосводоканала проводят плановые проверки состояния трубопроводов и запорной арматуры, так как выход оборудования из строя может повлечь за собой потери воды и серьезные повреждения на сети.

При замене задвижек полностью перекрывают участок трубопровода, разбирают узел и ставят новые детали, а после вновь запускают воду. Этот процесс занимает не более трех дней, при этом потребителей не отключают от снабжения.

Всего на магистралях в Москве установлено более пяти тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры. Программу по ее плановой замене практически завершили.

Ранее в Москве за 2023 год обновили более 10 коммуникационных коллекторов.

Москва
18 января 2024, 13:45
Собянин сообщил о скором открытии спорткомплекса на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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На Алтуфьевском шоссе в Москве готовится к открытию новый спортивный комплекс «Баланс». Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Объект готов принять 1130 человек в сутки. Планируются занятия по плаванию, аквааэробике, фитнесу и общефизической подготовке», - уточнил он.

По словам мэра, объект возвели на месте заброшенного котлована по просьбе жителей района Бибирево. В двухэтажном здании площадью свыше 4,2 тысячи квадратных метров оборудовали бассейны для обучения детей и для оздоровительного плавания, тренажерный зал, буфет и другие помещения.

Кроме того, территорию вокруг спорткомплекса благоустроили, а рядом с ним появилась парковка. Объект также оборудовали всем необходимым для посещения его маломобильными горожанами.

Собянин добавил, что с 2011 года в столице возвели более 200 спортивных объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 13.

Меньше месяца назад на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию спорткомплекс «Ника».

Сергей Собянин Москва

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