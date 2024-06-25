Ефимов: инвесторы поучаствуют в торгах на право развития трех территорий в Москве

Система комплексного развития территорий (КРТ) реализовывает большие девелоперские проекты. Это способствует преображению районов Москвы, в столице строят важные для развития жителей объекты. В этой деятельности принимают участие город, собственники недвижимости в границах проектов КРТ и инвесторы, которых определяют результаты торгов.

«Сейчас на аукционы выставлены права на реорганизацию участков бывшей промзоны „Карачарово“, а также двух неэффективно используемых территорий. Площадки расположены в районах Нижегородский, Бескудниковский и Восточное Дегунино», - заявил Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы выведут там более 250 тысяч квадратных метров недвижимости. После реализации проектов откроют около 6,1 тысячи рабочих мест. Финансовые вложения в редевелопмент превысят 60 миллиардов рублей.

Из складов в полезные кварталы Сейчас на территории этих участков расположены старые склады, автомобильные стоянки и другие помещения, не приносящие пользы Москве и ее жителям. На месте этих участков поставят современные кварталы с жилыми домами и необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, каждый проект КРТ создавали с учетом специфики городской застройки и нужд района, в котором реализуют проект. Инвесторам в торгах предлагают экономически выгодные решения.

«Так, в ходе редевелопмента трех площадок можно построить 32 тысячи квадратных метров жилья, почти 11 тысяч квадратных метров объектов производственного назначения и около 210 тысяч квадратных метров общественной и коммерческой недвижимости», - отметил Гаман.