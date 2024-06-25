25 июня 2024, 10:10

Ефимов: инвесторы поучаствуют в торгах на право развития трех территорий в Москве

РИА «Новости»
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Москва на постоянной основе проводит торги для организаций, которые готовы участвовать в реорганизации бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Сейчас на аукционы выставили права на реализацию трех проектов редевелопмента площадью более 10 гектаров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Система комплексного развития территорий (КРТ) реализовывает большие девелоперские проекты. Это способствует преображению районов Москвы, в столице строят важные для развития жителей объекты. В этой деятельности принимают участие город, собственники недвижимости в границах проектов КРТ и инвесторы, которых определяют результаты торгов.

«Сейчас на аукционы выставлены права на реорганизацию участков бывшей промзоны „Карачарово“, а также двух неэффективно используемых территорий. Площадки расположены в районах Нижегородский, Бескудниковский и Восточное Дегунино», - заявил Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы выведут там более 250 тысяч квадратных метров недвижимости. После реализации проектов откроют около 6,1 тысячи рабочих мест. Финансовые вложения в редевелопмент превысят 60 миллиардов рублей.

Из складов в полезные кварталы Сейчас на территории этих участков расположены старые склады, автомобильные стоянки и другие помещения, не приносящие пользы Москве и ее жителям. На месте этих участков поставят современные кварталы с жилыми домами и необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, каждый проект КРТ создавали с учетом специфики городской застройки и нужд района, в котором реализуют проект. Инвесторам в торгах предлагают экономически выгодные решения.

«Так, в ходе редевелопмента трех площадок можно построить 32 тысячи квадратных метров жилья, почти 11 тысяч квадратных метров объектов производственного назначения и около 210 тысяч квадратных метров общественной и коммерческой недвижимости», - отметил Гаман.

Аукционы Строительство Недвижимость Москва
24 июня 2024, 09:22
Москвичам пообещали облачную и нежаркую погоду
Unsplash
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В Москве ожидается облачная погода. Воздух прогреется до 22 градусов тепла, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в понедельник, 24 июня, погоду в столице будет формировать периферия антициклона. Под его влиянием в Москве и окрестностях в первый день рабочей недели будет облачно.

«В Москве плюс 20 - плюс 22 градуса тепла. В Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов», - подчеркнул синоптик.

В понедельник в столице будет дуть северный ветер. Атмосферное давление мало изменится, но показатели барометров будут немного ниже нормы. Они составят 744 миллиметра ртутного столба.

Недавно столичный регион накрыл ураган «Эдгар». Сильные порывы ветра сопровождались ливнями и смерчами. Из-за дождей вода затопила дворы , в регионе повалило много деревьев.

Погода Погода в Москве Москва
21 июня 2024, 18:38
Ефимов: стал известен победитель торгов на право реорганизации территорий в Строгине
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На северо-западе Москвы построят квартал с общественно-деловой застройкой. Его возведением займется инвестор, которого определили по результатам аукциона, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В аукционе на право редевелопмента неэффективно используемого участка в районе Строгино приняли участие пять компаний из Москвы и области, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара», - пояснил он.

Победителем стало общество с ограниченной ответственностью «АВА ДОН». Ефимов уточнил, что с ним город заключит договор о комплексном развитии территории площадью 4,78 гектара. В реализацию проекта вложат почти девять миллиардов рублей, а ежегодный эффект для бюджета от этого превысит 461 миллион.

«В результате будет создано более 1,1 тысячи рабочих мест. В ближайшее время девелоперу предложат заключить договор с городом о реорганизации площадки», - добавил заммэра Москвы.

ООО «АВА ДОН» входит в инвестиционно-строительный холдинг из Краснодара AVA group. Итоговая цена лота, который выиграла компания, выросла более чем в 13 раз и превысила 312,4 миллиона рублей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках редевелопмента участка на пересечении МКАД с улицами Таллинская и Кулакова победитель торгов сможет возвести почти 45 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.

«На площадке появятся офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны, а также объекты для обслуживания транспорта. Территорию благоустроят и построят улично-дорожную сеть», - подчеркнул он.

Торги на право заключения договоров о КРТИ для инвесторов регулярно проводят в Москве. Участниками аукционов могут стать любые компании, отвечающие установленным требованиям.

Для допуска к торгам инвесторам нужно было подтвердить опыт участия за последние пять лет в строительстве капитальных объектов общей площадью не менее 4,5 тысячи квадратных метров, отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Еще при подаче заявки инвесторов проверяют на соответствующий опыт и финансовую стабильность. Победителем торгов на право комплексного развития территорий становится участник, предложивший наибольшую стоимость», - добавил он.

Длительность сегодняшнего аукциона, по его словам, составила более 2,5 часа.

На северо-западе Москвы построят квартал с общественно-деловой застройкой. Его возведением займется инвестор, которого определили по результатам аукциона , рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство Москва
21 июня 2024, 09:12
Ефимов: свыше 36 тысяч москвичей получат новые квартиры по программе реновации в СВАО
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В Северо-Восточном административном округе Москвы в 2018 году стартовала реализация программы реновации. Сейчас здесь проектируют и строят почти миллион квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для переселения жителей по программе реновации на северо-востоке столицы подобрали 92 стартовые площадки мощностью свыше 1,2 миллиона квадратных метров. Сейчас в округе возведены 42 новостройки», - отметил он.

Ефимов подчеркнул, что также идет строительство 30 домов площадью 537,1 тысячи «квадратов». Еще столько же зданий на 452,5 тысячи квадратных метров находятся на стадии проектирования.

«Такой объем жилья позволит расселить свыше 36 тысяч горожан», - обратил внимание заммэра столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на северо-востоке города квартиры по программе реновации получили свыше пяти тысяч семей.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в СВАО новое жилье получили жители 75 старых домов. Они переедут в 41 новостройку в 13 районах.

«Всего в рамках программы на северо-востоке столицы предстоит расселить 86,5 тысячи жителей, которым город предоставит современное и комфортное жилье с готовой отделкой и благоустроенными придомовыми территориями», - сказал Левкин.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что программа реновации в северо-восточной части города охватила 14 районов - в Северном ее уже завершили.

«С 2018 года новые квартиры получили 13,2 тысячи жителей СВАО, из них свыше тысячи - с начала 2024-го», - привел он данные по новоселам.

В Бабушкинском районе правообладателей оказалось больше всего - 3,3 тысячи. Почти 2,4 тысячи получили квартиры в Лосиноостровском, около двух тысяч - в Южном Медведкове.

Всю информацию о программе реновации разместили на портале mos.ru. Там же можно подробнее узнать о квартирах и домах , которые в нее входят.

Программу утвердили в августе 2017 года. Она коснулась около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что темпы реализации программы необходимо увеличить вдвое.

Столичный регион - один из лидеров среди субъектов России по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в городе вырос в два раза - с трех до пяти-семи миллионов квадратных метров в год.

Промышленность Москва
20 июня 2024, 19:58
Овчинский: производства высокотехнологичного оборудования Москвы нарастят экспорт в Азербайджан
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Пять московских производителей промышленного оборудования и комплектующих при поддержке центра «Моспром» приняли участие в бизнес-миссии в Азербайджан. В ходе поездки они провели свыше 60 встреч с иностранными контрагентами, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«Участие в бизнес-миссии, организованной центром „Моспром“, соответствует реализации стратегии нашей компании - расширению географии рынка сбыта и укреплению „Спецкабеля“ в статусе надежного международного партнера», - сказал Абдулатиф.

О закупке комплектующих и материалов у московского производителя бионических протезов задумался протезно-ортопедический реабилитационный центр при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

С 2022 года производители несырьевой неэнергетической продукции смогли переориентировать свой экспорт и найти новых партнеров, в том числе благодаря оказанной центром «Моспром» поддержке. Они стали сотрудничать с рынками Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Внимание представителей сектора промышленных товаров и услуг Азербайджана привлекли произведенные в Москве трансформаторы. Речь идет о возможной поставке более чем 200 таких агрегатов и дальнейшем сотрудничестве в рамках реконструкции местных гидроэлектростанций.

Крупная нефтяная компания и национальная железнодорожная компания Азербайджана рассмотрят возможность применения кабелей московского производства на своих промышленных объектах. Партнеры из ближнего зарубежья отметили, что столичная продукция обладает высоким уровнем конкурентоспособности по сравнению с аналогами из Европы.

«Столичные компании по выпуску строительных конструкций, трансформаторов, специализированных кабелей, литий-ионных аккумуляторов и бионических протезов при поддержке центра „Моспром“ представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Баку и провели более 60 встреч с зарубежными контрагентами», - уточнил он.

«Столичные компании по выпуску строительных конструкций, трансформаторов, специализированных кабелей, литий-ионных аккумуляторов и бионических протезов при поддержке центра „Моспром“ представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Баку и провели более 60 встреч с зарубежными контрагентами», - уточнил он.

Азербайджанские строительные компании проявили интерес к вентфасадам столичного производства. Сейчас производитель из Москвы рассматривает возможность открытия представительства на территории республики.

Внимание представителей сектора промышленных товаров и услуг Азербайджана привлекли произведенные в Москве трансформаторы. Речь идет о возможной поставке более чем 200 таких агрегатов и дальнейшем сотрудничестве в рамках реконструкции местных гидроэлектростанций.

Крупная нефтяная компания и национальная железнодорожная компания Азербайджана рассмотрят возможность применения кабелей московского производства на своих промышленных объектах. Партнеры из ближнего зарубежья отметили, что столичная продукция обладает высоким уровнем конкурентоспособности, по сравнению с аналогами из Европы.

Официальный региональный представитель НПП «Спецкабель» Самат Абдулатиф отметил, что в рамках мероприятия прошло несколько встреч с руководителями крупных промышленных предприятий Азербайджана. Они проявили большой интерес к изделиям компании, особенно - к огнестойким и универсальным кабелям марки СКАБ.

«Участие в бизнес-миссии, организованной центром „Моспром“, соответствует реализации стратегии нашей компании - расширению географии рынка сбыта и укреплению „Спецкабеля“ в статусе надежного международного партнера», - сказал Абдулатиф.

О закупке комплектующих и материалов у московского производителя бионических протезов задумался протезно-ортопедический реабилитационный центр при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

С 2022 года производители несырьевой неэнергетической продукции смогли переориентировать свой экспорт и найти новых партнеров, в том числе благодаря оказанной центром «Моспром» поддержке. Они стали сотрудничать с рынками Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» также работает цифровая платформа «Мой экспорт» , предоставляющая поддержку предпринимателям. Через нее можно получить бесплатную консультацию и аналитику экспертов, посоветоваться на тему продвижения товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» также работает цифровая платформа «Мой экспорт» , предоставляющая поддержку предпринимателям. Через нее можно получить бесплатную консультацию и аналитику экспертов, посоветоваться на тему продвижения товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

Официальный региональный представитель НПП «Спецкабель» Самат Абдулатиф отметил, что в рамках мероприятия прошло несколько встреч с руководителями крупных промышленных предприятий Азербайджана. Они проявили большой интерес к изделиям компании, особенно к огнестойким и универсальным кабелям марки СКАБ.

Азербайджанские строительные компании проявили интерес к вентфасадам столичного производства. Сейчас производитель из Москвы рассматривает возможность открытия представительства на территории республики.

Промышленность Москва

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