04 июля 2024, 10:12

Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств

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Участвующие в масштабных инвестиционных проектах компании получили от властей Москвы земельные участки для строительства промышленных объектов в ТиНАО. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года город заключил с инвесторами договоры аренды 10 земельных участков площадью 131,3 гектара. Они предназначены для возведения в ТиНАО производств строительной, пищевой, машиностроительной, электронной и других отраслей промышленности», - рассказал Ефимов.

По его словам, площадь объектов может превысить 800 тысяч квадратных метров. Он подчеркнул, что общий объем инвестиций в реализацию проектов составил более 80 миллиардов рублей.

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов с марта 2022 года инвесторы получают землю по ставке один рубль за год для развития территории. Такие договоры заключаются на пять лет. За этот срок предприниматель должен завершить строительство производства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина на территории Троицкого и Новомосковского округов размещают новые предприятия, производства и инфраструктурные объекты, где жители находят новые рабочие места с комфортными условиями.

«В рамках масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО появятся заводы по выпуску стройматериалов, продуктов питания, технологического оборудования и аккумуляторных батарей, на предприятия смогут трудоустроиться более 15 тысяч человек», - рассказал он.

Ликсутов отметил, что два объекта - производство сверхкрупногабаритных модулей квартир и промышленный технопарк - уже функционируют. Он добавил, что в будущем в округах локализуют два крупнейших межотраслевых кластера - строительный и пищевой. На земельные участки, где появятся будущие проекты также распространяется льготная ставка в один рубль за год.

«Всего по льготной ставке в ТиНАО выделено девять земельных участков площадью более 106 гектаров. Здесь возведут производства площадью свыше 680 тысяч квадратных метров. Из них почти 63 гектара предоставлены трем компаниям для создания предприятий пищевого кластера в районе деревни Троицкое», - пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, общая площадь строящейся там недвижимости превысит 400 тысяч квадратных метров.

Еще один участок площадью 1,45 гектара около Вороново получил машиностроительный завод. На этой земле появятся производства по выпуску специальной техники для сельского хозяйства, строительства, сферы ЖКХ и горнодобывающей отрасли. Общая площадь объектов составит около 12 тысяч квадратных метров.

Производство строительных материалов площадью 6,4 тысячи квадратных метров появится на участке 5,8 гектара в ТиНАО. Получившая землю компания начнет выпуск фасадных систем и стеклопакетов для инновационных сверкрупноразмерных модулей из которых возводят жилые дома.

Масштабный инвестиционный проект - это особый статус, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов. Все это создает новые рабочие места для горожан и способствует развитию столичной инфраструктуры.

Инвестиции Строительство Рабочие места Заводы Экономика ТиНАО Москва
04 июля 2024, 00:22
В Москве начали падать деревья из-за сильного ветра и грозы
РИА «Новости»
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В Москве зафиксировали сильные порывы ветра, мощный дождь и грозу в ряде районов, отмечаются случаи падения деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«В отдельных районах столицы идет сильный дождь, гроза. Фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев», - говорится в публикации.

Городские власти попросили москвичей не выходить на улице в непогоду. Если же онивынуждены покинуть дом, то быть предельно внимательными. В частности, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

До этого мэр столицы Сергей Собянин предупредил москвичей о резком ухудшении погоды , добавив, что беременным женщинам, детям и пожилым людям лучше оставаться дом в аномальную жару 4 июля. По его словам, в пятницу, 5 июля, могут выпасть осадки, причем до 50% от месячной нормы.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что пока в столице ураган не прогнозируется , но погода ухудшится.

Погода Сергей Собянин Погода в Москве Москва
03 июля 2024, 22:30
Москвичей предупредили об аномальной жаре 4 июля и резкой смене погоды 5 июля
Unsplash
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Столичный градоначальник Сергей Собянин предупредил москвичей и гостей города о резкой смене погоды 4 и 5 июля, попросив проявить внимательность и осторожность на улицах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Собянин сообщил, что в четверг в столице сохранится очень жаркая погода, причем температура воздуха днем превысит климатическую норму и поднимется выше 30 градусов. В это время пожилым людям, беременным и детям лучше остаться дома.

Мэр добавил, что городские службы в эти дни работают в усиленном режиме, а на станциях метро, где температура превышает норму, а также на некоторых станциях МЦД, железнодорожных вокзалах и на причалах речного электротранспорта людям будут раздавать питьевую воду.

«В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. При грозе - шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду», - добавил градоначальник.

По словам Собянина, ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в столице пока не прогнозируется ураган в пятницу, 5 июля.

Погода Сергей Собянин Москва
03 июля 2024, 10:16
Владимир Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания в столице
пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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Инвесторы восстановят три исторических здания в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам чиновника, по результатам торгов по программе «1 рубль за квадратный метр в год» предприниматели арендуют у городских властей семь исторических зданий за пределами Центрального административного округа Москвы. Три здания общей площадью около тысячи квадратных метров инвесторам предстоит отреставрировать.

«Они находятся на востоке, юге и юго-востоке столицы. Это деревянный дом купца Виноградова, водоемная башня на железнодорожной станции Москва-Товарная и дом купца Бавыкина», - уточнил Ефимов.

После завершения работ в исторических зданиях инвесторы смогут перейти на льготную ставку аренды.

Еще два договора заключили по программе аренды объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии - эти здания имеют свободное назначение. По одному договору в историческом здании планируется разместить гостиницу.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по этой программе инвесторы уже восстановили четыре исторических здания площадью более 2,8 тысячи квадратных метров за пределами ЦАО.

«Это Екатерининский дворец на Госпитальной площади, бывший доходный дом Горбунова на улице Девятая Рота, Хорошевский конный завод на Таманской улице, а также чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде. Сейчас предприниматели переведены на ставку один рубль за квадратный метр в год», - рассказал министр.

Всего по программе для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, заключен 31 договор аренды. Согласно еще трем договорам аренды исторических зданий, они будут использоваться в качестве гостиниц.

Программа аренды объектов культурного наследия «1 рубль за квадратный метр в год» действует в Москве с 2012 года. С 2022 года власти столицы начали выставлять на торги здания для размещения гостиниц, среди которых также есть памятники архитектуры. Для участия в программе инвесторы должны выиграть специальные торги по аренде и провести реставрационные работы.

Строительство Памятники Архитектура Правительство Москвы Москва Максим Гаман
01 июля 2024, 09:25
Москвичей предупредили о надвигающейся жаре
РИА «Новости»
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В первый день июля в Москву придет жара до +32 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня власть над погодой в столичном регионе вернет в свои руки антициклон, на северной периферии которого окажется Москва», - отметил он.

В регионе ожидается переменная облачность, дождей не будет. Столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла. В Московской области воздух прогреется до 33. По словам синоптика, в столице будет преобладать юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 743 миллиметра ртутного столба - этот показатель ниже нормы, резюмировал Леус.

Как сообщал его коллега, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, жара в столице в начале июля побьет рекорд столетия. По его словам, до этого года самым жарким было 1 июля 1898 года. Тогда столбик термометра поднялся до 32,6 градуса.

В первый день июля в Москву придет жара до 32 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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