19 февраля 2024, 09:08

Ефимов: инвесторы получат дополнительные льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда

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Столица снизила требования к банковской гарантии, обеспечивающей выполнение обязательств по соглашению о создании мест приложения труда. Теперь в нее не будут входить проценты за отсрочку платежа за смену вида разрешенного использования под возведение жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление о дополнительных льготах для участников программы стимулирования создания мест приложения труда. На время выполнения обязательств по созданию МПТ инвесторы получат отсрочку оплаты за изменение вида разрешенного использования земли под жилую застройку. Девелоперы предоставляют банковскую гарантию в размере такой отсрочки.

«Ранее сумма банковской гарантии определялась размером предоставляемой городом льготы по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка, а также включала проценты за отсрочку платежа в размере ключевой ставки Банка России плюс пять процентных пунктов. Отсрочка по платежу предоставлялась на срок соглашения до даты регистрации прав собственности на 100% общей площади места приложения труда», - объяснил Ефимов.

Теперь проценты за отсрочку не нужно включать в банковскую гарантию, подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Если инвестор не выполнит обязательства по созданию МПТ, требование по возврату городу льготы вместе с процентами за отсрочку сохранится в полном объеме. В обеспечении больше не будет необходимости и на стадии контроля профильной эксплуатации при возведении производственных, логистических и гостиничных объектов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за последние два года город заметно расширил пакет мер поддержки девелоперов, участвующих в программе стимулирования создания МПТ.

«В результате в 2023 году количество рабочих мест, которые будут созданы по соглашениям в рамках программы, выросло более чем вдвое», - отметил Овчинский.

Программа стимулирования создания мест приложения труда стартовала в Москве в 2020 году. Цель проекта - привлечь застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для столицы объектов.

Инвесторам, создающим новые рабочие места одновременно со строительством жилья, предоставляют льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. Заявки на получение специального статуса принимают через Инвестиционный портал Москвы.

Экономика Москва
19 февраля 2024, 10:38
Свыше 2,5 тысячи заявок поступило на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры
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Первый тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства стартует 25 февраля. О желании участвовать в нем заявили более 2,5 тысячи претендентов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ежегодная премия грантов мэра Москвы дает возможность выявить молодые таланты. Столица поддерживает и помогает творческим детям развиваться в сфере культуры и искусства», - отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Он уточнил, что участникам предстоит пройти отбор в следующие два тура. Финалисты последнего тура, который состоится весной, смогут выступить на лучших площадках Москвы.

Жюри состоит из деятелей культуры и искусства, профессоров вузов и популярных артистов. Они определят лауреатов в каждой из номинаций. Выступления потенциальных победителей смогут увидеть все желающие в Московском международном доме музыки, Мемориальном музее Скрябина и на других площадках столицы.

Прием заявок завершили 15 февраля. На гранты претендовали солисты, 195 ансамблей, 66 оркестров и 69 хоровых коллективов. Пианисты столичных школ искусств направили свыше 310 заявок, еще более 290 - поступило от художников.

Школы искусств Москвы также подготовили масштабную концертную программу на 2024 год. Зрителей ждут свыше пяти тысячи мероприятий.

Дети Сергей Собянин конкурсы Москва
19 февраля 2024, 10:11
Москвичей пригласили на выставку «Выпуск. История. Суриковский» в «Зарядье»
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В «Паркинг Галерее», расположенной в московском парке «Зарядье», 1 марта представят выставку «Выпуск. История. Суриковский». Посетители смогут ознакомиться с более чем 200 работами преподавателей и студентов Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Это масштабный выставочный цикл, посвященный наследию ведущих художественных и архитектурных вузов Москвы», - отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Экспозиция расскажет об истории Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова.

Одному из преемников училища живописи, ваяния и зодчества, за несколько десятилетий удалось подготовить свыше шести тысяч мастеров. Речь идет о живописцах, скульпторах, графиках, архитекторах, реставраторах и искусствоведах.

Выставка включает работы более 180 авторов, охватывающие период с 1934 года по наши дни. Посетители увидят произведения студентов и педагогов. Акцент сделан на 1960–1990-е годы - время активного развития института. Экспозиция будет сопровождаться видеороликами с документальными съемками, интервью и хроникой.

В музее-панораме «Бородинская битва» с 19 февраля также начала работать выставка «И трубы их медные славу поют». Ее посвятили военной музыке и строевым музыкантам первой половины XIX столетия.

Выставки Художники Москва
19 февраля 2024, 10:09
Многофункциональный конгресс-центр с паркингом и гостиницей построят в Таганском районе Москвы — Ефимов
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Многофункциональный конгресс-центр возведут в Центральном административном округе столицы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Город выделит под объект участок в Таганском районе без проведения торгов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город одобрил предоставление инвестору земельного участка площадью 0,27 гектара на Котельнической набережной. Инвестор построит многофункциональный конгресс-центр с подземным паркингом и пятизвездочной гостиницей. Общая площадь нового объекта составит почти 11 тысяч квадратных метров», - рассказал Ефимов.

Участок, на котором возведут новый объект, располагается по адресу: Котельническая набережная, владение 17/1. Компания получит землю в аренду на пять лет без проведения торгов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, общая площадь гостиницы в новом конгресс-центре составит 490 квадратных метров. В отеле планируют создать 14 номеров.

«Для возведения подземного паркинга будет отведено 4,3 тысячи квадратных метров», - добавил Гаман.

Масштабные инвестиционные проекты - это особая форма сотрудничества столицы и бизнеса, используемая с 2016 года. На статус МаИП могут претендовать проекты, помогающие увеличивать количество рабочих мест, развивать городскую инфраструктуру и повышать объем инвестиций в экономику Москвы. Мэр города Сергей Собянин не раз подчеркивал важность создания развитой инфраструктуры.

«Этот проект позволит создать в городе еще одну комфортную площадку для проведения различных мероприятий, а дополнительная гостиничная функция позволит удобно разместить гостей из других городов и стран», - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Недвижимость Экономика Москва
19 февраля 2024, 09:41
Более 55 спортивных объектов обновят в Москве
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До конца этого года в Москве планируют отремонтировать 56 спортивных объектов. В 2023-м обновили 52 таких сооружения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он перечислил знаковые спортобъекты, на которых уже провели ремонтные работы. Среди них конноспортивный комплекс «Битца», стадион «Авангард» и стадион «Десна» в поселении Первомайском.

Глава города уточнил, что спорткомплексы на улицах Габричевского и 16-й Парковой также привели в порядок.

В этом году комплексный ремонт охватит 16 объектов, в следующем году - еще 19. Работы планируют выполнить в новом формате, то есть обустроить комфортные спортивные зоны и места ожидания.

В Москве также проведут капремонт свыше 2,3 тысячи домов до конца 2024-го. В них планируют установить 2642 новых лифта.

Спортсмены Ремонтные работы Сергей Собянин Москва

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