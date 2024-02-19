Ефимов: инвесторы получат дополнительные льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление о дополнительных льготах для участников программы стимулирования создания мест приложения труда. На время выполнения обязательств по созданию МПТ инвесторы получат отсрочку оплаты за изменение вида разрешенного использования земли под жилую застройку. Девелоперы предоставляют банковскую гарантию в размере такой отсрочки.

«Ранее сумма банковской гарантии определялась размером предоставляемой городом льготы по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка, а также включала проценты за отсрочку платежа в размере ключевой ставки Банка России плюс пять процентных пунктов. Отсрочка по платежу предоставлялась на срок соглашения до даты регистрации прав собственности на 100% общей площади места приложения труда», - объяснил Ефимов.

Теперь проценты за отсрочку не нужно включать в банковскую гарантию, подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Если инвестор не выполнит обязательства по созданию МПТ, требование по возврату городу льготы вместе с процентами за отсрочку сохранится в полном объеме. В обеспечении больше не будет необходимости и на стадии контроля профильной эксплуатации при возведении производственных, логистических и гостиничных объектов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за последние два года город заметно расширил пакет мер поддержки девелоперов, участвующих в программе стимулирования создания МПТ.

«В результате в 2023 году количество рабочих мест, которые будут созданы по соглашениям в рамках программы, выросло более чем вдвое», - отметил Овчинский.

Программа стимулирования создания мест приложения труда стартовала в Москве в 2020 году. Цель проекта - привлечь застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для столицы объектов.

Инвесторам, создающим новые рабочие места одновременно со строительством жилья, предоставляют льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. Заявки на получение специального статуса принимают через Инвестиционный портал Москвы.