Ефимов: инвестора для развития незастроенной территории Фили-Давыдкова выберут на торгах

У предлагаемого для инвесторов участка для редевелопмента хорошая транспортная доступность. Рядом находится станция метро «Минская», а также одноименная платформа МЦД-4. Кроме того, для водителей работают удобные выезды на Минскую улицу и проспект Генерала Дорохова.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что недавние изменения в Правила землепользования и застройки для параметров объектов капитального строительства распространятся и на этот участок, а продолжение работы по улучшению транспортной доступности сделает жилье на Староволынской улице привлекательным.

«На данный момент ведется разработка градостроительной документации для строительства и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети», - добавила она.

Для участия в аукционе потенциальным инвесторам, которые отвечают всем требованиям организаторов, достаточно подать заявку до 11 апреля. Сами торги состоятся 23 апреля.

Решение о комплексном развитии незастроенной территории Фили-Давыдкова принял мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках программы в столице на месте бывших промышленных зон появятся жилые кварталы с инфраструктурой и торговыми площадями.

Сейчас на разных стадиях реализации находятся 228 проектов, а общая площадь участков для комплексного развития составляет около 2,7 тысячи гектаров. Эту работу ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Он пояснил, что речь идет об участке на Староволынской улице общей площадью 7,94 гектара.

«Там планируется возвести 300 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции могут составить почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект - около двух миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать не менее четырех тысяч рабочих мест», - заявил Ефимов.

Заместитель мэра Москвы добавил, что это первый участок, право на который выставили на торги в рамках новой программы комплексного развития застроенных территорий. Ее применяют к участкам, которые находятся в собственности субъекта или государства. Права третьих лиц на эту землю не распространяются.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что победителя торгов наделят правом возвести в районе Фили-Давыдково 150 тысяч квадратных метров жилья и общественно-деловые объекты такой же площади.