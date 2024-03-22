Ефимов: инвестор построит жилье, социальные и деловые объекты в бывшей промзоне «Грайвороново»

Московский производитель «Аэромакс» и столичная инжиниринговая компания «Принтпарт» начнут крупносерийный выпуск поршневых двигателей для гражданских беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дроны активно применяют в разных сферах, в том числе в логистике, сельском хозяйстве и промышленности. БПЛА позволяют эффективно решать задачи как в городских условиях, так и за их пределами.

В столице активно развивают отрасль беспилотников. В 2023 году по поручению президента России Владимира Путина на базе индустриального парка «Руднево» запустили Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

«В этом году резидент индустриального парка „Руднево“ совместно со столичной инжиниринговой компанией приступит к серийному выпуску поршневых двигателей для гражданских беспилотников. Первыми в производство запустят легкие мощные моторы, аналогов которых нет в России», - рассказал Ефимов.

По его словам, компании уже изготовили установочную партию из 100 экземпляров. В планах - выпуск до пяти тысяч двигателей в год, что позволит полностью покрыть спрос российских предприятий на такие устройства, отметил заместитель мэра Москвы.

Новые агрегаты полностью импортозаместят аналоги иностранного производства. Моторы найдут применение в аппаратах со взлетной массой от 15 до 50 килограммов, а также в наземных робототехнических комплексах.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, двигатели московского производства при невысоких массогабаритных характеристиках могут поднимать в воздух как традиционный беспилотный самолет, так и дрон с вертикальным взлетом и посадкой.

«Такие устройства предназначены для БАС самолетного типа, которые применяются для мониторинга объектов большой площади», - объяснил Овчинский.

Новые двигатели столичного производства успешно прошли испытания на гражданских беспилотных самолетах «ДИАМ-20» и «ДИАМ-20К». В будущем их будут использовать в других БАС компании «Аэромакс».

Индустриальный парк «Руднево» входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». Это позволяет его резидентам пользоваться значительной поддержкой города. Компании освобождены от уплаты НДС на ввоз товаров, имущественного, земельного и транспортного налогов, а налог на прибыль для них снижен до 2% вместо 20%.

Федеральный центр беспилотных авиационных систем объединил ведущих отечественных разработчиков и производителей БПЛА. В конце 2023 года в ФЦ БАС начал работу Центр коллективного пользования. Он стал первой в стране площадкой для опытного и мелкосерийного контрактного производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Здесь резиденты получают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников. Также компаниям помогают проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках перспективных проектов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер, чтобы развивать производство и повышать инвестиционную привлекательность города для отечественных промышленников. В Москве работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек.

Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании производят разнообразную продукцию и активно внедряют инновации.