22 марта 2024, 11:07

Ефимов: инвестор построит жилье, социальные и деловые объекты в бывшей промзоне «Грайвороново»

РИА «Новости»
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Подвели итоги аукциона на право редевелопмента участка площадью 22,56 гектара на территории бывшей промзоны «Грайвороново». Инвестор возведет жилой квартал, социальную инфраструктуру и логистический комплекс, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В аукционе на право редевелопмента участков бывшей промзоны „Грайвороново“ приняли участие семь компаний. Победителем стало ООО „Строй капитал“, входящее в Группу компаний „Гранель“», - сказал он.

Итоговая цена аукциона в процессе торгов увеличилась почти в восемь раз и превысила два миллиарда рублей. Владимир Ефимов сообщил, что договор о комплексном развитии территории заключат в ближайшее время.

Инвестор получит участок площадью 22,56 гектара вдоль Окской улицы, недалеко от Рязанского проспекта, станций метро «Стахановская», «Окская» и «Кузьминки». На месте устаревших складов и торгово-бытовых объектов построят более 241 тысячи квадратных метров жилья и 205 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного и общественно-делового назначения, в том числе логистический комплекс, школу, детский сад и спортивный центр. По прогнозам, инвестиции превысят 112 миллиардов рублей.

Новый проект редевелопмента «Грайвороново» стал третьим. Городские операторы занялись обновлением двух участков площадью 16 и 3,57 гектара.

Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва
22 марта 2024, 07:28
Многофункциональный терминал оперативно-диспетчерской связи разработали в Москве
Freepik
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Новый многофункциональный встраиваемый терминал создала московская компания «Лотес ТМ». Аппарат предназначен для организации оператисно-диспетчерской связи, конференц-связи и передачи сообщений. Подробности рассказала заместитель руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

Она отметила, что в Москве, благодаря комфортным условиям для бизнеса, активно развивается сфера производства коммуникационного оборудования.

«Столичное предприятие разработало линейку встраиваемых многофункциональных терминалов для организации оперативно-диспетчерской связи, передачи сообщений и конференцсвязи. Уже с этого года устройство будут выпускать серийно», - рассказала Степанова.

Новой устройство можно встраивать в уже установленное оборудование, а также подключать к ведомственным и корпоративным информационнымсистемам, системам охраны и пожарной безопасности.

Производитель нового терминала «Лотес ТМ» воспользовался «Банком технологий», где можно подобрать компанию для разработки программного обеспечения, аппаратных решений и созданию вспомогательного оборудования.

В Москве реализуется комплекс мер для усиления инвестиционной привлекательности столицы для российских производителей. В мегаполисе созданы все условия для развития малых, средних и крупных предприятий.

Бизнес Промышленность Технологии Москва
21 марта 2024, 14:11
Ефимов: столичная сфера общепита увеличила обороты на 16% в 2023 году
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Московские кафе, рестораны и бары в 2023 году заработали 550 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 16,3% выше показателей 2022-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские кафе, рестораны и бары в 2023 году заработали 550 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 16,3% выше показателей 2022-го.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что столичная сфера общепита успешно пережила преобразования, связанные с переходом крупных зарубежных сетей к российским владельцам, и смогла сохранить рабочие места и привычный для жителей города ассортимент услуг.

«В 2023 году выручка заведений общепита Москвы увеличилась на 16% по сравнению с 2022-м. Наибольший месячный оборот был зафиксирован в декабре - 58,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% выше результата декабря 2022 года», - рассказал Ефимов.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, посещаемость точек общепита в прошедшем году увеличилась на 18%. Среднегодовой чек в столичных кафе и ресторанах в 2023-м поднялся всего на 44 рубля и достиг 703 рублей. Это на 6,7% выше цифры за 2022 год. Московские рестораторы смогли ограничить рост цен благодаря локализации продуктовых поставок и развитию программ лояльности.

Еда Экономика Рестораны Москва
19 марта 2024, 09:07
Ефимов: производство двигателей для гражданских беспилотников запустят в «Руднево»
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Московский производитель «Аэромакс» и столичная инжиниринговая компания «Принтпарт» начнут крупносерийный выпуск поршневых двигателей для гражданских беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дроны активно применяют в разных сферах, в том числе в логистике, сельском хозяйстве и промышленности. БПЛА позволяют эффективно решать задачи как в городских условиях, так и за их пределами.

В столице активно развивают отрасль беспилотников. В 2023 году по поручению президента России Владимира Путина на базе индустриального парка «Руднево» запустили Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

«В этом году резидент индустриального парка „Руднево“ совместно со столичной инжиниринговой компанией приступит к серийному выпуску поршневых двигателей для гражданских беспилотников. Первыми в производство запустят легкие мощные моторы, аналогов которых нет в России», - рассказал Ефимов.

По его словам, компании уже изготовили установочную партию из 100 экземпляров. В планах - выпуск до пяти тысяч двигателей в год, что позволит полностью покрыть спрос российских предприятий на такие устройства, отметил заместитель мэра Москвы.

Новые агрегаты полностью импортозаместят аналоги иностранного производства. Моторы найдут применение в аппаратах со взлетной массой от 15 до 50 килограммов, а также в наземных робототехнических комплексах.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, двигатели московского производства при невысоких массогабаритных характеристиках могут поднимать в воздух как традиционный беспилотный самолет, так и дрон с вертикальным взлетом и посадкой.

«Такие устройства предназначены для БАС самолетного типа, которые применяются для мониторинга объектов большой площади», - объяснил Овчинский.

Новые двигатели столичного производства успешно прошли испытания на гражданских беспилотных самолетах «ДИАМ-20» и «ДИАМ-20К». В будущем их будут использовать в других БАС компании «Аэромакс».

Индустриальный парк «Руднево» входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». Это позволяет его резидентам пользоваться значительной поддержкой города. Компании освобождены от уплаты НДС на ввоз товаров, имущественного, земельного и транспортного налогов, а налог на прибыль для них снижен до 2% вместо 20%.

Федеральный центр беспилотных авиационных систем объединил ведущих отечественных разработчиков и производителей БПЛА. В конце 2023 года в ФЦ БАС начал работу Центр коллективного пользования. Он стал первой в стране площадкой для опытного и мелкосерийного контрактного производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Здесь резиденты получают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников. Также компаниям помогают проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках перспективных проектов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер, чтобы развивать производство и повышать инвестиционную привлекательность города для отечественных промышленников. В Москве работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек.

Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании производят разнообразную продукцию и активно внедряют инновации.

Беспилотники Экономика Промышленность Москва
18 марта 2024, 10:13
Москвичам пообещали разнообразную погоду среди недели
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Погода в Москве в течение недели будет меняться, самыми теплыми будут ее последние дни. Об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«[В плане погоды] эта неделя, в отличие от прошлой, будет разнообразной. Над севером европейской территории нависает достаточно холодный антициклон, и во вторник <…> в Москве немного похолодает. Будет всего лишь 2… 4 градуса, и вернутся ночные морозы», - отметил собеседник канала.

По словам метеоролога, антициклональная погода, то есть погода с высоким давлением, сохранится до конца недели, при этом дневная температура воздуха будет постепенно повышаться.

«Все-таки время берет свое, продолжительность дня достаточно высокая. Появится солнце на небе, и поэтому, хотя ночью до конца недели и сохранятся морозы –2… –4 градуса, дневная температура повысится сначала до 4… 6, а в самом конце недели - до 6… 8 градусов», - продолжил Шувалов.

По его словам, март в столице стал «выдающимся» с точки зрения отсутствия осадков. Синоптик добавил, что во вторник может пройти очень небольшой мокрый снег. Сугробы продолжат таять, но с меньшей скоростью, чем на прошлой неделе.

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