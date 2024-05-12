Ефимов: хаб для занятий экстремальными видами спорта появится на западе Москвы

«В районе Очаково-Матвеевское появится спортхаб площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Работы планируется полностью завершить в третьем квартале 2025 года. Строительство спортивного пространства запланировано в рамках благоустройства Матвеевского кластера, который даст городу более 1,4 миллиона квадратных метров жилья», - заявил он.

Новая площадка предназначена для любителей катания на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах. Одна из зон полностью повторит городскую среду с лестницами, перилами и скатами. В другой расположат чаши для катания, разделенные по возрастам юных спортсменов. Одновременно на площадке смогут заниматься до 100 человек.

Главный архитектор Москвы и первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов пояснил, что все пространство спортивного хаба организуют так, чтобы посетители могли свободно передвигаться между площадками и проезжать по всей трассе.

«Зоны для катания будут напоминать плавное движение реки, по берегам которой устроят зоны отдыха с амфитеатрами и теневыми навесами. На южном краю появится освещенная площадка для мини-футбола и стритбола со специальным резиновым покрытием и разметкой, а также небольшими трибунами», - добавил он.

Спортивный хаб окружат газонами с деревьями и кустарниками. Продуманная система освещения сделает посещение площадки комфортным в любое время. Заниматься спортом там смогут жители комплексов «Матвеевский парк», «Большая Очаковская 2», «Новое Очаково» и Vangarden, построенных компанией «ПИК».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что в Очаково-Матвеевском началось строительство школы на тысячу учеников, а в районах Можайский и Раменки появятся новые образовательные комплексы. Кроме того, в по программе реновации в Западном административном округе Москвы идет строительство и проектирование 46 новых домов, предназначенных для 40 тысяч жителей.