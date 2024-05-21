Ефимов: готовность тоннеля под МКАД на южном направлении МСД составляет 80%

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«Шестиполосный тоннель по основному ходу МСД строят под МКАД - на 32-м километре Кольцевой автодороги», - напомнил он.

Протяженность тоннеля превысит 102 метра. Для его возведения с учетом рамповых участков использовали почти девять тысяч кубических метров железобетонных конструкций, подчеркнул Ефимов.

Фасад тоннеля площадью более тысячи «квадратов» - вентилируемый, из металлокерамических панелей.

«В настоящий момент тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80%. Общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе превышает 50%», - уточнил заммэра.

При возведении тоннеля его основные конструкции сооружали под защитным экраном, добавил он. Это дало возможность вести работы, не прибегая к перекрытию проезжей части МКАД.

Для защитного экрана использовали 72 трубы. Для его устройства с обеих сторон МКАД потребовалось возвести технологические насыпи. Затем специалисты смонтировали 384 буросекущие сваи, разработали стартовый и приемный котлованы.

Сейчас продолжаются работы по внутреннему электроснабжению тоннеля. Для этого потребуется в общей сложности почти два километра электрического кабеля.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, чтобы эксплуатация тоннеля была действительно безопасной, в нем предусмотрели системы вентиляции и пожаротушения в помещениях со спецоборудованием.

«В системе освещения используют светодиодные светильники для повышения энергосбережения сооружения», - добавил Загрутдинов.