21 мая 2024, 14:09

Ефимов: готовность тоннеля под МКАД на южном направлении МСД составляет 80%

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Монолитные работы при возведении тоннеля под 32-м километром МКАД завершают на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Шестиполосный тоннель по основному ходу МСД строят под МКАД - на 32-м километре Кольцевой автодороги», - напомнил он.

Протяженность тоннеля превысит 102 метра. Для его возведения с учетом рамповых участков использовали почти девять тысяч кубических метров железобетонных конструкций, подчеркнул Ефимов.

Фасад тоннеля площадью более тысячи «квадратов» - вентилируемый, из металлокерамических панелей.

«В настоящий момент тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80%. Общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе превышает 50%», - уточнил заммэра.

При возведении тоннеля его основные конструкции сооружали под защитным экраном, добавил он. Это дало возможность вести работы, не прибегая к перекрытию проезжей части МКАД.

Для защитного экрана использовали 72 трубы. Для его устройства с обеих сторон МКАД потребовалось возвести технологические насыпи. Затем специалисты смонтировали 384 буросекущие сваи, разработали стартовый и приемный котлованы.

Сейчас продолжаются работы по внутреннему электроснабжению тоннеля. Для этого потребуется в общей сложности почти два километра электрического кабеля.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, чтобы эксплуатация тоннеля была действительно безопасной, в нем предусмотрели системы вентиляции и пожаротушения в помещениях со спецоборудованием.

«В системе освещения используют светодиодные светильники для повышения энергосбережения сооружения», - добавил Загрутдинов.

Дороги Промышленность Москва
21 мая 2024, 10:15
На выставке в Москве представили отечественную продукцию для металлообработки
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На одной из наиболее крупных промышленных выставок «Металлообработка-2024», которая собрала около 1,4 тысячи компаний, продемонстрировали линейку высокотехнологичной смазочной продукции для индустрии.

Участникам представили масляные, водосмешиваемые и прочие смазочно-охлаждающие жидкости, востребованные отраслевыми партнерами. Современные смазочно-охлаждающие жидкости применяются в большей части операций по обработке цветных и черных металлов.

За счет особой композиции компонентов они позволяют продлить срок эксплуатации оборудования при интенсивной работе. Также смазочные материалы повышают качество готовых изделий благодаря антикоррозионной защите и отводу тепла из зоны контакта детали и инструмента.

«Современные смазочные материалы повышают эффективность и производительность оборудования крупнейших промышленных предприятий страны. Мы не только постоянно совершенствуем линейку продукции для металлургии и металлообработки, но и предоставляем комплекс передовых цифровых и технологических сервисов, которые помогают обеспечивать надежную и бесперебойную работу техники», - отметил генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Промышленность Москва
21 мая 2024, 09:09
Ефимов сообщил о запуске официального сайта программы КРТ в Москве
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В столице начал работу официальный сайт программы комплексного развития территорий. О запуске ресурса krt.mos.ru сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На официальном сайте столичной программы комплексного развития территорий можно получить актуальную информацию о ее реализации», - пояснил он.

В его разделах есть статистика, перечень и карта проектов, механизмы реализации программы, перечислил заммэра. Также пользователи могут ознакомиться с актуальными новостями.

«Ресурс будет полезен инвесторам, правообладателям недвижимости в границах КРТ, а также физическим лицам», - выразил уверенность Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с помощью карты или списка на сайте можно легко найти подробные данные о реализуемых и планируемых проектах редевелопмента.

Чтобы пользователям было удобнее, каждую площадку разместили на отдельной странице с параметрами застройки, локацией и размером территории.

«Найти нужный проект по местоположению, площади или статусу можно при помощи удобного фильтра», - уточнил Гаман.

Есть на сайте и отдельный блок с информацией о механизмах реорганизации проектов комплексного развития территорий. Также на отдельной странице представлены состоявшиеся и планируемые мероприятия в рамках программы.

Работает здесь и бесплатный сервис проверки нахождения земельного участка в границах КРТ по кадастровому номеру. При необходимости можно увидеть границы участка на интерактивной карте и получить короткую и понятную инструкцию по дальнейшим шагам.

Промышленность Москва
20 мая 2024, 16:27
Овчинский: промышленники Москвы представили товары на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте
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Презентацию собственных товаров и разработок провели 13 промышленных компаний Москвы на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. В ходе мероприятия столичные компании, занимающиеся выпуском машин, микроэлектроники, кабельной и химической промышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса нашли новых партнеров. Поддержку предпринимателям оказал центр «Моспром». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (входит в состав ГК «Элемент») и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства обсудили на выставке возможность разработки совместных учебных программ.

«В выставке приняли участие 13 московских производителей, которые провели более 195 встреч с зарубежными контрагентами. В частности, на объединенном стенде Москвы свою продукцию представили столичные разработчики микросхем для электронных документов, банковских, транспортных и сим-карт, телекоммуникационного оборудования, оборудования для теплиц, платежных терминалов, 3D-принтеров, систем наблюдения на промышленных объектах, оборудования для контроля, управления и передачи команд релейной защиты, силовых и оптических трансформаторов, ленточных пил и клапанов», - рассказал Овчинский.

Московская компания «САГА Технологии» представила на выставке в Ташкенте банкоматы собственного производства, которыми заинтересовались кредитные организации республики. Об этом рассказала коммерческий директор фирмы Оксана Калашникова.

«Благодарим центр поддержки экспорта „Моспром“ за возможность принять участие в международной промышленной выставке „Иннопром. Центральная Азия“. В составе объединенной экспозиции мы представили российские банкоматы SAGA S-200 ATM, которые вызвали неподдельный интерес у финансовых организаций Узбекистана», - подчеркнула она.

Новых клиентов на выставке также нашли представители московского завода «Спецкабель». Показанные на выставке передовые разработки заинтересовали Национальную ассамблею представителей энергетиков Узбекистана, а также Мубарекского газоперерабатывающего завода.

Кроме того, Ташкентский металлургический завод заинтересовался системами хранения металлопроката, который производит московская компания. Энергетики республики не исключили использования оптических трансформаторов московского производителя при строительстве и модернизации электрических станций и объектов электросетевого хозяйства республики.

Он подчеркнул, что зарубежные партнеры высоко оценили потенциал произведенной в столице продукции.

Московские промышленные предприятия в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке центра «Моспром» расширили поставки и нашли новых партнеров в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Поддержку отечественный бизнес получает через платформу «Мой экспорт». Там экспортеры получают бесплатные консультации, планы по продвижению товаров на международных маркетплейсах, а также проходят онлайн-обучение.

«Российская продукция пользуется доверием на узбекистанском рынке, так как обладает сбалансированным соотношением „цена - качество“. В свою очередь, Москва традиционно входит в число лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Узбекистан среди регионов России», - заявил он.

Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев заявил, что за последние несколько лет популярность рынка республики среди российских экспортеров значительно выросла.

«Участие в международной выставке „Иннопром. Центральная Азия“ в Ташкенте стало продуктивным для столичного кабельного завода. Представители предприятия провели ряд встреч с потенциальными заказчиками, а именно с „Узбекнефтегаз“ и EPC-компанией Enter Engineering, в рамках которых обсудили перспективы сотрудничества по уже имеющимся проектам. Также „Спецкабель“ поделился своей экспертизой и наметил план совместных работ с инжиниринговой компанией УЗЛИТИ, которая проектирует нефтегазовые объекты», - подчеркнул официальный региональный представитель предприятия Самат Абдулатиф.

Выставки Экспорт Заводы Узбекистан Промышленность Москва
20 мая 2024, 09:12
Ефимов: в Перове построят первую стоматологию по программе реновации
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Первую стоматологическую поликлинику возведут в Москве в районе Перово по программе реновации. Строительство планируют завершить в 2025 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Поликлиника появится на улице Новогиреевская. Благодаря столичной программе реновации не только улучшаются жилищные условия москвичей, но и формируется новая городская среда, отметил Ефимов.

«Стоматологическая поликлиника будет рассчитана на 642 посещения в смену. Общая площадь соцобъекта составит около четырех тысяч квадратных метров», - уточнил заммэра.

Медучреждением смогут пользоваться как новоселы квартир по программе реновации, так и жители близлежащих кварталов, добавил Ефимов. Оборудование в поликлинике установят последнего поколения, врачи смогут проводить все необходимые обследования и лечебные процедуры.

Ефимов рассказал об особенностях зонирования в новой поликлинике, которая возводится по новому московскому стандарту. Для уменьшения вероятности очередей кабинеты самых посещаемых врачей разместят на нижних этажах, административные помещения - на верхних. Также предусмотрена новая система навигация, которая поможет пациентам без труда находить нужный кабинет.

«Строительство объектов здравоохранения в Москве охватывает все направления, начиная от поликлиник и заканчивая крупнейшими многопрофильными стационарами», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава департамента пояснил, что поликлиники строятся в микрорайонах, в которых реализуется программа реновации, а также новых районах.

Строительство Поликлиники Реновация в Москве Москва

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