30 июня 2024, 12:17

Ефимов: гостиницу и спорткомплексы построят в Сокольниках по программе КРТ

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В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на востоке Москвы реорганизуют неэффективно используемый земельный участок. На нем возведут гостиницу и спорткомплексы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 2,48 гектара в районе Сокольники появится деловое пространство с гостиницей, спортцентрами и другими нежилыми объектами - всего 135 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект составят около 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,3 миллиарда рублей», - рассказал он.

По словам Ефимова, в результате появится более трех тысяч рабочих мест.

Площадка прилегает к улицам Шумкина, Маленковская и Русаковская и имеет хорошую транспортную доступность. Пока там располагаются склады и другие устаревшие объекты.

Проект решения о реорганизации уже появился на сайте правительства столицы. Помимо гостиницы на 40 тысяч квадратных метров и спортцентра, на участке появятся офисы, магазины, культурно-досуговые объекты, кафе и рестораны, отделения банков, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. На территории пройдет благоустройство, появятся дороги и тротуары.

Программа КРТ подразумевает создание многофункциональных городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. В Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов комплексного развития территории.

Банки Благоустройство Строительство Рабочие места Дороги Магазины Правительство Москвы Москва Максим Гаман
29 июня 2024, 18:40
Пушкинский бал пройдет в Гостином дворе в Москве 30 июня
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30 июня в Гостином дворе состоится Пушкинский бал — одно из главных культурных мероприятий этого лета. Событие в Гостином дворе станет исторической реконструкцией Большого бала 1899 года, посвященного 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В ходе бала пройдет дефиле и церемония награждения на лучший костюм героев произведений А. С. Пушкина.

В рамках танцевальной части гости примут участие в открытом уроке по полонезу. В основной программе - вальс, мазурка и кадриль. Почетными гостями бала станут звезды российского шоу-бизнеса Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Константин Эрнст, Игорь Верник, Ида Галич, Игорь Бутман и другие. Ведущие события - актеры театра и кино Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева.

Организаторы бала - корпорация «Синергия» совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина, Музеем Просвещения «Книжная галерея Вольфсона» и Санкт-Петербургским Пушкинским фондом при поддержке Фонда «Росконгресс» и Российского исторического общества.

Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте: pushkinball.ru.

Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ЭВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», 125315, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Сокол, пр-т Ленинградский, д. 80, к. г., помещ. VIII, э. 6, ком. 3, ОГРН 5177746322716.

Москва
28 июня 2024, 10:11
Ефимов: в Москве утвердили 41 проект КРТ по строительству жилья для реновации
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В Москве за четыре года утвердили 41 проект комплексного развития территории (КРТ), подразумевающий строительство жилья для целей программы реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что программа комплексного развития территорий реализуется в столице с 2020 года. На неэффективно используемых, незастроенных площадях и участках бывших промзон появляется городская среда с современной инфраструктурой.

«Изданы постановления правительства Москвы о реализации 41 такого проекта в 34 районах города. В рамках работы над этими проектами город планирует возвести 3,9 миллиона квадратных метров жилой недвижимости по программе реновации», - сообщил Владимир Ефимов.

Современные квартиры получат более 85 тысяч москвичей.

Участки, утвержденные для КРТ, располагаются в девяти округах столицы. Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, болше всего жилой площади планируют возвести в Восточном административном округе. Там появятся современные жилые комплексы общей площадью около 800 тысяч квадратных метров.

«Программа комплексного развития территорий за счет вовлечения дополнительных площадей помогает локально обновлять городскую среду, не вмешиваясь в сохраняемую застройку, и реализовывать программу реновации в установленные сроки, а в некоторых случаях и ускорять ее выполнение», - добавил Левкин.

Комплексный подход к обновлению территорий позволяет также возводить необходимую инфраструктуру и создавать рабочие места. Помимо жилых домов, в рамках реализации проектов КРТ собираются возвести общественно-деловые, социальные и промышленные объекты на площади более 535 гектаров. В обновленных кварталах создадут более 100,2 тысячи рабочих мест, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, подразумевает расселение более пяти тысяч домов. Только в 2023-м в Москве передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Что касается программы КРТ, в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

Строительство Недвижимость Сергей Собянин Правительство Москвы Реновация в Москве Москва
28 июня 2024, 08:38
Москвичей предупредили о надвигающейся жаре
РИА «Новости»
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Москву накроет жаркая и слегка облачная погода. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в пятницу, 28 июня, в столице продолжит формировать обширный антициклон.

«В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 25... 30», - сказал синоптик.

Несмотря на жаркую погоду, в столице, заметил Леус, будет дуть северный и северо-западный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости до семи метров в секунду.

Атмосферное давление за день не сильно поменяется. Показания барометров окажутся чуть выше нормы и составят 750 миллиметров ртутного столба.

По данным МЧС России, в выходные в Москве столбик термометра поднимется до 32 градусов. В связи с этим спасатели выпустили предупреждение об опасном погодном явлении.

В жару стоит быть особенно осторожными с едой. Инфекционист Михаил Лебедев предупредил, что в такую погоду готовые блюда опасны уже через пару часов после приготовления.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва Жара
27 июня 2024, 14:13
Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома
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Благодаря программе комплексного развития территорий в Красносельском и Басманном районах реорганизуют два неэффективно используемых участка земли и построят новые жилые дома. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка в центре столицы, на Леснорядской улице и в Посланникове переулке, общей площадью 1,51 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство современных жилых домов для целей программы реновации», - сказал он.

Ефимов заявил, что вложения в реорганизацию площадки составят 9,8 миллиарда рублей. Благодаря проекту в Красносельском и Басманном районах создадут почти 180 рабочих мест. Проект решения опубликовали на сайте правительства Москвы.

До сих пор на этих участках стояли магазины, автосервис и другие объекты. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что вместо них возведут почти 50 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации , и места предоставления коммунальных услуг, а также благоустроят территорию.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин заявил, что сочетание программ комплексного развития территорий и реновации ускорит строительство, а вовлечение неэффективно используемых участков позволит обновить городскую среду локально, не вмешиваясь в окружающую застройку. По его словам, по уже утвержденным проектам такое жилье возведут в девяти административных округах.

Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва

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