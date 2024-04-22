22 апреля 2024, 10:10

Ефимов: город передал москвичам права собственности на 145 объектов недвижимости

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Город за первый квартал текущего года передал права собственности на 145 объектов недвижимости. Это позволит физическим и юридическим лицам оформить помещения в долевую собственность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город отказался от права собственности на 145 нежилых помещений общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Это чердаки, подвалы и технические помещения в многоквартирных домах и нежилых зданиях», - рассказал заммэра.

Ефимов также отметил, что физлица и представители бизнеса смогут оформить эти объекты в долевую собственность и использовать по своему усмотрению. Для этого правообладателям нужно обратиться в Росреестр для оформления общей долевой собственности.

«Жителям и собственникам коммерческих помещений в многоквартирных домах планируется передать 106 объектов площадью более 16 тысяч квадратных метров», - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

После оформления документов эти помещения можно использовать для организации мест хранения имущества жильцов - колясок, самокатов. Еще 39 помещений площадью 8,7 тысячи квадратных метров переданы в нежилых зданиях, добавил Гаман.

Передача нежилых помещений с баланса города в собственность граждан началась в 2014 году, за это время права передали на более чем 4,3 тысячи объектов недвижимости, общая площадь которых составляет около 565 тысяч квадратных метров.

Строительство Недвижимость Бизнес Правительство Москвы Москва
21 апреля 2024, 16:42
«Метр счастья». У панды Катюши в Московском зоопарке измерили рост
РИА «Новости»
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Маленькая панда Катюша в Московском зоопарке заметно подросла. Гендиректор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале сообщила, что медведица уже весит 22 килограмма.

Животному отдельно измерили голову - 26 сантиметров, и туловище вместе с хвостом - 83.

«Метр счастья», - отметила Акулова.

Гендиректор добавила, что Катюша стала боевой дамой и измерить ее уже не так просто: она постоянно вертится и прыгает. К тому же и игры у панды стали опасными. Ранее Катюша напала на сотрудника Московского зоопарка и исцарапала ему живот.

Маленькая панда родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года, что стало большим событием. Сейчас животное активно изучает мир, пробуя все на вкус. Многому молодая панда учится у мамы , но между занятиями маленький медвежонок находит время и похулиганить.

Животные Зоопарки Счастье Панда Катюша из Московского зоопарка
21 апреля 2024, 11:07
Мощный ветер обрушится на Москву
Пресс-служба МЧС
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Жителей и гостей Москвы предупредили о надвигающейся непогоде. На столицу в течение пары часов обрушится мощный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В ближайшие два часа с сохранением до 20:00 21 апреля в Москве ожидаются порывы вера 13–18 метров в секунду», - предупредили в ведомстве.

Автомобилистам посоветовали не превышать скорость, парковаться вдали от деревьев, не совершать резкие маневры и соблюдать дистанцию до едущих впереди машин. Пешеходам, находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

«Будьте внимательны и осторожны!» - призвали в ГУ МЧС.

Ранее, 19 апреля, сильный ветер повалил деревья в Москве , а также сорвал металлический лист с крыши пятиэтажного здания. Столичные парки временно закрыли в преддверии шторма.

Прогноз погоды Шторм Погода в Москве Парки Москва
20 апреля 2024, 16:16
Дикий заяц обосновался на территории ЖК в центре Москвы
РИА «Новости»
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В центре Москвы заметили дикого зайца. Животное несколько дней бегает на территории жилого комплекса «Сердце столицы», сообщила «360» жительница дома Екатерина.

«Уже где-то третий день бегает, первый раз увидели его в четверг», - уточнила она.

Екатерина отметила, что жильцы звонили в «Дом зайца» с просьбой отловить животное и отпустить его на волю.

«Вчера к нам приезжали ловить его, но не нашли», - объяснила она.

Москвичка добавила, что ночью зайца вновь заметили, кто-то из соседей покормил его.

«Все переживают за него, и пока никто не знает, как ему будет лучше», - заключила девушка.

На днях жители Юго-Западного округа Москвы заметили в подъезде дома черную змею. Они сразу же обратились в экстренные службы. Других подробностей пока не поступало.

Животные Москва
20 апреля 2024, 13:14
Свыше 160 московских компаний поучаствовали в международной выставке «Нефтегаз»
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Международная выставка оборудования для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2024» проходила в Москве с 15 по 18 апреля. В ней участвовали свыше 900 компаний из 12 стран, в том числе 160 столичных предприятий. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что представили московские производители кабелей, труб, датчиков и другой продукции.

Безаналоговые производства Одно из столичных предприятий - компания «Промприбор-Р». На выставке она презентовала линейку датчиков, среди которых новое устройство газоанализатора. У него есть четыре сенсора, которые могут автоматически определять концентрацию токсичных и взрывоопасных веществ в воздухе: метана, кислорода, угарного газа и сероводорода. Особенность прибора в том, что комплектацию и состав сенсоров можно менять.

Столичные производства выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации. А для предпринимателей действует ряд мер поддержки и антикризисных инструментов, которые помогают бизнесу процветать.

Полное импортозамещение Еще одна столичная компания ГК «Москабельмет» представила нагревательные, геофизические кабели, а также кабели для связи и управления, изготовленные с использованием высокотехнологичного оборудования. Генеральный директор группы компаний Павел Моряков отметил, что товары «Москабельмета» полностью заменяют продукцию ушедших с рынка производителей.

Москва - это центр отечественной промышленности. В городе работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний. Каждый год в столице появляются десятки средних и крупных предприятий и около сотни малых.

Новые решения для России Столичные предприятия, отметил Овчинский, предлагают новые решения для российской нефтегазовой отрасли в условиях внешних ограничений.

По прогнозам Морякова, к 2030 году в России будут использовать всего 2-3% иностранных кабелей от общего числа.

Другой столичный производитель в области оборудования для нефтегазового комплекса - «Полипластик» - занимается созданием гибких полимерных армированных труб. Их применяют при строительстве нефтесборных промысловых трубопроводов. Также производитель выпустил новую продукцию для отопления, водоотведения и защиты кабеля. Ее и показали на выставке.

Старший инженер Георгий Дзененко «Промприбор-Р» рассказал, что этому датчику нет аналогов со всем мире. Его создавали специально для условий Арктики.

Выставки Газ Строительство Нефть Арктика Правительство Москвы Москва

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