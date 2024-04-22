Ефимов: город передал москвичам права собственности на 145 объектов недвижимости

«Город отказался от права собственности на 145 нежилых помещений общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Это чердаки, подвалы и технические помещения в многоквартирных домах и нежилых зданиях», - рассказал заммэра.

Ефимов также отметил, что физлица и представители бизнеса смогут оформить эти объекты в долевую собственность и использовать по своему усмотрению. Для этого правообладателям нужно обратиться в Росреестр для оформления общей долевой собственности.

«Жителям и собственникам коммерческих помещений в многоквартирных домах планируется передать 106 объектов площадью более 16 тысяч квадратных метров», - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

После оформления документов эти помещения можно использовать для организации мест хранения имущества жильцов - колясок, самокатов. Еще 39 помещений площадью 8,7 тысячи квадратных метров переданы в нежилых зданиях, добавил Гаман.

Передача нежилых помещений с баланса города в собственность граждан началась в 2014 году, за это время права передали на более чем 4,3 тысячи объектов недвижимости, общая площадь которых составляет около 565 тысяч квадратных метров.