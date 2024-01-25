25 января 2024, 14:16

Ефимов: экономика стала самой популярной специальностью выпускников вузов Москвы

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В прошлом году дипломы столичных вузов получили 179,5 тысячи молодых специалистов. Наиболее популярными специальностями у выпускников остались экономика и юриспруденция. Третье место заняли будущие педагоги, сместив программистов и разработчиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году по направлению „Экономика и менеджмент“ дипломы получили 51,2 тысячи человек, по специальности „Юриспруденция“ - 27,1 тысячи человек. На будущих экономистов и юристов приходится более 44% от всех выпускников», - сказал Ефимов.

По его словам, за последние пять лет популярность этих специальностей снизилась на девять процентных пунктов, а на столичном рынке труда растет востребованность других профессий. Это влияет на выбор молодежью направлений для получения образования.

«На третьем месте по популярности сегодня направление „Образование и педагогические науки“. На протяжении последних лет мы наблюдаем восстановление интереса молодых людей к этой профессии, и в прошлом году такие дипломы получили почти 10 тысяч человек. В число самых востребованных специальностей вошли также „Информационная и вычислительная техника“ и „Психология“ - по ним вузы окончили 9,5 тысячи и 6,7 тысячи человек соответственно», - отметил Ефимов.

О смене тенденций на рынке труда говорит статистика поступлений в вузы. За пять лет в Москве резко выросло число абитуриентов, желающих обучаться прикладным наукам.

По данным Департамента экономической политики и развития столицы, в 2023 году на специальность «Психология» поступили 16,3 тысячи человек - в 2,7 раза больше, чем в 2018-м. Число первокурсников, желающих обучаться по направлению «Информатика и вычислительная техника», выросло в 2,2 раза. Журналистами и специалистами по рекламе решили стать на 65% больше студентов, чем пять лет назад.

Количество поступавших на специальность «Философия, этика и религиоведение» с 2018 года сократилось примерно на 4%. Общее число первокурсников за пять лет выросло на 48,5% и достигло почти 300 тысяч.

Самый высокий конкурс в 2023 году зафиксировали на направлениях «Математика и механика», «Информационные технологии» и «Политология» - в среднем 13 претендентов на место. На «Литературоведение» поступали 12 абитуриентов на место. На специальности «Психология», «Юриспруденция» и «Искусство» проходной порог оказался ниже - около четырех человек на место.

Доля бюджетных мест в вузах Москвы составила 31%. Больше всего студентов крупнейших специальностей обучаются на геологических и нефтегазовых факультетах - около 70%, а также на механико-математических направлениях - более 60%. Самая высокая доля коммерческих мест - на «Экономике» и «Юриспруденции».

В столичные вузы стремятся поступить не только россияне из разных регионов страны, но и молодые люди из-за рубежа. Почти 7% обучающихся в Москве - граждане других государств. Больше всего иностранцев обучаются на врачей, фармацевтов и теологов.

Экономика Москва
25 января 2024, 13:57
Более 10 тысяч московских студентов освоили профессии в сфере ЖКХ за пять лет
Freepik
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С 2019 года с профессиями в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) ознакомились больше 10 тысяч московских студентов. А за год в столичном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям выпустили 27 тысяч молодых специалистов, сообщили в пресс-службе правительства города.

«Традиционно городские компании в сфере ЖКХ и энергетики открывают двери для студентов, которые хотят пройти производственную практику и получить ценный опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - отметил глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов.

Он пояснил, что благодаря этому молодые специалисты могут примерить на себя важнейшие для города профессии, получить практику и узнать изнанку работы компаний. По результатам практических занятий учреждения пополняются новыми целеустремленными кадрами.

К примеру, в прошлом году после практики остались работать на постоянной основе в компаниях ЖКХ свыше 200 человек, это на 50 специалистов больше, чем в 2022-м. Студенты чаще выбирали практику в ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», АО «Мосводоканал», ГБУ «Автомобильные дороги».

В Москве в рамках проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» школьники и студенты изучат личные дела известных ученых. Часть материалов впоследствии включат в реестр уникальных документов столицы.

ЖКХ Студенты Москва
25 января 2024, 13:50
Более 70 парковочных мест в центре Москвы выставили на торги
Elena Mayorova/Global Look Press
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Москва выставила на аукцион 72 машино-места на подземной стоянке в Таганском районе. Заявки примут до конца января, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Парковка с удобным выездом на Волгоградский проспект и улицу Симоновский Вал находится в жилом квартале по адресу: улица Мельникова, дом 2. Рядом также находятся автозаправочные станции, мойки, пункты техобслуживания и шиномонтажа.

«Всего доступно 72 лота площадью от 13,7 до 21,8 квадратного метра. Их реализуют посредством публичного предложения», - уточнил Пуртов.

Аукцион пройдет онлайн 8 и 9 февраля на электронной торговой площадке «Росэлторг» среди пользователей с усиленной квалифицированной электронной подписью. Его формат предполагает последовательное понижение первоначальной цены.

Ранее в Москве расширили зону платной парковки. В ближайшее время на 81 участке улиц стоянка станет платной для всех, кроме местных жителей.

Аукционы Машины Москва
25 января 2024, 13:26
Пожилые москвичи смогут посещать занятия в 20 вузах столицы
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Для участников «Московского долголетия» организовали занятия в 20 вузах. Пенсионеров обучают иностранным языкам, компьютерным технологиям и истории, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Сейчас различные образовательные направления „Московского долголетия“ посещают около 110 тысяч человек», - отметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов.

В новом семестре у пенсионеров появилась возможность посещать 20 университетов, включая МГУ и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». «Долголеты» смогут выбрать популярные занятия или рассмотреть новинки этого сезона.

При этом пожилым людям предстоит насыщенная студенческая жизнь со сдачей экзаменов, защитой проектов и получением диплома о профпереподготовке в «Серебряном университете». Он работает при Московском городском педагогическом университете (МГПУ) и университете «Синергия». Там также можно освоить общеобразовательные курсы.

В столице также запустили проект бесплатных экскурсий для пенсионеров - «Добрый автобус». Он предназначен для участников «Московского долголетия».

Пенсионеры Студенты Активное долголетие Москва
25 января 2024, 12:03
Реставраторы обновят историческое здание Биржи в центре Москвы
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Историческое здание Биржи, расположенное на улице Ильинка в центре Москвы, планируют отреставрировать. Сейчас дом с необычной металлической крышей занимает Торгово-промышленная палата России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Здание архитектора Каминского построено в 1870-х. После революции здесь надстроили третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна», - уточнил он.

Глава города пояснил, что фасад местами начал осыпаться, также слезает краска и штукатурки. Появились трещины и повреждения гранитного цоколя, а металлические элементы уничтожает коррозия.

Во время реставрации мастера отремонтируют лицевую часть объекта и кровлю, восстановят утраченные элементы.

Собянин добавил, что с 2011 года в столице отреставрировали 2190 объектов культурного наследия, только в прошлом году обновили 220 зданий.

В Москве также отреставрировали 22 скульптуры на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки. Специалистам удалось завершить работы досрочно.

Реставрация Сергей Собянин Москва

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