Ефимов: экономика стала самой популярной специальностью выпускников вузов Москвы

«В прошлом году по направлению „Экономика и менеджмент“ дипломы получили 51,2 тысячи человек, по специальности „Юриспруденция“ - 27,1 тысячи человек. На будущих экономистов и юристов приходится более 44% от всех выпускников», - сказал Ефимов.

По его словам, за последние пять лет популярность этих специальностей снизилась на девять процентных пунктов, а на столичном рынке труда растет востребованность других профессий. Это влияет на выбор молодежью направлений для получения образования.

«На третьем месте по популярности сегодня направление „Образование и педагогические науки“. На протяжении последних лет мы наблюдаем восстановление интереса молодых людей к этой профессии, и в прошлом году такие дипломы получили почти 10 тысяч человек. В число самых востребованных специальностей вошли также „Информационная и вычислительная техника“ и „Психология“ - по ним вузы окончили 9,5 тысячи и 6,7 тысячи человек соответственно», - отметил Ефимов.

О смене тенденций на рынке труда говорит статистика поступлений в вузы. За пять лет в Москве резко выросло число абитуриентов, желающих обучаться прикладным наукам.

По данным Департамента экономической политики и развития столицы, в 2023 году на специальность «Психология» поступили 16,3 тысячи человек - в 2,7 раза больше, чем в 2018-м. Число первокурсников, желающих обучаться по направлению «Информатика и вычислительная техника», выросло в 2,2 раза. Журналистами и специалистами по рекламе решили стать на 65% больше студентов, чем пять лет назад.

Количество поступавших на специальность «Философия, этика и религиоведение» с 2018 года сократилось примерно на 4%. Общее число первокурсников за пять лет выросло на 48,5% и достигло почти 300 тысяч.

Самый высокий конкурс в 2023 году зафиксировали на направлениях «Математика и механика», «Информационные технологии» и «Политология» - в среднем 13 претендентов на место. На «Литературоведение» поступали 12 абитуриентов на место. На специальности «Психология», «Юриспруденция» и «Искусство» проходной порог оказался ниже - около четырех человек на место.

Доля бюджетных мест в вузах Москвы составила 31%. Больше всего студентов крупнейших специальностей обучаются на геологических и нефтегазовых факультетах - около 70%, а также на механико-математических направлениях - более 60%. Самая высокая доля коммерческих мест - на «Экономике» и «Юриспруденции».

В столичные вузы стремятся поступить не только россияне из разных регионов страны, но и молодые люди из-за рубежа. Почти 7% обучающихся в Москве - граждане других государств. Больше всего иностранцев обучаются на врачей, фармацевтов и теологов.