Ефимов: более 339 тысяч кв. м жилья построят в ЮЗАО в рамках 4 проектов КРТ

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«В рамках четырех проектов КРТ на юго-западе столицы для программы реновации появятся жилые комплексы в составе современных городских кварталов, общая площадь недвижимости в которых превысит 633 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Ефимов отметил, что в проекты вложат порядка 171 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект от их реализации составит 1,9 миллиарда. Кроме того, в итоге появится 5,1 тысячи рабочих мест.

Больше всего жилья для целей программы реновации - 181,8 тысячи квадратных метров - построят в Черемушках в рамках двух проектов КРТ.

«В Черемушках операторы КРТ приступили к реорганизации участков общей площадью пять гектаров на улице Каховка и в Научном проезде. В течение пяти-семи лет, помимо жилых домов для реновации, там построят административные объекты», - обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Общая площадь недвижимости, добавил он, составит 183,4 тысячи «квадратов». В будущих кварталах благоустроят придомовую территорию и проложат улично-дорожную сеть. Одним из итогов реализации проектов в районе, подчеркнул Гаман, станет создание порядка 600 рабочих мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что больше 80% проектов КРТ расположено рядом с крупными транспортными объектами.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы. В них на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру.

В столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Их проработку ведут по поручению мэра Москвы.