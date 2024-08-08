08 августа 2024, 09:10

Ефимов: более 12 километров дорог построили в Москве с начала 2024 года

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С начала года в Москве построили 12,3 километра дорог, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Всего с 2011 года в столице возвели свыше 1372 километров трасс.

По словам Ефимова, масштабные работы выполнили в рамках формирования нового транспортного каркаса.

«Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений - с начала текущего года. Их количество выросло на 65%. Кроме того, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов», - уточнил он.

Одни из самых значимых объектов стали пешеходный мост, соединяющий стрелку острова Балчуг (Болотную набережную) с Крымской и Якиманской набережными, а также транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Кроме того, в марте 2024 года открыли путепровод примерно на 24–25-м километре Ленинградского шоссе.

До конца этого года собираются ввести в эксплуатацию несколько важных объектов, среди них есть транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе и трасса, которая свяжет Московский скоростной диаметр с дорогой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Также откроют участок этой дороги от станции метро «Новомосковская» до улицы Поляны и дублер Калужского шоссе С начала года в Москве построили 12,3 километра дорог, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего с 2011 года в столице возвели свыше 1372 километров трасс.

Строительство Дороги Москва
08 августа 2024, 09:11
В Москве запустят три веломаршрута по площадкам в рамках КРТ
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Музей Москвы и Комплекс градостроительной политики и строительства столицы запускают новый совместный проект в рамках комплексного развития территорий. Три веломаршрута, разработанные научными сотрудниками музея, пройдут по бывшим промышленным зонам, попавшим под программу редевелопмента.

Еще один веломаршрут протянулся по северу Москвы, он познакомит экскурсантов с Дворцом спорта «Динамо», Головинским каналом и постройками Окружной железной дороги начала ХХ века.

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» москвичи и гости города узнают главные инновации и достижения во всех сферах столицы. Он проходит с 1 августа и продлится до 8 сентября.

Веломаршруты разрабатывали специально для форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Заезды состоятся 11, 18, 24, 31 августа и 7 сентября в 12:00, 16 августа в 17:00.

Проект охватит районы бывших промзон, складов и устаревших построек, которые в рамках проекта КТР преобразуют в жилые и бизнес-кварталы. Веломаршруты включают три экскурсии: «Промышленное наследие и новая жизнь набережных Яузы», «Эпохи жилого строительства от Тульской до Академической» и «Север за МЦК. Велопрогулка от Ховрино до Лихобор».

Первый маршрут познакомит с местностью от Большой Семеновской улицы до Сыромятников, примечательной тем, что там до XVIII века селились кожевники. Экскурсантам покажут бывшие завод «Кристалл» и Московский газовый завод («Арма»), а также ЦСИ Винзавод.

Второй маршрут пролегает от Серпуховской Заставы до станции метро «Академическая», экскурсанты увидят Дом атомщиков на Тульской, дом-коммуну Текстильного института на Орджоникидзе и Дом нового быта на улице Шверника, переименованный в Дом аспиранта и стажера МГУ. Участники велозабега заглянут в девятый квартал Новых Черемушек, прародину всех «хрущевок».

Экскурсии Музеи Строительство Дороги Заводы Москва
04 августа 2024, 12:11
Ефимов: строительство фундамента картинной галереи Василия Нестеренко завершили
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Работы по устройству фундаментной плиты и подземной части здания картинной галереи Василия Нестеренко в Савеловском районе Москвы завершили. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается армирование и бетонирование стен и перекрытий первого этажа.

«Строительство новой картинной галереи ведется в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит пять тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций. В 2025-м строительство будет закончено», - рассказал Ефимов.

Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко появится улице Бутырской. Там представят живописные и графические работы народного художника России. Большие залы позволят ознакомиться с экспонатами до 400 человек одновременно.

Помимо выставочной зоны, в здании появятся фондохранилище, мастерские для реставраторов, холл, гардероб, информационный центр, магазин и кафе.

Галерею оборудуют пассажирским лифтом, а также грузовым для транспортировки экспонатов между этажами. Интерьерные решения выполнят на стыке стилей модерн, неоклассика и ампир.

«Работы по возведению картинной галереи за счет средств адресной инвестиционной программы начались в этом году. Строительство ведется в зоне плотной городской застройки. Новый объект культуры смогут посещать москвичи и гости столицы», - сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что всего у галереи будет четыре этажа. Само здание возведут в классическом стиле по проекту художника. Комитет внимательно следит за ходом строительства и регулярно приезжает на участок для проверки с сотрудниками подведомственного центра экспертиз.

В последний раз специалисты оценили соответствие уложенной фундаментной плиты по требованиям проектной документации.

Старт строительству Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко дал мэр Москвы Сергей Собянин. Автор картин является действительным членом Российской академии художеств. Основные его работы посвящены отечественной истории, культуре и православию.

Нестеренко принимал участие в создании и реставрации интерьеров храма Христа Спасителя в Москве, руководил и создавал новые росписи в Успенском кафедральном соборе в Дмитрове.

Строительство Художники Москва
03 августа 2024, 11:15
Детскую стройплощадку открыли на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках»
РИА «Новости»
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Тематическая детская площадка «Сам себе строитель» появилась на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в спорткомплексе «Лужники». Ее открыл на парковке Южного спортивного ядра Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

На этой площадке для юных посетителей организовали игровую зону и подготовили насыщенную развивающую программу. О градостроительной отрасли ребятам расскажут опытные вожатые, с которыми родители могут оставить детей.

Под присмотром специалистов юные участники смогут попробовать себя в строительстве, самостоятельно возвести здания и придумать, для чего их можно использовать.

Установленные на площадке аттракционы стилизовали под строительную технику. Так, кран высотой восемь метров оснастили несколькими горками. Также дети смогут полазить по веревочной паутине, попробовать свои силы на скалодроме или попрыгать на батуте.

Помимо этого, каждый день на площадке пройдут мастер-классы для детей трех возрастных групп, а дворовые игры станут доступны для всех без исключения посетителей вне зависимости от возраста.

Для взрослых посетителей подготовили специальные места отдыха с пуфиками и гамаками, где можно послушать подкасты, аудиоспектакли, а также лекции по урбанистике и архитектуре. Кроме того, на площадке откроется кафе с тематическим меню.

«Территория будущего. Москва 2030» - форум-фестиваль, где москвичи и гости российской столицы узнают о главных инновациях и достижениях во всех сферах городской жизни. Для проведения мероприятия задействовали более 30 площадок, где пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию Москвы. Гости узнают, какой Москва станет через несколько лет. Форум-фестиваль продлится до 8 августа. Полная программа мероприятий доступна на сайте.

Строительство Художники Москва
31 июля 2024, 10:11
Ефимов: на строящейся Троицкой линии метро завершили проходку ствола от «Крымской» и «Академической»
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Стволопроходческий комплекс (СПК) «Валентина» завершил проходку вентиляционного ствола на Большой Черемушкинской улице между станциями «Крымская» и «Академическая» строящейся Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

До начала стволопроходки специалисты вынесли городские инженерные сети из зоны строительства и переустройства проходивших в этом месте трамвайных линий.

«Проходка началась в середине июня, комплекс „Валентина“ прошел вентиляционный ствол глубиной 49 метров и диаметром 8,5 метра. Установлено 48 железобетонных колец высокоточной обделки», - рассказал Ефимов.

Проходку проводили в почвах из тугопластичных суглинков и водонасыщенных песков. В ближайшее время строители начнут присоединять ствол к перегонным тоннелям и работы по оборудованию вентиляционной камеры.

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. Благодаря этому жители ТиНАО будут обеспечены скоростным рельсовым транспортом. Также дополнительную ветку метро получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту.

«Сейчас ведется строительство участка от „ЗИЛа“ до „Коммунарки“ протяженностью 26 километров с 11 станциями. Линия свяжет пересадками с Сокольнической, Большой кольцевой, Калужско-Рижской веток и МЦК», - сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская». Согласно его поручению строители должны завершить все работы ко Дню города.

После запуска первого пускового участка Троицкой линии Московского метрополитена улучшится транспортное обслуживание жителей районов Обручевский, Коньково и Теплый Стан, а также поселка завода «Мосрентген».

Строительство Метро МЦК ТиНАО Москва

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