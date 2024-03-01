Ефимов: автопроизводители Москвы увеличили объем производства более чем на 40% в 2023 году

Он напомнил что в городе работает около 30 предприятий, занимающихся выпуском автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов. Эти компании в 2023 году нарастили выпуск продукции на 40,4% по сравнению с предшествующим годом.

«В частности, в Москве на 30,7% выросло производство кузовов, на 88,8% - комплектующих и принадлежностей», - рассказал Ефимов.

Значительному росту объема производства автопроизводителей помогла поддержка города. Для предприятий доступны более 20 различных инструментов.

В Южном административном округе ведущий производитель кузовных деталей - компания «ААТ» - получил земельный участок для нового завода. Землю город передал в рамках реализации инвестиционного проекта. Предприятие заработало в конце 2022 года и теперь выпускает до 12 миллионов единиц продукции.

Компания «Итэлма», занимающаяся разработкой и производством электроники, которую используют в том числе в автомобилях, сейчас строит на территории ЮАО инженерный центр. Участок площадью в 0,44 гектара в Нагатинском районе фирма получила также в рамках инвестпроекта.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что в столице активно развивается производство электротранспорта. Для них даже открыли специальный кластер, где компании могут вести тесное сотрудничество.

«Межотраслевой кластер электромобилестроения сегодня объединяет около 60 ведущих производителей кузовных деталей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций», - рассказал он.

Рост показали московские компании из сферы не только автомобилестроения, но и обрабатывающей промышленности. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что показатели этого сектора в прошлом году выросли на 18,5%.

Общее число промышленных компаний в городе составляет более 4,2 тысячи и ежегодно увеличивается за счет привлекательности Москвы для инвесторов. По поручению мэра в столице создали комфортные условия для всех предприятий, а также ввели более 20 мер поддержки, включая целевые займы и субсидии.