Ефимов: 5 инвесторов получили землю под строительство предприятий на северо-востоке Москвы

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«На северо-востоке столицы по льготной ставке один рубль в год с пятью инвесторами заключены договоры аренды земельных участков», - рассказал он.

По словам Ефимова, на этих участках построят предприятия медицинской, легкой, электронной и химической отраслей промышленности.

«Размер инвестиций в реализацию проектов может превысить 2,5 миллиарда рублей», - подчеркнул он.

Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что инвесторы могут арендовать землю под локализацию производства по льготной ставке с марта 2022 года.

«В СВАО создадут предприятия по выпуску ортопедических изделий, средств автоматизации и систем управления, форменной и гражданской одежды, косметической продукции», - уточнил он.

На новых предприятиях смогут работать свыше 870 человек.

Общая площадь участков, которые предоставили пяти компаниям, составляет около 3,8 гектара, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Располагаются они в Отрадном, Свиблове, Южном Медведкове, Останкинском и Северном районах.

«Договоры заключены на пять лет, в течение которых они должны завершить строительство производств площадью примерно 42 тысячи квадратных метров и приступить к выпуску продукции», - добавил глава департамента.