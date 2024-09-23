По его словам, специалисты уже завершили строительство первой очереди автомобильной дороги - протяженность трассы составила почти 10 километров. В рамках проекта строители возвели четыре сооружения: мост через реку Сосенку, путепровод мостового типа в районе СНТ «Родник», а также два тоннеля, создающих транспортные развязки с поперечными магистралями.

«Первый участок трассы протяженностью один километр был введен еще в июне 2021 года. Сейчас очередь дороги была открыта целиком», - подчеркнул Ефимов.

Построенный в 2021 году отрезок дороги соединил Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Это обеспечило удобный путь к станции метро «Прокшино», а также прямой выезд на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе для жителей ЖК в районе Коммунарка.

Первую очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово провели параллельно Калужскому шоссе. По дороге можно проехать на юго-запад от Николо-Хованской улицы до поперечной трассы М3 Середнево - Марьино - Десна.

Автодорога снизит нагрузку Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок, а также значительно улучшит транспортную доступность в нескольких населенных пунктов ТиНАО. К ним относятся поселок Завода «Мосрентген» и деревни Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино.

«Новая автодорога позволит улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО. Это поселок Завода „Мосрентген“, деревни Мамыри, Николо-Хованское, Летово и Пенино. Она соединила между собой трассы Солнцево - Бутово - Видное, М-3 - Сосенки - Ямонтово и М-3 - Середнево - Марьино - Десна. На пересечении с двумя последними оборудованы путепроводы тоннельного типа», - объяснил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Конструкции закрытых частей сооружений состоят из возведенных на грунтовом основании двухпролетных железобетонных рамп. Они проходят между двухсторонними железобетонными подпорными стенами. Строители оснастили тоннель вентиляцией, системами освещения и пожаротушения. Длина путепроводов составляет 1,5 километра.

Проезжая часть состоит из четырех полос движения. Помимо них, дорожники уложили тротуары для пешеходов. Также вдоль трассы установили наружное освещение и светофоры, а в районах жилых кварталов - шумозащитные экраны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово, которая стала самым крупным участком дублера Калужского шоссе.

В рамках Адресной инвестиционной программы Москвы до конца 2026 года в ТиНАО введут в эксплуатацию еще около 100 километров трасс.