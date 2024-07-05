05 июля 2024, 00:02

Эффект бабочки. Почему прогнозы погоды до сих пор неточные

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Столичному региону пообещали египетские ночи, грозы, град, шквалистый ветер и смерчи. Гуру погоды Владислав Илич на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой поговорил о том, почему мнения некоторых синоптиков сильно разнятся.

Он пояснил, что прогноз погоды составляют при помощи системы дифференциальных уравнений, которые рассчитывает суперкомпьютер.

«Уравнения сами по себе бесполезны. Мы должны в них ввести различные условия - температуру воздуха, влажность на текущий момент, скорость ветра. Все эти основные метрологические характеристики берут с метеостанции, какие-то получают с данных дистанционного зондирования, что-то - со спутников», - сказал Илич.

Илич заметил, что суть этого эффекта в том, что на самом деле человечество до сих пор не научилось «описывать» атмосферу из-за недостаточности данных.

«Поэтому какая-то погрешность есть, чем дальше у нас метеорологические прогноз от даты. Если прогноз на три дня, ошибок одно количество. Если мы прогнозируем на неделю - ошибки накапливаются, и вероятность [точного] прогноза падает. Поэтому все профессиональные метеорологи говорят, что в современных условиях прогноз более чем на три дня невозможен, а его точность меньше 50%. И фактически мы скатываемся в то, что угадали или не угадали», - заключил он.

Метафору о египетских ночах, когда воздух прогреется до +24 градусов в темное время суток и не опустится ниже, использовал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Северо-западу России пообещали смерчи , но ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что их не предвидится.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
04 июля 2024, 20:24
Сильный дождь с градом пройдет в Москве в пятницу
РИА «Новости»
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В Москве ожидается резкое ухудшение погоды в пятницу, 5 июля. Жителей и гостей столицы призвали соблюдать осторожность и по возможности не парковать машины под деревьями. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

«По прогнозу синоптиков, в пятницу, 5 июля, в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий. Сильный дождь с грозой и градом будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всех суток. Может выпасть свыше половины месячной нормы осадков», - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Все городские службы, заверил он, будут работать в усиленном режиме, аварийные бригады выйдут на круглосуточное дежурство.

Непогода начнется уже в ближайшие часы - в четверг вечером ожидается дождь с грозой, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Столичные власти призвали москвичей быть осторожными, по возможности не выходить на улицу в непогоду, не укрываться и не паровать машины под деревьями.

В понедельник, 1 июля, сильный ураган прошел в Санкт-Петербурге. Шквалистый ветер свалил башенный кран на одной из стройплощадок города.

В результате непогоды погибла женщина, еще два человека пострадали.

Ураган Погода Погода в Москве Москва
04 июля 2024, 10:12
Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств
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Участвующие в масштабных инвестиционных проектах компании получили от властей Москвы земельные участки для строительства промышленных объектов в ТиНАО. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года город заключил с инвесторами договоры аренды 10 земельных участков площадью 131,3 гектара. Они предназначены для возведения в ТиНАО производств строительной, пищевой, машиностроительной, электронной и других отраслей промышленности», - рассказал Ефимов.

По его словам, площадь объектов может превысить 800 тысяч квадратных метров. Он подчеркнул, что общий объем инвестиций в реализацию проектов составил более 80 миллиардов рублей.

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов с марта 2022 года инвесторы получают землю по ставке один рубль за год для развития территории. Такие договоры заключаются на пять лет. За этот срок предприниматель должен завершить строительство производства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина на территории Троицкого и Новомосковского округов размещают новые предприятия, производства и инфраструктурные объекты, где жители находят новые рабочие места с комфортными условиями.

«В рамках масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО появятся заводы по выпуску стройматериалов, продуктов питания, технологического оборудования и аккумуляторных батарей, на предприятия смогут трудоустроиться более 15 тысяч человек», - рассказал он.

Ликсутов отметил, что два объекта - производство сверхкрупногабаритных модулей квартир и промышленный технопарк - уже функционируют. Он добавил, что в будущем в округах локализуют два крупнейших межотраслевых кластера - строительный и пищевой. На земельные участки, где появятся будущие проекты также распространяется льготная ставка в один рубль за год.

«Всего по льготной ставке в ТиНАО выделено девять земельных участков площадью более 106 гектаров. Здесь возведут производства площадью свыше 680 тысяч квадратных метров. Из них почти 63 гектара предоставлены трем компаниям для создания предприятий пищевого кластера в районе деревни Троицкое», - пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, общая площадь строящейся там недвижимости превысит 400 тысяч квадратных метров.

Еще один участок площадью 1,45 гектара около Вороново получил машиностроительный завод. На этой земле появятся производства по выпуску специальной техники для сельского хозяйства, строительства, сферы ЖКХ и горнодобывающей отрасли. Общая площадь объектов составит около 12 тысяч квадратных метров.

Производство строительных материалов площадью 6,4 тысячи квадратных метров появится на участке 5,8 гектара в ТиНАО. Получившая землю компания начнет выпуск фасадных систем и стеклопакетов для инновационных сверкрупноразмерных модулей из которых возводят жилые дома.

Масштабный инвестиционный проект - это особый статус, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов. Все это создает новые рабочие места для горожан и способствует развитию столичной инфраструктуры.

Инвестиции Строительство Рабочие места Заводы Экономика ТиНАО Москва
04 июля 2024, 00:22
В Москве начали падать деревья из-за сильного ветра и грозы
РИА «Новости»
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В Москве зафиксировали сильные порывы ветра, мощный дождь и грозу в ряде районов, отмечаются случаи падения деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«В отдельных районах столицы идет сильный дождь, гроза. Фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев», - говорится в публикации.

Городские власти попросили москвичей не выходить на улице в непогоду. Если же онивынуждены покинуть дом, то быть предельно внимательными. В частности, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

До этого мэр столицы Сергей Собянин предупредил москвичей о резком ухудшении погоды , добавив, что беременным женщинам, детям и пожилым людям лучше оставаться дом в аномальную жару 4 июля. По его словам, в пятницу, 5 июля, могут выпасть осадки, причем до 50% от месячной нормы.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что пока в столице ураган не прогнозируется , но погода ухудшится.

Погода Сергей Собянин Погода в Москве Москва
03 июля 2024, 22:30
Москвичей предупредили об аномальной жаре 4 июля и резкой смене погоды 5 июля
Unsplash
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Столичный градоначальник Сергей Собянин предупредил москвичей и гостей города о резкой смене погоды 4 и 5 июля, попросив проявить внимательность и осторожность на улицах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Собянин сообщил, что в четверг в столице сохранится очень жаркая погода, причем температура воздуха днем превысит климатическую норму и поднимется выше 30 градусов. В это время пожилым людям, беременным и детям лучше остаться дома.

Мэр добавил, что городские службы в эти дни работают в усиленном режиме, а на станциях метро, где температура превышает норму, а также на некоторых станциях МЦД, железнодорожных вокзалах и на причалах речного электротранспорта людям будут раздавать питьевую воду.

«В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. При грозе - шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду», - добавил градоначальник.

По словам Собянина, ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в столице пока не прогнозируется ураган в пятницу, 5 июля.

Погода Сергей Собянин Москва

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