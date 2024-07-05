Эффект бабочки. Почему прогнозы погоды до сих пор неточные

Он пояснил, что прогноз погоды составляют при помощи системы дифференциальных уравнений, которые рассчитывает суперкомпьютер.

«Уравнения сами по себе бесполезны. Мы должны в них ввести различные условия - температуру воздуха, влажность на текущий момент, скорость ветра. Все эти основные метрологические характеристики берут с метеостанции, какие-то получают с данных дистанционного зондирования, что-то - со спутников», - сказал Илич.

Илич заметил, что суть этого эффекта в том, что на самом деле человечество до сих пор не научилось «описывать» атмосферу из-за недостаточности данных.

«Поэтому какая-то погрешность есть, чем дальше у нас метеорологические прогноз от даты. Если прогноз на три дня, ошибок одно количество. Если мы прогнозируем на неделю - ошибки накапливаются, и вероятность [точного] прогноза падает. Поэтому все профессиональные метеорологи говорят, что в современных условиях прогноз более чем на три дня невозможен, а его точность меньше 50%. И фактически мы скатываемся в то, что угадали или не угадали», - заключил он.

Метафору о египетских ночах, когда воздух прогреется до +24 градусов в темное время суток и не опустится ниже, использовал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Северо-западу России пообещали смерчи , но ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что их не предвидится.