Движение в центре Москвы во время концерта в честь Дня присоединения новых регионов ограничат
Из-за проведения масштабного праздничного концерта в честь Дня присоединения новых регионов в центре Москвы перекроют движение на нескольких улицах. Об этом водителей предупредили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Почти весь день нельзя будет проехать на автомобиле по Ильинке от Новой площади до Красной площади, закроют проезд от Ильинки до Варварки в районе дома № 5 по Красной площади, а также участок улицы Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста.
Все ограничения начнут действовать, как только наступит 29 сентября, а продлятся до девяти часов вечера.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией. Отмечать его планируют 30 сентября.
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