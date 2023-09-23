Движение перекрыли на некоторых улицах в центре Москвы из-за мотофестиваля

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Столичных водителей предупредили, что 23 сентября до 16:00 нельзя будет проехать по улице Маши Порываевой и участку проспекта Академика Сахарова.

С 13:50 перекроют внешнюю сторону Садового кольца. После того, как колона байкеров проедет, движение на нем возобновят.

Помимо этого, для проезда недоступны улицы вокруг станций метро «Цветной бульвар», «Тверской», «Библиотеки имени Ленина», «Китай-города», «Полянки» и «Новокузнецкой».

На перекрытых улицах автомобилистам нельзя парковаться до 10:00 воскресенья.

Ранее жителям столицы сообщили, что на этих выходных, с 23 по 24 сентября, в Москве проведут профилактический рейд среди самокатчиков. Мероприятие нацелено на повышение безопасности участников дорожного движения, в том числе детей, и пропаганда соблюдения ПДД.