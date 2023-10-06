Движение на обновленной Окской улице в Москве запустят до конца осени

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«В развитии дорожной инфраструктуры столицы уделяем внимание не только масштабным проектам, но и формированию транспортной сети районного и межрайонного уровня», - отметил он.

По словам заммэра, строительные работы по соединению участков удалось закончить раньше срока. В ноябре откроют отрезок Окской улицы от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта, общая протяженность которого составила примерно два километра.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что благодаря запуску движения между двумя крупными вылетными магистралями появится транспортная связь. Кроме того, снизится загруженность с Зеленодольской и Жигулевской улиц.

«Ощутимо улучшится транспортная доступность районов Кузьминки, Рязанский, Текстильщики, Вешняки и Выхино-Жулебино», - заключил он.

Ранее состоялось открытие нового участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. В региональном Минтрансе сообщили, что строительство скоростной дороги продолжается, и уже в декабре автомобилисты смогут добраться по трассе до Казани.