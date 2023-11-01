Две платформы и вестибюль возведут на станции «Железнодорожная» МЦД-4

«В этом году наземное метро пришло в Балашиху в район Железнодорожный, где проживают более 150 тысяч человек. Для местных жителей железная дорога - самый удобный и быстрый способ добраться до центра столицы, потому мы сделали этот маршрут еще доступнее», - рассказал он.

Ликсутов уточнил, что до конца 2025 года заменят старые составы на МЦД-4, а продолжат реконструировать станции и строить московские городские вокзалы.

Заммэра добавил, что с сентября на «Железнодорожной» останавливаются поезда МЦД-4. Перед запуском в вестибюле с выходом к Советской улице и двум платформам установили лифты, эскалаторы, обновили навигацию. Кроме того, оборудовали турникеты, кассы и билетопечатающие автоматы.

На следующем этапе реконструируют еще две платформы и возведут северную часть вестибюля. Сейчас ремонтируют закрытую в октябре платформу № 3. Далее начнут работы на платформе № 4. После открытия северной части вестибюля пассажиры смогут выходить на Лесопарковую улицу, а также пользоваться переходом через железнодорожные пути.

С начала работы МЦД-3 и МЦД-4 железнодорожники обследовали 2,5 тысячи километров путей. Проверки проводят при помощи диагностических комплексов «Север» и «Пионер».