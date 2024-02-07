Две новые поликлиники приняли первых пациентов на северо-востоке и юге Москвы

«На Ленской улице, 21А работают филиалы поликлиники № 218 и детской поликлиники № 11. На Автозаводской улице, 23с177 - новые филиалы поликлиники № 67 и детской поликлиники № 61», - уточнил он.

По словам главы города, медучреждения будут обслуживать свыше 90 тысяч жителей Бабушкинского и Даниловского районов, включая 17 тысяч детей.

Новые поликлиники обустроили по московскому стандарту. Учреждения оснастили современным оборудованием и понятной навигацией, оборудовали зоны ожидания для посетителей и комнаты отдыха для персонала. В штате работают наиболее востребованные специалисты.

Мэр добавил, что в общей сложности в мегаполисе начали работать 20 новых поликлиник по московскому стандарту, 13 из них - в прошлом году. Также продолжается капитальный ремонт в устаревших поликлиниках. Сейчас уже обновили 200 таких медучреждений, в 2024-м реконструируют еще 100.

Московская компания также создала робота-консультанта для столичной поликлиники. Машины возьмут на себя часть рутинных рабочих процессов.