07 февраля 2024, 10:19

Две новые поликлиники приняли первых пациентов на северо-востоке и юге Москвы

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С января этого года в Москве открылись две новые поликлиники. Медучреждения приняли первых пациентов на Ленской и Автозаводской улицах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На Ленской улице, 21А работают филиалы поликлиники № 218 и детской поликлиники № 11. На Автозаводской улице, 23с177 - новые филиалы поликлиники № 67 и детской поликлиники № 61», - уточнил он.

По словам главы города, медучреждения будут обслуживать свыше 90 тысяч жителей Бабушкинского и Даниловского районов, включая 17 тысяч детей.

Новые поликлиники обустроили по московскому стандарту. Учреждения оснастили современным оборудованием и понятной навигацией, оборудовали зоны ожидания для посетителей и комнаты отдыха для персонала. В штате работают наиболее востребованные специалисты.

Мэр добавил, что в общей сложности в мегаполисе начали работать 20 новых поликлиник по московскому стандарту, 13 из них - в прошлом году. Также продолжается капитальный ремонт в устаревших поликлиниках. Сейчас уже обновили 200 таких медучреждений, в 2024-м реконструируют еще 100.

Московская компания также создала робота-консультанта для столичной поликлиники. Машины возьмут на себя часть рутинных рабочих процессов.

Поликлиники Сергей Собянин Москва
07 февраля 2024, 10:07
Ефимов: объекты бытового обслуживания и ветклиника появятся в Москве в рамках инвестпроекта
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Столица выделила инвестору участок площадью 0,42 гектара в Раменках под масштабный инвестиционный проект — строительство многофункционального комплекса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На западе столицы в рамках МаИП построят многофункциональный комплекс площадью 10,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся торговый центр, ветеринарная клиника и объекты бытового обслуживания», - рассказал Ефимов.

Он добавил, что с инвестором заключили договор аренды на пять лет. За этот срок компания должна построить объект и ввести его в эксплуатацию, отметил заместитель мэра Москвы.

Новый многофункциональный комплекс возведут на улице Лобачевского, вблизи владения 106. Сейчас этот участок свободен от застройки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, город без торгов предоставил инвестору землю под возведение многофункционального комплекса.

«После завершения строительства москвичи смогут посещать магазины и предприятия бытового обслуживания в шаговой доступности от своих домов», - обратил внимание Гаман.

С 2016 года на статус МаИП могут претендовать объекты, строительство которых позволяет повышать число рабочих мест в столице, развивать инфраструктуру и увеличивать инвестиции в экономику города. Предпочтение отдают инновационным центрам, современным и высокотехнологичным производствам, социальной и спортивной инфраструктуре.

Недвижимость Москва
07 февраля 2024, 09:08
Собянин заявил о предпринимательском буме в Москве
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Московское предпринимательство благополучно преодолело вызовы прошлых лет. Об итогах этого сектора экономики рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

«Частный бизнес играет незаменимую роль в жизни Москвы. Кафе и магазины, бытовые услуги и такси, недвижимость и ремонт, наука и инновации», - подчеркнул он.

На начало этого года в мегаполисе работало примерно 885 тысяч малых и средних компаний, включая 180 тысяч, созданных в 2023-м.

Глава города уточнил, что они принесли в бюджет около 977 миллиардов рублей налогов. В прошедшем году в реестре МСП на 2,3% стало больше юридических лиц - до 466 тысяч. Число индивидуальных предпринимателей возросло на 11% - до 418,1 тысячи ИП.

Бизнесмены на 7,2% больше трудоустроили сотрудников, чем в 2022-м. Самым массовым сектором ИП по-прежнему остается торговля, в ней занято более 132,8 тысячи человек или 31,8% предпринимателей. На втором месте разместились представители профессиональной, научной и технической деятельности. Замкнула тройку лидеров сфера недвижимости. В рейтинге также оказались такие отрасли, как транспорт, информация и связь.

Московские предприниматели также могут поучаствовать в городских торгах. В 2023 году столица реализовала на аукционах около 2,6 тысячи бизнес-объектов.

Бизнес Сергей Собянин Москва
07 февраля 2024, 08:27
Снег и метели накроют Москву в среду
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В Москву 7 февраля придут снег и метели. Синоптики спрогнозировали также похолодание до минус шести градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погоду в столице сформирует активный атлантический циклон „Ольга“. Его стараниями в регионе будет облачно, в начале дня с прояснениями, около полудня начнется снег, закружат метели», - уточнил он.

Метеоролог предупредил, что видимость значительно снизится до 500-1000 метров, а также заметно подрастут сугробы.

В Москве в дневное время суток столбики термометра покажут отметки -4…-6 градусов. Ночью воздух остынет до -14 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -3 до -8 градусов. В ночные часы подморозит до -17 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление упадет до 721 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. На автобусе, электробусе или такси гораздо быстрее добраться до пункта назначения по выделенным полосам.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 19:57
Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за ожидаемого похолодания
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В Москве из-за ожидаемого похолодания скорректировали работу системы отопления, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Его слова привел Telegram-канал городского хозяйства города.

Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров в столичном регионе покажут до -21…-23 градуса ночью.

«В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям», - подчеркнул Бирюков.

В городском хозяйстве Москвы добавили, что технологичные режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Корректировка происходит под контролем диспетчерских служб ПАО МОЭК в автоматическом режиме.

Ухудшение погоды ожидается в столице 7 февраля из-за перемещения циклона и его атмосферных фронтов. В Москву придут сильный снег, метели и порывистый ветер. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, предупредили в региональном ГУ МЧС.

Отопление Погода Москва

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