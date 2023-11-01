01 ноября 2023, 18:14

Две новостройки по реновации появятся в московском районе Солнцево

ИЦПМ
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В столичном районе Солнцево построят два жилых дома общей площадью около 83 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Работы пройдут по адресу: улица Матросова, владение 21-29. Здания не превысят 80 метров. Их архитектурную концепцию разработают позже. Прилегающую территорию благоустроят.

«Дома будут построены с учетом всех строительных нормативов и станут достойным дополнением развивающейся городской среды в этом районе», - отметила Княжевская.

Ранее первую новостройку по реновации начали заселять в московском районе Новогиреево. Более 450 жителям ветхих пятиэтажек разослали предложения с равнозначными квартирами.

Также заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал о 40 социальных объектах , которые построят в кварталах реновации в Москве до конца 2026 года.

Строительство Москва 2023
01 ноября 2023, 18:57
Заброшенный туберкулезный санаторий выставили на продажу в Москве
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Москва выставила на продажу заброшенный туберкулезный санаторий № 14 и два земельных участка, расположенных в деревне Рассказовка. Информация об этом появилась на столичном инвестиционном портале.

На аукционе представят два земельных участка общей площадью более 14,3 гектара и 12 зданий почти на 11 165 квадратных метров. Стартовая цена лота составит 971 миллиона 926 тысяч рублей. Торги пройдут в середине декабря.

Победитель аукциона построит и передаст в собственность Москвы учебно-воспитательный комплекс на 600 мест, из которых 200 будут предназначены для дошкольного, а оставшиеся 400 - для общего образования.

Ранее коммерческое помещение площадью 69 квадратных метров на первом этаже жилого дома выставили на торги в Балашихе.

Аукционы Москва 2023
01 ноября 2023, 18:16
Пешеходный переход на улице Медиков в Москве откроют в 2024 году
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Южном округе Москвы в четвертом квартале следующего года планируют открыть пешеходный переход. Он появится на улице Медиков, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«К строительству перехода мы приступили осенью 2022 года. Сейчас общая готовность объекта составляет 60%. В настоящее время идет отделка лестничных сходов и тоннельной части, ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем», - уточнил он.

Заммэра отметил, что дорожники установили шпунтовое ограждение и конструкции из монолитного железобетона, а также поставили защитный экран из труб под путями МЦД-2. Кроме того, специалисты уже завершили гидроизоляционные работы.

По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, по проекту возведут подземный пешеходный переход, протяженность которого составит около ста метров. Там обустроят четыре лестничных сходов и три лифта.

Пешеходный переход позволит жителям комфортно переходить под автодорогой рядом с пересечением улицы Медиков с Каспийской улицей и под железнодорожными путями МЦД-2 по пути в парк «Борисовские пруды».

Ранее дорожники приступили в капитальному ремонту эстакады на Варшавском шоссе в Северном Бутове. Во время работ движение транспорта перекрывать полностью не будут.

Строительство Дороги Москва 2023
01 ноября 2023, 17:01
Бочкарев рассказал о строительстве электродепо «Южное» в Москве
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В Москве практически завершили возведение конструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное». Он стал главным объектом в составе пускового комплекса, подчеркнул заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Именно здесь поезда будут проходить ежедневный осмотр и техобслуживание перед выходом на линию. В здании площадью более 40 тысяч квадратных метров оборудуют 34 канавы для отстоя и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камеру мойки», - рассказал он.

Бочкарев добавил, что специалисты уложили уже более 30 тысяч кубометров бетона из 40 тысяч запланированных. Параллельно они ведут устройство мягкой кровли общей площадью более 40 тысяч квадратных метров и подготовку стен под окраску, укладку плитки и напольного покрытия. Кроме этого, на половину смонтировали внутренние инженерные сети, пожаротушения и вентиляции.

Также во время работ специалисты обустроят парковые пути, по которым поезда будут следовать на техобслуживание.

Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что строительство другого электродепо «Столбово» планируют завершить до конца 2024 года.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
01 ноября 2023, 16:55
Москвичей пригласили на фотовыставку «Так рождаются звезды балета»
Сайт мэра и правительства Москвы
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На Арбате под открытым небом открыли фотовыставку в честь 250-летия Московской государственной академии хореографии (МГАХ). Посетители смогут узнать об истории академии, ее знаменитых выпускниках и преподавателей до 30 ноября, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

История МГАХ берет свое начало с 1773 года, когда в Московском императорском воспитательном доме открыли «классы танцования». В наши дни академия стала одной из ведущих и старейших балетных школ в мире.

Московскую балетную школу окончили такие звезды, как Игорь Моисеев, Майя Плисецкая, Марис Лиепа, Николай Цискаридзе и множество других знаменитостей.

Фотовыставку поделили на две тематические зоны. Первая расскажет, как создавали московскую школу балета, о ее знаменитых педагогах и их воспитанниках.

Экспозиция второго раздела представит снимки современной жизни академии, которая работает, не нарушая многолетние традиции.

Ранее музей Тропинина пригласил москвичей на выставку «Абрамцево. Искусство или жизнь». Она посвящена творчеству художников Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка.

Выставки Москва 2023

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