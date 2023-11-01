Две новостройки по реновации появятся в московском районе Солнцево

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Работы пройдут по адресу: улица Матросова, владение 21-29. Здания не превысят 80 метров. Их архитектурную концепцию разработают позже. Прилегающую территорию благоустроят.

«Дома будут построены с учетом всех строительных нормативов и станут достойным дополнением развивающейся городской среды в этом районе», - отметила Княжевская.

Ранее первую новостройку по реновации начали заселять в московском районе Новогиреево. Более 450 жителям ветхих пятиэтажек разослали предложения с равнозначными квартирами.

Также заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал о 40 социальных объектах , которые построят в кварталах реновации в Москве до конца 2026 года.