Две новостройки по реновации появятся в московском районе Солнцево
В столичном районе Солнцево построят два жилых дома общей площадью около 83 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Работы пройдут по адресу: улица Матросова, владение 21-29. Здания не превысят 80 метров. Их архитектурную концепцию разработают позже. Прилегающую территорию благоустроят.
«Дома будут построены с учетом всех строительных нормативов и станут достойным дополнением развивающейся городской среды в этом районе», - отметила Княжевская.
Ранее первую новостройку по реновации начали заселять в московском районе Новогиреево. Более 450 жителям ветхих пятиэтажек разослали предложения с равнозначными квартирами.
Также заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал о 40 социальных объектах , которые построят в кварталах реновации в Москве до конца 2026 года.