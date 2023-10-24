Два участка на Цветном бульваре благоустроили в Москве

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«Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году работы по благоустройству двух участков Цветного бульвара - возле одноименной станции метро и цирка Никулина», - уточнил он.

На участке убрали воздушные провода и заменили их кабельной канализацией протяженностью почти семь километров. Также специалисты проложили дополнительные водосточные сети.

Вместо асфальта на тротуарах уложили крупноформатную гранитную плитку. Особое внимание уделили качественному освещению - на площади появились девятиметровые фонари и уличные торшеры в историческом стиле с энергоэффективными светильниками.

На участках Цветного бульвара обустроили газоны. Поздней осенью там высадят деревья и кустарники и разобьют цветники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства Южного речного вокзала.