Два путепровода открыли на Коммунарском шоссе в Москве

По его словам, новые съезды улучшат транспортное сообщение для более чем 115 тысяч жителей поселения Сосенского. При этом посетители ТЦ больше не будут делать крюк длиной почти в семь километров. Таким образом, выезд с территории в сторону Коммунарки займет меньше минуты, а маршрут заезда станет в три раза короче.

«В ближайшие годы планируем построить ещё ряд дорожных объектов, которые упростят подъезды к ТЦ и разгрузят МКАД и Калужское шоссе», - добавил мэр.

В 2024 году в Москве планируют построить около 100 километров дорог. Также в столице возведут 30 мостов, эстакад и тоннелей.