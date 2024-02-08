08 февраля 2024, 18:59

Два дома по программе реновации построят на севере Москвы

РИА «Новости»
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В рамках программы реновации в Москве построят два жилых дома на улице Авангардная. Их совокупная площадь составит 126,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Дома построят по адресу: улица Авангардная, земельные участки 6/1 и 6/2. Вокруг них озеленят территорию, построят детские площадки и зоны для отдыха, а также проложат удобные дороги.

«Новые дома станут дополнением городской среды, которая складывается в обновляемом Головинском районе», - отметила Княжевская.

Почти 430 зданий по реновации уже начали проектировать и строить в столице. Благодаря программе более 150 тысяч москвичей получили новые квартиры. Мэр города Сергей Собянин отметил, что в новостройки переедут жители тысячи ветхих домов.

Реновация в Москве Москва
08 февраля 2024, 18:43
«Венчурная академия» научит москвичей инвестировать в стартапы
Freepik
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Жители Москвы смогут пройти обучение по инвестированию в стартапы в «Венчурной академии». Подать заявку на участие можно до 17 февраля, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Московский инновационный кластер представил образовательную программу «Венчурная академия» для начинающих предпринимателей и инвесторов со всей страны. Занятия проведут как в онлайн формате, так и очно. Во время обучения слушатели смогут организовать совместные сделки.

Прошедших успешно отбор участников пригласят на три образовательных модуля: «Управление капиталом», «Венчурная аналитика» и «Венчурная сделка». По окончании каждого курса необходимо будет сдать тест на проверку полученных знаний. В завершении обучения участники выберут стартап для инвестирования.

Выпускники прошлых потоков вложили более 300 миллионов рублей в свыше чем 50 технологических российских проектов.

В Москве также начался прием заявок на двухмесячную обучающую программу «Прокачай свой бизнес вместе с наставником». Курс даст 100 бизнесменам возможность сотрудничать с экспертами из различных областей бизнеса.

Инвестиции Бизнес Москва
08 февраля 2024, 16:35
Монолит паркинга у станции метро «Рассказовка» в Москве возвели наполовину
Freepik
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Строители выполнили половину монолитных работ возводимого здания наземно-подземной парковки возле станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро в Москве. Об этом сообщил информационный центр столичного правительства.

«Перехватывающий паркинг площадью порядка 30 тысяч квадратных метров с четырьмя наземными и двумя подземными уровнями сможет вместить до 840 автомобилей», - уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что наземная часть здания замет 18,4 тысячи квадратных метров, а подземная - 11,6 тысячи. Основные конструкции сооружения еще в процессе стройки. Специалисты приступили к бетонным работам на уровне второго наземного этажа.

Заммэра добавил, что парковкой смогут пользоваться жители ближайших районов Новой Москвы и Подмосковья. Они будут парковать свои машины, чтобы пересесть на наземный транспорт или метро.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что в паркинг оснастят современным оборудованием, включая системы безопасности, пожаротушения, диспетчеризацию и автоматизированную парковочную систему. В паркинге появятся энергоэффективные приборы для освещения.

В ближайшем будущем у жителей поселения Сосенское в Москве также появится станция метро. Строительство «Бачуринской» станции Троицкой линии вышло на финишную прямую.

Строительство Машины Метро Андрей Бочкарев Москва
08 февраля 2024, 13:48
Москвича задержали в ТЦ за кофту с рунами
РИА «Новости»
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Жителя Москвы задержали за принт в виде рун на кофте. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, на днях 33-летний житель столицы в черной толстовке с рунами «Одал» зашел в ресторан быстрого питания в торговый центр на юге Москвы. Сотрудники полиции заметили подозрительный принт на одежде посетителя и начали разбираться. Они сочли эмблему за символ СС, связанный с Аненербе и охранными отрядами национал-социалистов.

Молодого человека задержали. Против него составили протокол о демонстрации экстремистской символики и увезли в суд. Там он признал себя виновным и рассказал, что последние пять лет поддерживает национализм и идеологию белого движения.

Суд отправил мужчину в изолятор на 10 суток. При этом кофту оставили владельцу.

Ранее жительница Петербурга обнаружила в купленных продуктах салфетку с необычной записью. Это было стихотворение, прославляющее Степана Бандеру.

Задержания Суд Москва
08 февраля 2024, 13:37
Реставрацию завершили в здании химлаборатории Императорского училища в Москве
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Реставрационные работы завершили в здании химической лаборатории Императорского Московского технического училища. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его возвели в конце XIX века по проекту архитектора Льва Кекушева.

«Специалисты отреставрировали декор фасадов, крыльца парадного входа с двумя лестницами, архитектурно-художественное оформление интерьеров, исторический деревянный тамбур и паркет», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, рабочие обновили кирпичную кладку несущих стен, своды Монье, кровлю, а в вестибюле главного входа восстановили напольное покрытие из метлахской плитки на площади свыше 115 квадратных метров. Позже в здании откроют многофункциональный библиотечный комплекс кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве отреставрируют водоемную башню XIX века. Она находится на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги.

Реставрация Москва

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