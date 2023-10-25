Духовно-культурный центр с храмом появился на северо-западе Москвы

Он уточнил, что центр состоит из нескольких зданий общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Они появились на территории бывшего аэродрома Тушино, где также начали строить новый жилой район.

В состав комплекса вошли двухэтажный храм для 785 прихожан, звонница, деревянная часовня и четырехэтажный культурно-выставочный центр вместимостью 190 человек. Его строительство осуществили под надзором инспекторов Мосгосстройнадзора.

«Для того чтобы гарантировать высокое качество строительства и безопасность готового комплекса зданий, инспекторы провели 15 выездных проверок», - отметил Войстратенко.

Для удобства маломобильных граждан в зданиях и на территории центра создали безбарьерную среду. Рядом с ним также обустроили проезды, тротуары. У комплекса появились кустарники, газоны и цветники.

Проект разработало российское архитектурное бюро SPEECH.

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