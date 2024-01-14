14 января 2024, 10:06

Дублер Боровского шоссе достроили в Москве

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В Москве закончили строить новый дублер Боровского шоссе. Двухполосная трасса длиной 1,6 километра соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, новая дорога снизит нагрузку на крупную магистраль. Также благодаря трассе транспортная доступность станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро станет лучше.

Глава города уточнил, что движение по дублеру запустят до конца 2024-го.

Трасса проходит от участка магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» и примыкает к дороге «город Московский - деревня Рассказовка».

Инвестор также построит улично-дорожную сеть в московском районе Лефортово. Новая дорога соединит жилой комплекс с шоссе Энтузиастов, что повысит доступность района для жителей и улучшит транспортную ситуацию.

Строительство Дороги Москва
14 января 2024, 09:20
Старый Новый год отпраздновали концертом в московском Музее Победы
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В московском Музее Победы прошел концерт в честь старого Нового года. Для зрителей подготовили патриотические песни и музыкальные номера, сообщили в пресс-службе учреждения.

В минувшую субботу москвичи и гости столицы, посетившие музей, смогли бесплатно посмотреть выступление одинцовского вокального коллектива «Мастерская голоса „Путеводная звезда“». На сцене прозвучали, в частности, такие песни, как «Вставало ясно солнышко», «Эхо любви» и «Девочка из фильма».

Музыканты из инструментальной школы Violini представили публике свои номера.

Посетителей музея бесплатно ознакомили с выставкой «Новый год. Тыл приближает Победу» и рассказали о подготовке к главному зимнему празднику в стране во времена Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит из картонных, ватных, стеклянных игрушек, изготовленных в середине XX века. Гостям показали подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий 1930-1940-х годов и праздничные формы для сладостей. На выставке представили новогодние открытки, письма и подарки ручной работы.

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве также будут отмечать Новый год по китайскому календарю. Праздник продлится с 3 до 25 февраля.

Музеи Концерты Новый год Москва
14 января 2024, 09:07
Москвичей пригласили на празднование китайского Нового года в «Аптекарский огород» МГУ
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В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве будут отмечать Новый год по китайскому календарю. Праздник продлится с 3 до 25 февраля, сообщили в пресс-службе площадки.

«Отмечаем впервые в 318-летней истории Сада», - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы предупредили, что из-за подготовки к фестивалю закроют Субтропическую оранжерею с 29 января до 2 февраля.

В Китае главным торжеством года считается праздник весны под названием Чуньцзе. Это традиционный китайский Новый год по лунному календарю. По легенде, в этот день пробуждается от зимней спячки и обновляется природа. Покровителем 2024 года по китайскому календарю стал зеленый деревянный дракон. Он символизирует роскошь и благополучие.

Старый Новый год отметят танцами и хороводами в московской усадьбе Деда Мороза. Гостей ждут 14 января на Изумрудной площади.

Китай Новый год Москва
14 января 2024, 09:06
Москвичам пообещали снег и до -13 градусов в воскресенье
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Неделя в Москве завершится небольшим ослаблением морозов. В старый новый год ожидается до -13 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Москва большую часть дня проведет под влиянием уходящего антициклона, и только ближе к вечеру отметится приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в таких условиях в столице будет облачно, во второй половине дня пройдут небольшие осадки в виде снега. В дневное время суток столбики термометров покажут отметки -11…-13 градусов. Ночью похолодает до -14…-12 градусов и пойдет снег.

Ветер подует с юго-востока со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

«Желтый» уровень погодной опасности также продлили в Москве. В прогностической карте указано, что метеопредупреждение будет актуально до 13:00 воскресенья из-за образовавшейся на дорогах и тротуарах гололедицы.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
14 января 2024, 00:39
Около 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за морозов
Pixabay
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В аэропортах Москвы из-за морозов задержали или отменили около 40 рейсов. Такие данные предоставил сервис «Яндекс.Расписание».

В Шереметьево вовремя вылететь не смогли 19 самолетов, во Внуково задержали шесть рейсов, один отменили. Расписание из Домодедово свидетельствует о шести задержанных рейсах.

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном похолодании в ночь на воскресенье. В столице ожидается до -26 градусов, в области местами столбики термометра опустятся до -30 градусов. Из-за морозов в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Сугробы в Москве на фоне снегопада 11 января выросли до 40 сантиметров. По подсчетам синоптиков, эти показатели превысили норму на пять сантиметров и характерны для третьей декады января.

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