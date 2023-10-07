Дождевики разместили на электровелосипедах 2.0 в Москве
В столице решили скрасить ненастные выходные пользователям СИМ. Для этого «Велобайк» разместил дождевики на электровелосипедах модели 2.0, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«В рамках эксперимента для пользователей доступны 1000 дождевиков на рулях велосипедов новой модели 2.0», - уточнил он.
По словам Ликсутова, дождевики упаковали в компактные оранжевые чехлы. После поездки пользователи смогут забрать их с собой. Кроме того, в непогоду запустили специальный тариф «Подарок в дождь». В частности, цена доступа составила пять рублей, она будет актуальна сутки с момента оплаты, час бесплатно, а затем будет действовать поминутная тарификация.
Глава дептранса добавил, что городской велопрокат будут и дальше делать еще комфортнее.
Ранее москвичам пообещали обильные дожди и мокрый снег. В столице днем 7 октября похолодает до 9 градусов.