Дождевики разместили на электровелосипедах 2.0 в Москве

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«В рамках эксперимента для пользователей доступны 1000 дождевиков на рулях велосипедов новой модели 2.0», - уточнил он.

По словам Ликсутова, дождевики упаковали в компактные оранжевые чехлы. После поездки пользователи смогут забрать их с собой. Кроме того, в непогоду запустили специальный тариф «Подарок в дождь». В частности, цена доступа составила пять рублей, она будет актуальна сутки с момента оплаты, час бесплатно, а затем будет действовать поминутная тарификация.

Глава дептранса добавил, что городской велопрокат будут и дальше делать еще комфортнее.

Ранее москвичам пообещали обильные дожди и мокрый снег. В столице днем 7 октября похолодает до 9 градусов.