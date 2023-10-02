Дорожное покрытие на проспекте Вернадского обновили в Москве

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Общая площадь отремонтированного асфальта составила около 300 тысяч квадратных метров на всем протяжении проспекта. Работы в основном проводились ночью.

Основной причиной ремонта была колейность, вызванная повышенной интенсивностью движения и резкими перепадами температуры воздуха осенью и зимой. Это создавало неудобства для водителей и могло негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

«Истек гарантийный срок службы полотна - последний раз асфальт на проспекте Вернадского меняли в 2016 году», - отметил Бирюков.

В ведомстве уточнили, что в этом году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта.

Ранее стало известно о том, что подмосковные дорожники обезопасили движение на Пятницком шоссе.