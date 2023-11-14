Дорогу в квартале реновации построят в районе Измайлово
В московском районе Измайлово, в квартале реновации, обустроят два участка дороги для повышения транспортной доступности новых жильцов. Они появятся вблизи дома 5/1, корпуса 1 в Измайловском проезде, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Возводя новые кварталы по программе реновации жилья, мы уделяем большое внимание сопутствующей инфраструктуре», - подчеркнул он.
На территории появятся дорога внутри района с кольцевым движением и проезжая часть для перемещения в новом квартале. Также специалисты обустроят тротуары, выделят отдельные полосы для велосипедистов, установят светофор и остановку.
В завершение они нанесут дорожную разметку и поставят знаки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги строительства дорог в столице за год. Он заявил о том, что план закрыли досрочно.