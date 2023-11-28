28 ноября 2023, 10:40

Дополнительные силы привлекли к уборке снега в Москве

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В Москве дополнительные бригады комплекса городского хозяйства вышли на улицы для уборки снега. Работы проводят в круглосуточном режиме, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Городские службы продолжают очищать столичные улицы от снега. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы в уборке снега задействовали 10-12 тысяч работников «Мосводоканала» и «Мосгаза».

Особое внимание коммунальщики уделяют пешеходным зонам, тротуарам и подходам к остановкам общественного транспорта. Они также чистят водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи и кровли многоквартирных домов.

Сегодня в столице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. Дороги и тротуары покроются коркой льда.

В Москве в дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов.

Снегопад Москва 2023
28 ноября 2023, 10:12
Фестиваль «Кухни народов России» прошел в центрах московского долголетия
Сайт мэра и правительства Москвы
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В центрах московского долголетия завершился фестиваль «Кухни народов России». Пенсионеров познакомили с национальными блюдами, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Пожилые москвичи попробовали удмуртские перепечами, дагестанский ботишал, чувашский хуплу, татарский плов и адыгейский халюжи.

Гастрофестиваль провели в несколько этапов. С помощью жеребьевки определили деликатесы, которые предстояло приготовить участникам районного и окружного туров. Для финалистов поставили задачу приготовить традиционное новогоднее блюдо - салат «сельдь под шубой».

Участники Международного альянса профессиональных кулинаров выступили в роли жюри и оценили результаты. В итоге победу одержала Ирина Зубарь из центра московского долголетия «Восточный». На втором месте оказалась Людмила Гриппич из центра «Тушино». Замкнула тройку лидеров Галина Иванова из центра «Текстильщики».

Руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова рассказала, что среди участников пользуется большой популярностью кулинарное направление. Центры организовали 120 клубов, где пожилые жители столицы готовят различные блюда, делятся рецептами с друзьями и общаются.

Кроме того, в Москве начали работу еще 10 новых центров московского долголетия. Там пенсионеры будут проводить досуг и заниматься здоровьем.

Фестивали Активное долголетие Москва 2023
28 ноября 2023, 10:07
Нежилое помещение выставили на торги на северо-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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На улице Маршала Василевского выставили на торги коммерческое помещение с отдельным входом и лестницами, ведущими на антресоль. Онлайн-аукцион пройдет 18 декабря, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Площадь объекта - 128 квадратных метров. Его стоимость определится в ходе открытого онлайн-аукциона, который пройдет 18 декабря», - рассказал он.

В здании есть основное помещение с большими окнами и залом площадью примерно в 60 квадратных метров, а также антресоль в 56 квадратных метров. Объект имеет удобное месторасположение: в пешей доступности от станции метро «Щукинская».

Заявку на аукцион можно подать до 7 декабря. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Кроме этого, еще одно коммерческое помещение выставили на торги в Очаково-Матвеевском. Аукцион состоится 13 декабря.

Аукционы Москва 2023
28 ноября 2023, 08:57
Четыре миллиона «квадратов» жилья ввели в Москве с начала реновации
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала реализации программы реновации в Москве достроили четыре миллиона квадратных метров жилья. Всего возвели 280 новостроек во всех административных округах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Площадь введенного жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей», - уточнил он.

Глава города отметил, что в новые квартиры переехали более 117 тысяч москвичей. Свыше 26 тысяч человек занялись оформлением документов или переездом по реновации.

Собянин добавил, что только в этом году удалось достроить более 50 домов. Уже начали переселять 36,54 тысячи участников реновации. Специалисты сейчас проектируют и возводят еще 438 новостроек.

В Хорошево-Мневниках также под заселение по реновации передали пять новостроек , еще пять - в процессе строительства и одна - в проекте. С начала реализации программы на северо-западе Москвы ключи от квартир получили более 2,3 тысячи жителей.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
28 ноября 2023, 08:35
Москвичам пообещали снег и гололедицу во вторник
Сайт мэра и правительства Москвы
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Мощные снегопады в Москве сменятся кратковременными осадками 28 ноября. Синоптики спрогнозировали потепление до -5 градусов и гололедицу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица будет ощущать влияние тыловой части циклона, ушедшего на северо-запад европейской части страны», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. Дороги и тротуары покроются коркой льда.

В Москве в дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -2 до -7 градусов. В ночные часы столбики термометра покажут отметки до -14 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Леус добавил, что в среду во второй половине дня опять ожидается небольшой снег и до -4 градусов.

Жителей Москвы также предупредили о резких перепадах температуры на неделе. Синоптик Шувалов не исключил морозы до -18 градусов и очередной температурный рекорд сезона.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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