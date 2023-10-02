Дом в неоклассическом стиле капитально отремонтируют на востоке Москвы

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«Дом обладает очень эффектным портретом. В 2023 году проводим восстановление его фасада. Для того, чтобы сохранить с максимальной точностью его историческую красоту, разработали уникальный проект проведения работ», - подчеркнул он.

Во время работ специалисты расчистили внешние стены от старой краски и накопившихся загрязнений. Также в местах замокания и образования грибка нанесли специальный антибактериальный состав. Кроме этого, рабочие обновили архитектурные элементы и лепной декор здания.

Специалистам осталось привести в порядок балконы и выполнить устройство новой отмостки. Все работы завершат в октябре.

Ранее москвичи назвали лучшие отреставрированные объекты. Больше всего голосов набрал дом Петра Сысоева (дом с кариатидами).