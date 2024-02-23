23 февраля 2024, 18:32

Дом с подземным паркингом появится на северо-востоке Москвы по программе реновации

Телеканал «360»
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В Северо-Восточном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. В нем будет 196 квартир, в том числе три — для инвалидов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Общая площадь новостройки с подземным паркингом составит 19,7 тысячи квадратных метров. На первом этаже проектом предусмотрены просторные вестибюли со сквозным проходом, колясочными, местами для консьержей и лифтовыми холлами», - уточнил глава комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.

Он пояснил, что нежилую часть двухсекционного здания займут коммерческие объекты. Квартиры в новостройке будут сдавать с готовой отделкой. Дом адаптируют под нужды людей с ОВЗ.

Лицевые части здания оформят навесными трехслойными стеновыми панелями, облицованными фиброцементными плитами. На них появятся декоративные корзины для кондиционеров. Входы украсят витражным стеклом.

Около новостройки создадут проезды, тротуары и открытые автостоянки. Двор оснастят детскими и спортивными площадками, а также зонами для отдыха. Территорию у здания благоустроят и озеленят кустарниками, деревьями и цветниками.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы началось строительство и проектирование 11 новостроек по программе реновации. Шесть домов в ЦАО уже сдали под заселение.

В Северо-Восточном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. В нем будет 196 квартир, в том числе три - для инвалидов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Строительство Реновация в Москве Москва
23 февраля 2024, 19:25
Музеи Москвы представили детские рисунки и письма времен ВОВ
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Ко Дню защитника Отечества московские музеи подготовили экспозиции с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Среди экспонатов — личные и официальные письма, рисунки детей и фотокарточки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Ко Дню защитника Отечества московские музеи подготовили экспозиции с экспонатами времен Великой Отечественной войны. Среди экспонатов - личные и официальные письма, рисунки детей и фотокарточки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетители первого зала Госмузея обороны Москвы могут ознакомиться с предметами, которые не связаны напрямую с войной. Речь идет о шкатулке для рукоделия, салфетке, вышитой вручную, и выпускном платье. Хозяйкой всех этих вещей была Наталья Ковшова - девушка, героически погибшая в бою под Нижним Новгородом.

В том же зале представлены рисунки Вали Красновского. Его семье пришлось жить в разлуке из-за войны. Отец ушел в ополчение Москвы, а мать эвакуировалась в Марийскую АССР. Несмотря на то, что глава семейства находился у самой линии фронта, иногда он мог писать родным.

Валя, желая в подробностях рассказать о их с матерью жизни, создал небольшую серию рисунков об эвакуационном быте.

В Москве также в честь Дня защитника Отечества представят праздничную программу. Жители столицы и туристы смогут бесплатно посетить мероприятия в музеях, парках и на ВДНХ.

Музеи 23 февраля Великая Отечественная война Москва
23 февраля 2024, 16:47
Более десятка «реновационных» домов начали строить и проектировать в центре Москвы
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В Центральном округе Москвы для участников программы реновации начали строить и проектировать 11 домов. Шесть новостроек в ЦАО уже передали новоселам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Новые дома расположены в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах. К переезду приступили жители 35 старых домов», - уточнил он.

Глава города отметил, что вместе со стройкой активно развивают социнфраструктуру. В частности, в Пресненском районе начали возводить учебный корпус для 400 школьников, в Красносельском появится детский сад на 125 воспитанников.

В Тверском районе в детской музыкальной школе имени Кабалевского проведут реконструкцию.

Собянин добавил, что в центре столицы продолжают программу по комплексному обустройству. В этом году закончат работы в новом выставочном комплексе Третьяковки, в производственном корпусе мастерских Большого театра и в многофункциональном комплексе «Гранд Титул» в «Москве-Сити».

По словам мэра, под программу реновации нашли еще 12 площадок в шести округах столицы. Благодаря новостройкам жители 36 ветхих домов получат новые квартиры.

Строительство Сергей Собянин Реновация в Москве Москва
23 февраля 2024, 15:52
Три офисных комплекса на 11 тысяч рабочих мест появятся в СЗАО и ЮАО Москвы
Freepik
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В Москве согласовали проекты на возведение трех офисных комплексов по программе создания мест приложения труда. Объекты построят за счет инвесторов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что многофункциональные деловые здания появятся в районе Хорошево-Мневники в пешей доступности от станции МЦК «Зорге».

В Нагатинском Затоне рядом с Южным речным вокзалом построят офисный центр.

В общей сложности в трех комплексах смогут трудоустроиться около 11 тысяч человек.

Глава города отметил, что программа позволяет комплексно застраивать новые районы и находить местным жителям работу возле дома.

Заявки от застройщиков на получение специального статуса принимают на Инвестиционном портале Москвы.

В деловом центре «Москва-Сити» также планируют построить два офисных корпуса в 2025 году. Благодаря этому получится создать больше 14 тысяч рабочих мест.

Строительство Рабочие места Сергей Собянин Москва
23 февраля 2024, 14:15
Волшебство, а не сатанизм? Вечеринка «Посвяд» в Москве возмутила верующих
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Общественники планируют попросить прокуратуру проверить организаторов московской вечеринки «Посвяд». Активисты считают, что участники мероприятия оскорбили чувства верующих, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, на днях в баре «Слезы» провели мистическую вечеринку. Фотографии с нее кто-то опубликовал в интернете, тем самым оскорбив некоторых людей.

Представители правозащитного центра «Царьград» намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить организаторов «Посвяда» на нарушение закона об оскорблении чувств верующих.

В свою очередь организаторы вечера объяснили, что не хотели никого обидеть, а просто решили популизировать старославянскую культуру, сказки и игры.

«Преобладающий на нашем мероприятии жанр витч-хаус не первый год существует в России. Колдовская тематика, ведьмы, шабаш - все это связано с волшебством, а не сатанизмом», - процитировала Baza event-менеджеров.

На днях в Белогорске Амурской области конкурс на раздевание закончился закрытием ночного клуба. При этом в городе других развлекательных заведений больше нет.

Скандалы Москва

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