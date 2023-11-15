Дом с подземным паркингом по реновации появится на юго-западе Москвы

Каток на ВДНХ откроют в конце ноября

Каток на ВДНХ откроет юбилейный сезон 24 ноября. Посетителей ждут концерты, занятия по фигурному катанию, конкурсы и флешмобы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В предстоящем сезоне катку на ВДНХ исполняется 10 лет. Он сможет одновременно принять почти две тысячи человек. Площадь ледового покрытия составит около девяти тысяч квадратных метров», - уточнила она.

Сергунина отметила, что во время катания перед москвичами и туристами откроются виды на исторические павильоны «Космос» и «Транспорт СССР», Главную аллею и новый павильон «Атом».

Темой сезона стал «Полет во времени» с отсылкой к грезам о космосе и стремлению к высоким достижениям. На открытии в 18:00 состоится шоу о человеке, мечтающим стать космонавтом. Несколько площадок представят мероприятия 25 ноября с 16:00 до 20:00. В частности, на Северной петле кольцевой дороги посетители увидят театральное событие и светозвуковую инсталляцию «Северное сияние - полет во времени». Рядом с аттракционом «Школа спасателей» покажут музыкальное представление «Время легенд».

Всю зиму на катке гостей будут ждать выступления артистов, утренние зарядки, конкурсы, костюмированные вечеринки, тематические программы и дни регионов на международной выставке-форуме «Россия».

По программе лояльности «Друзья ВДНХ» горожане смогут сэкономить на посещении музейно-выставочных, развлекательных и спортивных мероприятий на территории выставки. Скидки варьируются от пяти до 20%.