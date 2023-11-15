15 ноября 2023, 10:50

Дом с подземным паркингом по реновации появится на юго-западе Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Юго-Западном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. Проектную документацию для объекта уже одобрили, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

«Для переезда жителей подготовят 49 однокомнатных, 91 двухкомнатную и 44 трехкомнатные квартиры. Часть из них приспособят для проживания маломобильных граждан», - уточнила она.

Яковлева отметила, что помещения сдадут с выполненной отделкой, установленными светильниками, кухонными раковинами, плитами и сантехникой.

Новостройка по реновации на 184 квартиры с подземной парковкой появится в Зюзине на Черноморском бульваре. Первые этажи займут тамбуры, вестибюли, колясочные, кладовки и помещения для консьержа. Нежилую часть отдадут под магазины, аптеки и другую инфраструктуру. Около дома проведут работы по благоустройству территории. Там появятся места для отдыха, детская и спортивная площадки. Во дворе высадят деревья и кустарники.

Почти 11,5 тысячи человек получили квартиры по реновации на северо-востоке Москвы. Владельцами нового жилья стали 4,5 тысячи семей, которые ранее проживали в 64 старых домах.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
15 ноября 2023, 10:40
Москва выставила на торги коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва выставила на торги коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике города Иван Щербаков.

«Торги пройдут в онлайн-формате 13 декабря», - рассказал Иван Щербаков.

Здание расположено по адресу Веерная улица, дом 1, корпус 7, а площадь помещения - 307 квадратных метров. У него есть отдельный вход.

Рядом находится станция Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра.

Стоимость помещения определят по итогам аукциона. Заявки на участие будут принимать до 4 декабря. Для подачи заявки необходима регистрация на сервисе «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Также помещение под свободный вид деятельности выставили на торги в Подольске. Лот расположен в 28 километрах от МКАД в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября.

Недвижимость Москва 2023
15 ноября 2023, 10:36
Каток на ВДНХ откроют в конце ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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Каток на ВДНХ откроет юбилейный сезон 24 ноября. Посетителей ждут концерты, занятия по фигурному катанию, конкурсы и флешмобы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В предстоящем сезоне катку на ВДНХ исполняется 10 лет. Он сможет одновременно принять почти две тысячи человек. Площадь ледового покрытия составит около девяти тысяч квадратных метров», - уточнила она.

Сергунина отметила, что во время катания перед москвичами и туристами откроются виды на исторические павильоны «Космос» и «Транспорт СССР», Главную аллею и новый павильон «Атом».

Темой сезона стал «Полет во времени» с отсылкой к грезам о космосе и стремлению к высоким достижениям. На открытии в 18:00 состоится шоу о человеке, мечтающим стать космонавтом. Несколько площадок представят мероприятия 25 ноября с 16:00 до 20:00. В частности, на Северной петле кольцевой дороги посетители увидят театральное событие и светозвуковую инсталляцию «Северное сияние - полет во времени». Рядом с аттракционом «Школа спасателей» покажут музыкальное представление «Время легенд».

Всю зиму на катке гостей будут ждать выступления артистов, утренние зарядки, конкурсы, костюмированные вечеринки, тематические программы и дни регионов на международной выставке-форуме «Россия».

По программе лояльности «Друзья ВДНХ» горожане смогут сэкономить на посещении музейно-выставочных, развлекательных и спортивных мероприятий на территории выставки. Скидки варьируются от пяти до 20%.

Москва 2023 ВДНХ
15 ноября 2023, 10:09
Собянин подвел итоги строительства соцобъектов в 2023 году
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала этого года в Москве построили и открыли более 90 социальных объектов, 62 из которых — за счет внебюджетных средств. Так в столице появилось 39 детских садов и 20 школ, а также 16 спортивных учреждений, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

С начала этого года в Москве построили и открыли более 90 социальных объектов, 62 из которых - за счет внебюджетных средств. Так в столице появилось 39 детских садов и 20 школ, а также 16 спортивных учреждений, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Построили 39 детских садов и 20 школ. Половину - в ТиНАО. Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда», - добавил он.

Например, в городе открыли многофункциональный кластер «Ломоносов», павильон «Атом» на ВДНХ, досуговый центр в районе Теплый Стан.

Собянин добавил, что в Москве за это время построили 16 объектов здравоохранения, в том числе два корпуса Научного центра неврологии, флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова, девять детских и взрослых поликлиник и такое же количество спортивных учреждений.

Также 40 соцобъектов появятся на территориях кварталов, формируемых в рамках программы реновации в Москве, до конца 2026 года.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023
15 ноября 2023, 10:02
Почти 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за прошлые сутки
Сайт мэра и правительства Москвы
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За минувшие 24 часа Москву залило дождем. Об обильных осадках и о погоде в среду сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за прошлые сутки выпало от пяти миллиметров осадков на ВДНХ до 10 миллиметров в Тушине, что составило примерно 20% от месячной нормы.

Тишковец отметил, что ночью в Москве минимальная температура была 1,6 градуса. В Подмосковье, в Луховицах, зафиксировали заморозки до -1,7 градуса.

Синоптик добавил, что 15 ноября будет облачная с прояснениями погода, местами осадки, атмосферное давление подрастет до 740 миллиметров ртутного столба. В столице днем воздух прогреется всего до 2… 4 градусов. В Московской области температура будет варьироваться от 0 до 5 градусов.

Жителей Москвы предупредили о резком скачке атмосферного давления к концу недели. К выходным оно подрастет до 755 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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