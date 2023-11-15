Дом с подземным паркингом по реновации появится на юго-западе Москвы
В Юго-Западном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. Проектную документацию для объекта уже одобрили, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.
«Для переезда жителей подготовят 49 однокомнатных, 91 двухкомнатную и 44 трехкомнатные квартиры. Часть из них приспособят для проживания маломобильных граждан», - уточнила она.
Яковлева отметила, что помещения сдадут с выполненной отделкой, установленными светильниками, кухонными раковинами, плитами и сантехникой.
Новостройка по реновации на 184 квартиры с подземной парковкой появится в Зюзине на Черноморском бульваре. Первые этажи займут тамбуры, вестибюли, колясочные, кладовки и помещения для консьержа. Нежилую часть отдадут под магазины, аптеки и другую инфраструктуру. Около дома проведут работы по благоустройству территории. Там появятся места для отдыха, детская и спортивная площадки. Во дворе высадят деревья и кустарники.
Почти 11,5 тысячи человек получили квартиры по реновации на северо-востоке Москвы. Владельцами нового жилья стали 4,5 тысячи семей, которые ранее проживали в 64 старых домах.