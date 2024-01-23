Дом работников фабрики «Большевик» отремонтировали в Москве

Квартиры в семиэтажном доме на Ленинградском проспекте предназначались для сотрудников находившейся по соседству фабрики «Большевик». Здание построили в стиле советского неоклассицизма. Специалисты привели в порядок фасад и заменили внутренние инженерные системы.

«Работы по обновлению дома начались с расчистки наружных стен от накопившихся загрязнений и отбивки отслаивающихся частей штукатурного слоя», - рассказали в ФКР.

В фонде добавили, что архитектурные элементы и лепнину восстановили по индивидуальному проекту. Места намокания обработали антигрибковым составом и обновили штукатурный слой стен. Кроме того, рабочие отремонтировали балконы, цоколь, навесили новые водосточные трубы, нанесли свежую краску и заменили стояки центрального отопления и холодного водоснабжения.

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