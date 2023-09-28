Дом по реновации ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы

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«Жители старых пятиэтажек смогут переселиться в комфортабельную новостройку с подземным паркингом на 47 машин, не покидая своего района. Дом полностью отвечает современным строительным стандартам», - подчеркнул он.

Объект расположен по адресу: улица Керченская, дом № 2. Его площадь составляет 14,3 тысячи квадратных метров.

Первые этажи здания отдали под коммерческие нужды. Территорию вокруг благоустроили и установили на ней игровые комплексы и спортивные тренажеры.

Ранее жителям столицы сообщили, что новостройку по реновации на пять секций возведут в районе Люблино. Дом рассчитан на 355 квартир, из них 121 однокомнатная, 192 двухкомнатные и 42 трехкомнатные.

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