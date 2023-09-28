Дом по реновации ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы
На юго-западе столицы, в районе Зюзино, дом на 147 квартир ввели в эксплуатацию по программе реновации. Соответствующее разрешение выдали в Мосгосстройнадзоре. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.
«Жители старых пятиэтажек смогут переселиться в комфортабельную новостройку с подземным паркингом на 47 машин, не покидая своего района. Дом полностью отвечает современным строительным стандартам», - подчеркнул он.
Объект расположен по адресу: улица Керченская, дом № 2. Его площадь составляет 14,3 тысячи квадратных метров.
Первые этажи здания отдали под коммерческие нужды. Территорию вокруг благоустроили и установили на ней игровые комплексы и спортивные тренажеры.
Ранее жителям столицы сообщили, что новостройку по реновации на пять секций возведут в районе Люблино. Дом рассчитан на 355 квартир, из них 121 однокомнатная, 192 двухкомнатные и 42 трехкомнатные.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.