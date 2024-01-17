Дом по реновации построят в Хорошево-Мневниках в Москве

«Дом на участке площадью 1,6 гектара построят по индивидуальному проекту с учетом современных требований к комфорту и качеству жилья», - отметила она.

Жилое здание возведут на проспекте Маршала Жукова, земельный участок 6. Председатель Москомархитектуры подчеркнула, что придворовую территорию здания благоустроят, а также оборудуют игровые площадки и места для отдыха постояльцев дома.

За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» и национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства в мегаполисе увеличился в два раза - с трех миллионов квадратных метров до пяти–семи миллионов в год.

Ранее дом по реновации достроили в районе Кузьминки в Москве.