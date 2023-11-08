Дом по реновации построят в Академическом районе Москвы

Новостройка будет состоять из пяти секций. В ней построят 544 квартиры, в том числе 186 однокомнатных, 265 двухкомнатных и 93 трехкомнатных. Некоторые квартиры адаптируют для проживания маломобильных граждан. В жилых помещениях монтируют осветительные приборы, двери, кухонную мойку и плиту, новую сантехнику.

На первом и втором этажах здания появятся магазины, салоны, аптеки и другие предприятия сферы услуг. Придомовую территорию благоустроят. В здании появится подземная парковка.

Ранее стало известно, что новостройку на 322 квартиры на юго-востоке Москвы введут в эксплуатацию в 2024 году. Здание начали строить в шаговой доступности от станции метро «Люблино» на Совхозной улице.