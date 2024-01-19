Дом по реновации построят на северо-западе Москвы

Здания появятся по адресу: улица Свободы, владение 69. В них оборудуют 46 однокомнатных, 345 двухкомнатных и 69 трехкомнатных квартир, часть из которых адаптируют для маломобильных горожан.

«По стандарту отделки квартир по программе реновации в жилых помещениях установят межкомнатные двери, осветительные приборы, мойки и плиты на кухнях, а также сантехнику в санузлах», - рассказал Щербаков.

Кроме того, рядом с домами создадут проезды и тротуары, пешеходные зоны, площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха, а территорию вокруг озеленят.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в 2023 году для строительства домов по реновации на северо-западе Москвы предоставили семь участков площадью 6,95 гектара в четырех районах округа - Хорошево-Мневниках, Щукине, Северном и Южном Тушине.

Сейчас в столице приступили к строительству или начали проектировать около восьми миллионов квадратных метров жилья. Благодаря этому в будущем примерно 300 тысяч москвичей передут в новые квартиры.