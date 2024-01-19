19 января 2024, 14:35

Дом по реновации построят на северо-западе Москвы

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В районе Северное Тушино в Москве возведут два жилых корпуса по программе реновации на 460 квартир. Об утверждении соответствующей проектной документации сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Здания появятся по адресу: улица Свободы, владение 69. В них оборудуют 46 однокомнатных, 345 двухкомнатных и 69 трехкомнатных квартир, часть из которых адаптируют для маломобильных горожан.

«По стандарту отделки квартир по программе реновации в жилых помещениях установят межкомнатные двери, осветительные приборы, мойки и плиты на кухнях, а также сантехнику в санузлах», - рассказал Щербаков.

Кроме того, рядом с домами создадут проезды и тротуары, пешеходные зоны, площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха, а территорию вокруг озеленят.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в 2023 году для строительства домов по реновации на северо-западе Москвы предоставили семь участков площадью 6,95 гектара в четырех районах округа - Хорошево-Мневниках, Щукине, Северном и Южном Тушине.

Сейчас в столице приступили к строительству или начали проектировать около восьми миллионов квадратных метров жилья. Благодаря этому в будущем примерно 300 тысяч москвичей передут в новые квартиры.

Строительство Реновация в Москве Москва
19 января 2024, 14:11
Москвичам рассказали об объемах строительства жилья по реновации
Freepik
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Проектирование и строительство домов активно ведется во всех округах Москвы. Их общий объем составляет около восьми миллионов квадратных метров, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«С начала программы в столице построено 304 дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров, ведется строительство 219 объектов площадью более 4,1 миллиона квадратных метров», - уточнил он.

Кроме того, еще 199 новых зданий площадью свыше 3,9 миллиона квадратных метра находятся в проектировании. Таким образом, в будущем около 300 тысяч москвичей получат современные квартиры в новостройках.

Ранее в 35 районах Москвы сократили сроки переселения по программе реновации для жителей почти 100 домов.

Строительство Реновация в Москве Андрей Бочкарев Москва
19 января 2024, 13:40
Лабиринт-осьминог и танцующие фонтаны. Москвичам рассказали о проекте парка в бывшей промзоне «Южный порт»
Freepik
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На территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве появится парк площадью в два гектара, в котором появятся необычные тематические зоны. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Оригинальный парк станет частью проекта жилого комплекса площадью 378 тысяч квадратных метров, который возводят на территории реорганизуемой промзоны „Южный порт“, - уточнил он.

По словам заммэра, там вдоль созданной реки построят детскую площадку с танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами. Также рядом появятся парковые зоны с цветниками, лабиринтом в виде осьминога, пространствами для отдыха, площадками для воркаута и работы на свежем воздухе.

Благоустройство станет частью проекта ЖК «Level Южнопортовая» на юго-востоке Москвы по адресу: ул. Южнопортовая, вл. 28-28А. Девелопер Level Group построит на площади в 10,6 гектара 14 корпусов.

Ранее москвичам рассказали, что на месте бывшей промзоны «Южный порт» появится свыше 25 гектаров зеленых территорий.

Благоустройство Андрей Бочкарев Парки Москва
19 января 2024, 11:35
Более 150 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве
РИА «Новости»
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К круглосуточной уборке снега в Москве привлекли свыше 150 тысяч человек и более 14 тысяч единиц техники. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.


«Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов», - уточнил он.

По словам заммэра, за прошедшие сутки в Москве выпало около 16 сантиметров снега. Так, наибольшее количество осадков зафиксировали на юге и юго-востоке столицы.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что коммунальщики непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Во время уборки особое внимание они уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы. Кроме того, в течение дня в Москве проведут очистку от снега и наледи крыш жилых домов.

Ранее синоптик Алина Котилевская пообещала жителям столицы облачную погоду без существенных осадков. Температура воздуха опустится до -5 градусов.

Дороги Погода Погода в Москве Петр Бирюков Москва
19 января 2024, 09:07
Ефимов: логистический комплекс построят в Михайлово-Ярцевском по программе стимулирования создания рабочих мест
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Новый логистический комплекс возведут в ТиНАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания „Гранель“ возведет в поселении Михайлово-Ярцевском вблизи деревни Терехово комплекс по оказанию логистических услуг. Площадь объекта составит около 105 тысяч квадратных метров. Благодаря проекту в ТиНАО появится 5,9 тысячи рабочих мест. Инвестор планирует завершить работы по объекту в 2027 году», - рассказал замглавы столицы.

В общей сложности по программе стимулирования рабочих мест уже заключили более 70 соглашений с инвесторами, добавил Ефимов. По ним в городе создадут около 120 тысяч рабочих мест, отметил заместитель мэра Москвы.

Программа МПТ реализуется четыре года. За это время удалось охватить почти все районы столицы.

«По соглашениям инвесторы построят в Москве свыше трех миллионов квадратных метров нежилой недвижимости. Совокупно на развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено около одного триллиона рублей», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Цель городской программы стимулирования создания мест приложения труда - обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка, на котором строится жилье. Для этого застройщик должен дополнительно вложиться в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально по программе можно было возводить только промышленные объекты и офисы, но затем список заметно расширили. На сегодняшний день инвесторы могут получить льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры. Также в перечень входят объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг, гостиницы, предприятия общепита, торгово-развлекательные центры и другие многофункциональные проекты.

Изменения, внесенные в программу стимулирования создания МПТ, позволяют увеличивать объем преференций. Инвестор, взявший на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки, получит повышенную льготу. Если снизить время создания мест приложения труда на 6–12 месяцев, она повысится на 5%, свыше одного года - на 10%.

Стать участниками программы могут не только девелоперы, планирующие реализацию проекта, но и компании, которые уже строят жилье в Москве. Земельные участки под жилые дома и под создание МПТ могут находиться в разных районах. Заявку на участие в программе можно подать онлайн на Инвестиционном портале Москвы.

Строительство Недвижимость Москва

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