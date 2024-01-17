Дом по реновации построили на юго-востоке Москвы

Во второй половине 2023 года — с августа по декабрь — столичная компания «ВсВ» выпустила более трех миллионов анкерных креплений. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель lепартамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он обратил внимание, что создание и развитие в городе предприятий, которые выпускают стройматериалы, дает преимущества в укреплении технологического суверенитета. Речь в том числе идет о снижении зависимости от импорта, создании новых рабочих мест и привлечении инвестиций. Растет и экспортный потенциал региона.

«В августе прошлого года столичная компания „ВсВ“ наладила серийное производство анкерных креплений и за пять месяцев 2023-го выпустила более трех миллионов изделий», - подчеркнул Овчинский.

В ассортименте предприятия - 10 видов креплений с широким спектром применения. В строительстве они необходимы для надежной фиксации конструкций.

В 2024 году предприятие запланировало закупку дополнительного оборудования и выход на полную производственную мощность, чтобы выпустить минимум 150 миллионов изделий.

Генеральный директор «ВсВ» Владислав Козлов пояснил, что компания успешно внедрила передовые технологии изготовления высококачественных анкеров благодаря не только опыту, но и развитым компетенциям.

«Изделия производят из российского сырья, что делает их доступнее для потребителей. При этом они не уступают зарубежным аналогам по качественным характеристикам», - сказал он.

В Москве, которую по праву относят к городам с развитым производством, работают свыше 4000 промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают от 40 до 50 предприятий среднего и крупного формата, а также порядка 100 малых. Они производят разнообразные товары - одежду, обувь, косметику, мебель, медоборудование и лекарства, сложную технику и другие изделия.

Для всех видов бизнеса в Москве создали комфортные условия развития, обеспечив московских предпринимателей более чем 20 мерами поддержки, среди которых - целевые займы и субсидии, а также антикризисные инструменты.