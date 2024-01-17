17 января 2024, 12:58

Дом по реновации построили на юго-востоке Москвы

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Односекционный дом с подземной парковкой достроили в районе Кузьминки на юго-востоке столицы. О выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию заявил глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Общая площадь односекционного дома превышает 21 тысячу квадратных метров. Он рассчитан на 189 квартир», - уточнил он.

Новостройка появилась по адресу: улица Зеленодольская, дом 30. В здании обустроили 43 однокомнатные, 123 двухкомнатные и 23 трехкомнатные квартиры. Отделку выполнили согласно московским стандартам реновации.

Фасад новостройки облицевали бежевым пиленым кирпичом, а оконные рамы и корзины для кондиционеров покрасили в темно-коричневый цвет.

В доме установили три лифта грузоподъемностью тысяча килограммов. На первом этаже разместили коммерческие помещения и вестибюльно-входная группа со сквозным проходом. В здании и на территории вокруг оборудовали безбарьерную среду. Во дворе соорудили две детские и две спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Ранее сроки переселения по программе реновации сократили для жителей почти 100 домов в Москве.

Строительство Реновация в Москве Москва
17 января 2024, 12:29
Московский производитель выпустил свыше 3 млн крепежных изделий с августа 2023 года
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Во второй половине 2023 года — с августа по декабрь — столичная компания «ВсВ» выпустила более трех миллионов анкерных креплений. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель lепартамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он обратил внимание, что создание и развитие в городе предприятий, которые выпускают стройматериалы, дает преимущества в укреплении технологического суверенитета. Речь в том числе идет о снижении зависимости от импорта, создании новых рабочих мест и привлечении инвестиций. Растет и экспортный потенциал региона.

«В августе прошлого года столичная компания „ВсВ“ наладила серийное производство анкерных креплений и за пять месяцев 2023-го выпустила более трех миллионов изделий», - подчеркнул Овчинский.

В ассортименте предприятия - 10 видов креплений с широким спектром применения. В строительстве они необходимы для надежной фиксации конструкций.

В 2024 году предприятие запланировало закупку дополнительного оборудования и выход на полную производственную мощность, чтобы выпустить минимум 150 миллионов изделий.

Генеральный директор «ВсВ» Владислав Козлов пояснил, что компания успешно внедрила передовые технологии изготовления высококачественных анкеров благодаря не только опыту, но и развитым компетенциям.

«Изделия производят из российского сырья, что делает их доступнее для потребителей. При этом они не уступают зарубежным аналогам по качественным характеристикам», - сказал он.

В Москве, которую по праву относят к городам с развитым производством, работают свыше 4000 промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают от 40 до 50 предприятий среднего и крупного формата, а также порядка 100 малых. Они производят разнообразные товары - одежду, обувь, косметику, мебель, медоборудование и лекарства, сложную технику и другие изделия.

Для всех видов бизнеса в Москве создали комфортные условия развития, обеспечив московских предпринимателей более чем 20 мерами поддержки, среди которых - целевые займы и субсидии, а также антикризисные инструменты.

Промышленность Москва
17 января 2024, 07:19
Производитель электроники из Москвы нарастил объем производства на 28% в 2023 году
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Инженерный центр «Автоматизированные системы контроля», который работает в Москве, в 2023 году выпустил около 5,5 тысячи единиц изделий. Министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский отметил, что показатель на 28% превысил объемы 2022-го.

«В частности, на 56% увеличился выпуск вращающегося контактного устройства, которое используют в электротехнике для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы», - отметил Владислав Овчинский.

Он добавил что оборот московского производителя радиоэлектронной аппаратуры и комплектующих в 2023 году вырос в 3,5 раза.

Таких показателей компания добилась в том числе благодаря собственным инвестициям, модернизации производства и увеличению мощностей. Штат инженерного центра вырос на 10% - до 122 сотрудников. Производитель также активно развивает направления реверс-инжиниринга и радиоэлектронной борьбы.

Для малого, среднего и крупного бизнеса в городе создали комфортные условия развития. Для предпринимателей Москвы действуют более чем 20 системных мер поддержки, среди которых - целевые займы и субсидии, а также антикризисные инструменты.

Гендиректор предприятия Сергей Чеботарев отметил, что компания осваивает новые направления и выпускает передовую продукцию. Производственные мощности она наращивает в том числе благодаря закупкам высокоточного оборудования для своей лаборатории.

«Кроме того, развиваем кадровый потенциал - сотрудничаем с профильными вузами, а также практикуем систему наставничества», - добавил он.

В Москве, городе с развитым производством, работают более 4000 промышленных площадок. На них трудоустроены более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Они выпускают широкий спектр продукции - от одежды, обуви и косметики до мебели, лекарств, медоборудования и сложной техники.

ИЦ «Автоматизированные системы контроля» выпускает программно-аппаратные комплексы для сбора и обработки информации с датчиков.

С ее конвейера также сходят вращающиеся контактные устройства для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы. Предприятие производит тестеры печатных плат и другие изделия.

Промышленность
16 января 2024, 20:44
Более 40 площадок откроют в Москве для купания в Крещение
РИА «Новости»
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В Москве подготовили 42 площадки для проведения крещенских купаний 18 и 19 января. Специалисты оборудовали 49 майн и 10 купелей, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Все места для купаний оборудовали деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями. Для москвичей будут работать раздевалки, пункты обогрева и питания, а также передвижные туалеты.

«Специалисты АО „Мосводоканал“ обеспечат храмы, не имеющие подключения к центральному водоснабжению, временным подключением. Для некоторых объектов будет организовано водоснабжение с помощью байпасов, а к храмам, где нет возможности проложить временные трубопроводы, воду доставят в автоцистернах», - уточнили в комплексе.

Спасатели будут дежурить во всех местах крещенских купаний. Они сопроводят людей к проруби и обратно, а также пронаблюдают за находящимися в водоемах.

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы заранее провели проверку отведенных для купаний мест. Все проруби в целях безопасности расположили недалеко от берега.

Погода в Москве в крещенскую ночь будет довольно мягкой. В ночь на 19 января в столицу придет оттепель.

Спасатели Москва
16 января 2024, 19:05
Власти Москвы объяснили участие кубинцев в уборке снега в центре
РИА «Новости»
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Кубинцев с лопатами и в одежде от ГБУ «Жилищник» заметили в центре Москвы на Арбате и в Хамовниках. Это не связано с отсутствием необходимого числа сотрудников, сообщил Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на данные префектуры ЦАО.

Нехватки кадров в мегаполисе нет, указали в материале, а желающих помогать в сложившихся погодных условиях достаточно много.

«На текущий момент штат сотрудников ГБУ „Жилищник“ районов ЦАО города Москвы укомплектован на 100% (почти 17 тысяч человек). Однако во время обильных снегопадов к уборке территорий округа привлекаются дополнительные ресурсы», - объяснили в пресс-службе.

Кроме того, приходят на помощь для уборки снега на добровольной возмездной основе нередко и студенты. В их рядах встречаются кубинцы, которым власти предоставляют необходимые инвентарь и спецодежду.

Ранее коммунальщики приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. Они чистят тротуары, дороги и крыши от наледи.

ЖКХ Снегопад Москва

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